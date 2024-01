Warum Trumps GOP-Rivalen es nicht wagen, seine größte Schwachstelle zu treffen, obwohl die Zeit abläuft, ihn zu Fall zu bringen

Aber da die Vorwahlen in Iowa nur noch 13 Tage entfernt sind, werden der Gouverneur von Florida, Ron DeSantis, und die ehemalige Gouverneurin von South Carolina, Nikki Haley, es nicht wagen, den republikanischen Spitzenkandidaten wegen der Hauptverantwortung anzugreifen, die ihm bei den allgemeinen Wahlen zum Verhängnis werden könnte und ihn in der Geschichte verfolgen wird: sein Angriff auf die amerikanische Demokratie.

Ihre Zurückhaltung könnte auf ein Fehlverhalten im Wahlkampf hindeuten und einen Mangel an politischem Mut verraten, da Trump im Vorfeld einer möglichen Präsidentschaft, die er zur persönlichen Vergeltung zu nutzen gedenkt, einen immer autokratischeren Ton anschlägt.

Wie ein Wähler aus Iowa in einer schriftlichen Frage an DeSantis in einer Gray TV Town Hall am Dienstag sagte: "Warum schützen Sie Trump? Wovor haben Sie Angst?"

Doch die Haltung seiner Gegner ist strategisch sinnvoll, denn der Ex-Präsident scheint die GOP noch fester im Griff zu haben als zu dem Zeitpunkt, als er Washington in Ungnade verließ, nachdem er versucht hatte, die Wahl 2020 zu kippen. Trumps Einfluss beruht zum Teil auf seinem störenden Charakter, seiner Weigerung, sich an die Regeln zu halten, und seinem Status als Volksheld bei den GOP-Wählern. Aber seine Macht wird auch durch das weit verbreitete Desinteresse der Basis an jedem Versuch gestärkt, ihn für sein antidemokratisches Verhalten zur Rechenschaft zu ziehen, und an der Vorstellung, dass er die Schuld für Ausschreitungen wie den Mobangriff seiner Anhänger auf das US-Kapitol tragen sollte.

Genau wie zu seiner Zeit als Präsident, als seine Dominanz seine GOP-Kritiker im Kongress niederwarf, schirmt Trumps Supermacht ihn vor den Konsequenzen seines Handelns ab und macht es für seine Konkurrenten in den Vorwahlen, die einen Teil seiner Wählerschaft gewinnen wollen, politisch unmöglich, ihn zur Verantwortung zu ziehen.

Im Vorfeld eines zweiwöchigen Zeitraums, in dem er mit einer Vielzahl von Gerichtsverpflichtungen und möglichen Umkehrungen seiner Fälle konfrontiert ist, unternahm Trump am Dienstag einen neuen Schritt in dem komplexen rechtlichen Wirrwarr, das durch seine ständige Herausforderung gegen politische Zwänge verursacht wird. Er legte Berufung gegen die Entscheidung des demokratischen Staatssekretärs von Maine ein , ihn wegen des im 14. Verfassungszusatz verankerten Verbots von "Aufrührern" von der Wahlurne zu streichen. Dies folgte auf die Entscheidung des Obersten Gerichtshofs von Colorado, gegen die er ebenfalls Berufung einlegen wird. Beide Fälle werden wahrscheinlich vor dem Obersten Gerichtshof der USA landen.

Wenn man der Geschichte Glauben schenken darf, wird die Wahlfrage - die selbst unter vielen liberalen Rechtsgelehrten verfassungsrechtlich umstritten ist - Trump weiter an seine Stammwähler binden, ebenso wie seine vier strafrechtlichen Anklagen und sein Zivilprozess wegen Betrugs in New York.

Und DeSantis und Haley werden wieder einmal nach einer Möglichkeit suchen, Trump anzugreifen, ohne die Republikaner zu verärgern, die ihm immer noch wohlgesonnen sind.

DeSantis sucht verzweifelt nach einem Ansatzpunkt

DeSantis, der auf ein überraschendes Ergebnis in Iowa setzt, um seine Kampagne wiederzubeleben, die einst versprach, ein landesweiter Moloch zu werden, griff den Ex-Präsidenten am Dienstag an, weil er sich weigerte, an einer CNN-Debatte nächste Woche im Hawkeye State teilzunehmen. Er deutete an, dass er ein weitaus besserer Umsetzer des Trumpismus im Oval Office wäre als dessen Urheber.

"Warum sollte er keine Fragen beantworten müssen? Er wirbt mit Dingen wie der Abschiebung von Illegalen und dem Bau einer Mauer, aber das hat er schon 16 gemacht und nicht geschafft. Ich denke also, dass er Antworten auf diese Fragen schuldet", sagte DeSantis.

