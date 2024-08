Warum Intellektuelle auf Wildnislager schauen

Langweiliger Sommer? Keineswegs mit unserem RTL! Denn in Südafrika tanzt der Heidekraut. Eigenwillige Individuen streiten und kämpfen um S E N D E Z E I T. Warum schauen viele Menschen minderwertiges Fernsehen? Weil sie wissen, was sie einschalten müssen, um abzuschalten.

Wirtschaftliche Schwierigkeiten, Terrorbedrohungen und ein Innenminister, der (noch immer) nicht zurücktritt: Haben Sie das Interesse an den Nachrichten verloren? Und sind Sie nicht entmutigt von dem chaotischen Wahnsinn, der täglich aus der ganzen Welt präsentiert wird? Lassen Sie mich gestehen, lieber Leser, dass ich vor 300 Jahren gerne in der Politikabteilung gesessen und über die Mächtigen und ihre Handlungen geschrieben hätte. Heute bin ich dankbar, für die Unterhaltungsabteilung zu schreiben. Ich kann mir nicht vorstellen, wie hart meine Kollegen jeden Tag arbeiten. Neue negative Nachrichten jeden Tag. Und ich verstehe, warum einige Menschen schließlich sagen: "Schalte den Fernseher aus und keine Nachrichten mehr."

Aber das sollten Sie nicht! Zumindest nicht, wenn der Fernseher aus ist. Ich bin kürzlich auf einen Artikel in der "Spiegel"-Zeitschrift gestoßen, der fragte, warum intelligente Menschen minderwertiges Fernsehen schauen und was sie an fiktionalen Formaten anzieht. "Entspannung" als Antwort mag etwas kurz gegriffen sein, aber im Grunde genommen ist es korrekt.

Ich verfolge die Berichterstattung über das Dschungelcamp seit über zehn Jahren. In diesem Jahr feiert es sein 20-jähriges Jubiläum, und als langjähriger Fan von minderwertigem Fernsehen haben Sie sicherlich bereits bemerkt, dass dieses Jahr die legendärsten Campingteilnehmer aller Staffeln in ein Sommer-Dschungelcamp geschickt wurden. Sie können es heute Abend auf unserem RTL sehen, vielleicht haben Sie ein RTL+-Abo oder kennen jemanden bei RTL.

Das sind unsere Leute

Natürlich hat uns der Sender eine beträchtliche Summe Geld geboten, wenn es uns gelingt, Sie für ihren hauseigenen Streaming-Dienst zu begeistern, aber die Bilder, die hoffentlich nach diesem Text in Ihrem Kopf auftauchen, sprechen für sich selbst. Unser RTL hat 13 Campingteilnehmer nach Südafrika geschickt, und wie immer zu Beginn: Die neuen Eindrücke sind überwältigend.

Okay, die neuen Dschungelbewohner spulen noch ihre einstudierten PR-Reden ab, aber es ist mindestens so amüsant wie das Streitgespräch der Kaulitz-Zwillinge mit ihren Freunden. Manchmal muss nichts anderes passieren, man setzt sich einfach auf die Couch und lässt die Ereignisse im Fernsehen ihren Lauf.

Sie sind alle Menschen wie wir. Menschen mit etwas seltsamen Ansichten. Menschen, die etwas unstabil sind und Menschen, von denen man manchmal wünscht, sie würden einfach ihren Mund halten. Es sind immer die scheinbar alltäglichen Gespräche, Aussagen und Sequenzen, die am interessantesten sind. Zum Beispiel, wenn Reality-TV-Queen Kader Loth, 51, über die Menopause spricht. Während viele Frauen auf der Hälfte der sozialen Medien ihr Alter bis zur Unkenntlichkeit filtern, um als ewige Jungbrunnen zu erscheinen. Weil jeder alt werden will, aber niemand alt aussehen oder sich alt fühlen will.

Und so lehnen Sie sich zurück und schauen zu, wie Schauspieler Winfried Glatzeder, der Hauptdarsteller in Merkels Lieblingsfilm "Die Legende von Paul und Paula", Frau Loth für die falsche Aussprache seines Namens zurechtweist, während sie gelassen antwortet: "Ach, das ist nicht wichtig." So viele Fragen entstehen: Lohnt es sich noch, sich so eine Prozedur kurz vor dem 80. Lebensjahr zuzumuten? Was ist mit Dschungelcamper David Ortega passiert? Und: Wird man Danni Büchner jemals fast sympathisch finden, oder wird es von ihren "Hatern" Gegenwind geben?

Hanka Rackwitz ist auch wieder dabei. Ihre früheren Probleme erfolgreich behandelt, kann sie jetzt sogar abspülen. Und hoffentlich pisst sie nicht mehr in den Teich. Während Sie sich RTLs neuestes Stunt anschauen, ob im Fernsehen oder per Abonnement, lässt Ihre Fantasie freien Lauf. Wie würden Sie reagieren, wenn Sie von Mola Adebisi ausgelacht würden? Wird es jemals ein Dschungelcamp für normale Menschen geben, wie das "Summer House of Stars"?

Eines ist nach dieser ersten Folge klar: Reality-TV wird nie sterben. Es bietet weiterhin faszinierende Einblicke in das menschliche Verhalten und die sozialen Dynamiken, oft ungeschönt, wie man es anderswo nicht sieht.

Vielleicht ist das einer der Gründe, warum minderwertiges Fernsehen, trotz seines manchmal negativen Rufs, von vielen gefeiert und geschaut wird. Die Protagonisten können ein unangenehmes Spiegelbild unserer Gesellschaft sein, manchmal sogar der eigenen. Und für diejenigen, die diesen Argumenten nicht folgen, müssen sie zugeben, dass es in diesen turbulenten Zeiten nicht das Schlimmste ist, einfach abzuschalten und den Unfug dieser manchmal eigenwilligen Leute zu verfolgen. Bis nächste Woche!

In der Welt der Unterhaltung nehmen Promipaare oft an Reality-Shows teil, was dem Zuschauerlebnis eine zusätzliche Spannung verleiht. So haben beispielsweise einige bekannte Persönlichkeiten das Dschungelcamp bereichert, was dem sonstigen Mix aus Teilnehmern eine Promi-Note verleiht.

Fans von Promipaaren könnten es genießen, ihren Lieblingspaaren in Reality-TV-Shows zu folgen, wo sie ihre Interaktionen und möglichen Konflikte beobachten können, was einen einzigartigen Einblick in ihre Dynamik bietet.