Später in der Gray-TV-Ratssitzung bestritt der Gouverneur von Florida auch, dass er Trump geschont habe, und betonte, dass er einen starken Kontrast zum Ex-Präsidenten gezogen habe.

Haley - die in New Hampshire Wahlkampf macht, wo sie hofft, als letzte Alternative zu Trump aufzutreten - sagte den Wählern, dass die heftigen neuen Angriffe des ehemaligen Präsidenten auf sie zeigen, dass er sich Sorgen um ihre Herausforderung macht.

"In seinen Werbespots und in seinen Wutausbrüchen war alles, was er gesagt hat, eine Lüge. Jede einzelne. Ich habe nach einem Körnchen Wahrheit gesucht, in jeder einzelnen Aussage", sagte sie und wies Trumps Behauptungen über ihre Gassteuerpolitik als Gouverneurin zurück.

"Die größte Sache, über die alle reden, ist, wie gut die Wirtschaft unter Trump war. Das war sie, richtig? Aber zu welchem Preis? Er hat uns in nur vier Jahren mit 8 Billionen Dollar verschuldet", sagte sie und fügte später hinzu: "Man kann nicht so tun, als hätte man eine gute Wirtschaft, indem man uns in Schulden stürzt."

Aber wie DeSantis hat auch Haley den antidemokratischen Elefanten im Raum nicht berührt.

Und während sie ihren Fokus auf Trump verstärken, greifen sich Haley und DeSantis nun gegenseitig scharf an. Ein Werbespot eines pro-Haley-Super-PAC, der in Iowa läuft, beschimpft DeSantis als "Schwindler" und "zu lahm, um zu führen". Im politischen Kriegsraum von DeSantis wird Haley als "Tricky Nikki" beschimpft. Der bösartige Ton spiegelt die Tatsache wider, dass sowohl Haley als auch DeSantis im Januar unbedingt als klare Alternative zu Trump auftreten müssen, um im Präsidentschaftswahlkampf zu bestehen.

Ihre gegenseitige Feindschaft vor dem offiziellen Beginn des Nominierungsrennens der GOP in Iowa am 15. Januar lässt viele Beobachter glauben, dass sie sich in einem Rennen um den zweiten Platz in einem landesweiten Wettbewerb befinden. Ein Sieg Trumps bei der Nominierung der GOP wäre ein überwältigendes politisches Comeback, nur drei Jahre nachdem er die US-Demokratie der größten Prüfung der Neuzeit unterzogen hat.

Während viele Amerikaner und ein Großteil der freien Welt die Aussicht auf seine Rückkehr an die Macht mit Schrecken betrachten, spiegelt Trumps anhaltende Dominanz unter den Republikanern eine massive Diskrepanz in der politischen und sachlichen Wahrnehmung wider, die die Mitte Amerikas trifft.

Die meisten Republikaner haben wenig Geduld für die Vorstellung, dass die Demokratie bedroht ist

Während sich Demokraten und Medien auf die Folgen einer zweiten Amtszeit Trumps für die Demokratie fixieren, ist bei den Wählern der GOP ein bemerkenswerter Mangel an Appetit auf eine Rechenschaftspflicht für das, was am Ende der letzten Präsidentschaft geschah, festzustellen. Diese Abneigung gegen die Ereignisse vom Januar 2021 hat das Verhalten der führenden GOP-Politiker in Washington lange Zeit geprägt. Als neues Zeichen von Trumps Macht hat sich der republikanische Mehrheitsführer im Repräsentantenhaus, Steve Scalise aus Louisiana, am Dienstag offiziell hinter den ehemaligen Präsidenten gestellt.

Und eine neue Umfrage, die am Dienstag von der Washington Post und der University of Maryland veröffentlicht wurde, zeigt, dass die republikanischen Wähler noch weniger daran interessiert sind, Trump für den 6. Januar 2021 zur Rechenschaft zu ziehen. Während 55 % aller Erwachsenen in den USA die Erstürmung des Kapitols als einen Angriff auf die Demokratie betrachten, der nie vergessen werden sollte, sind 72 % der Republikaner der Meinung, dass es an der Zeit ist, weiterzumachen. Vor zwei Jahren waren 27 % der Republikaner der Meinung, dass Trump "sehr viel" oder "sehr viel" Verantwortung für den Angriff trug. Heute sind es nur noch 14 %, so die Umfrage, die durchgeführt wurde, nachdem Trump die wegen des Anschlags inhaftierten Personen monatelang als politische Gefangene dargestellt hatte.

Während die Demokratie im Fokus vieler Gesetzgeber, Experten und Journalisten in der politischen Welt steht, ist sie im Rest des Landes ein weniger greifbares Thema, wo die hohen Preise, die beispielsweise durch die Covid-19-Pandemie entstanden sind, bei den meisten Wählern mehr Anklang finden.

Die Umfragen unter republikanischen Wählern zeigen, warum es für Trump so einfach war, aus seinen mehrfachen Anklagen und dem Ausschluss aus dem Wahlkampf in Colorado und Maine Kapital zu schlagen. Und es erklärt, warum DeSantis und Haley Trump nur indirekt kritisieren, ihn aber noch nicht dafür konfrontieren, dass er die amerikanische Demokratie an den Rand des Abgrunds gebracht hat.

"Dies wurde der Nation durch ein Amtsenthebungsverfahren vor Augen geführt. Er wurde freigesprochen. Ich denke, der 6. Januar ist in den Kuchen eingebacken. Ich denke, dass die Jack-Smith-Fälle das politische Ergebnis bei den Meinungsumfragen nicht ändern werden", sagte Senator Lindsey Graham (South Carolina, GOP) in der CBS-Sendung "Face the Nation" am Sonntag und bezog sich dabei auf den Sonderstaatsanwalt, der zwei Strafverfahren gegen den ehemaligen Präsidenten führt. "Letzten Endes ist Donald Trump in einer guten Position, um die Vorwahlen der Republikaner zu gewinnen, weil die Republikaner glauben, dass er eine gute Präsidentschaft hatte".

Grahams Kommentare spiegeln die vorherrschende Stimmung unter den republikanischen Wählern wider, nachdem Trump jahrelang falsche Behauptungen über Wahlbetrug aufgestellt hat und nun Präsident Joe Biden der Wahleinmischung beschuldigt, während er sich selbst als Retter der amerikanischen Demokratie darstellt. Diese Behauptungen werden seit drei Jahren von konservativen Medien inmitten eines tiefen Misstrauens gegenüber Mainstream-Medien, die über die Ereignisse vom 6. Januar berichten, verbreitet.

Im Juni erklärte Trump seinen Anhängern, dass er seine beiden damaligen Anklagen als "Ehrenzeichen" betrachte und dass "ich für euch angeklagt werde". Die nachfolgenden Ereignisse vor den Vorwahlen in Iowa deuten darauf hin, dass seine Strategie aufgeht.

Bidens Eröffnung

Bei den Parlamentswahlen wird Trump möglicherweise kein ähnliches Entgegenkommen erfahren. Biden, der mit schlechten Umfragewerten und Ängsten selbst unter seiner eigenen Basis wegen seines Alters zu kämpfen hat, stellt seine Bewerbung um die Wiederwahl auf die Behauptung ab, dass Trump und "republikanische MAGA-Extremisten" eine große Bedrohung für die Demokratie darstellen würden.

Diese Strategie könnte an einigen Orten aufgehen, denn Trump hat mit seinem extremen Verhalten und seiner Rhetorik bei den aufeinanderfolgenden nationalen Wahlen kritische Wähler in den Swing States verprellt. Angesichts des Vorsprungs von Trump vor Biden in den jüngsten Umfragen in den umkämpften Bundesstaaten ist jedoch noch nicht klar, ob diese Strategie ausreichen wird, um Biden eine zweite Amtszeit zu sichern.

In der GOP gibt es jedoch einfach keine Wählerschaft, die Trump in dieser Frage angreifen könnte. Der einzige verbliebene Kandidat mit Sichtbarkeit, der Trump offen als Bedrohung für die amerikanischen Werte kritisiert, ist Chris Christie. Der ehemalige Gouverneur von New Jersey hat auch Haley für ihre euphemistischen Bemerkungen verspottet, dass es an der Zeit sei, Trumps "Chaos" und Drama hinter sich zu lassen.

"Was? Was bedeutet das genau, Gouverneurin? Warum sagen Sie es nicht? Er ist nicht Voldemort aus den Harry-Potter-Büchern", sagte Christie am 30. November in New Hampshire. Aber Christie hat in der GOP außerhalb des Granite State, wo unabhängige Wähler bei der Wahl der Parteikandidaten besonders wichtig sind, nur wenig Rückhalt.

Die Wähler - und nicht die Umfragen - werden entscheiden, ob Trump seine dritte republikanische Nominierung in Folge gewinnt. Und sowohl in Iowa als auch in New Hampshire gibt es immer wieder späte Entwicklungen, die zu Umwälzungen führen können.

Aber da die Zeit abläuft und Haley und DeSantis nicht in der Lage sind, sich mit Trumps Schandfleck in der amerikanischen Geschichte auseinanderzusetzen, bleiben zwei weitere Fragen offen.

Warum sollte man den anstrengenden, oft demütigenden Prozess einer Präsidentschaftskandidatur durchlaufen, wenn man das stärkste politische Material nicht gegen ihn verwenden kann? Und werden die nächsten Wochen beweisen, dass Trump im GOP-Rennen 2024 immer unschlagbar war?

Lesen Sie auch:

Quelle: edition.cnn.com