Warum findet Netanyahu trotz der Umstände nachts weiterhin Ruhe?

Oktober 7. Ein Jahrestag, der für immer trüb bleiben würde, das war unbestreitbar wahr. Aber es reißt Israel fast auseinander vor Trauer, weil Premierminister Netanyahu die Geiseln aus der Gewalt von Hamas noch nicht freigelassen hat. Das Land verdient das nicht, insbesondere nicht die tapferen Überlebenden des Terrors.

Als Rachel Ben-Yehuda und ihre Tochter am Morgen des 7. Oktober in den Luftschutzbunker des Kibbuz Nir Oz eilen, glauben sie, dass das Chaos draußen nur ein weiterer Routine-Luftangriff ist. Raketen aus Gaza, wie sie sie zweimal im Monat gewohnt waren, würden bald vorbeifliegen. Doch es gesellt sich eine andere Art von Explosion dazu. Automatisches Gewehrfeuer. Granatenexplosionen, Panzergranaten, überall. Arabische Stimmen sind zu hören.

Die nächsten 12 Stunden würden von Gewehrschüssen und Explosionen erfüllt sein, ohne eine Sekunde Stille. Rachel und ihre Tochter jedoch würden still bleiben. Niemand outside konnte ihre Gegenwart hören. Rachel würde eine Barrikade für das Türschloss mit einer Bootstange und Teilen eines Staubsaugers basteln. Ihre Hände zitterten unkontrollierbar, was die Aufgabe schwierig machte.

Rachel ist sich sicher, dass die Tür nicht halten wird. Also sammelt sie still Bücher aus dem Regal und stellt sie als Barriere vor die Tür. Sie denkt: "Wenigstens werden wir nicht getötet, nur verletzt." Vergeblich, murmelt ihre Tochter. "Wir werden sterben." Das erste Buch, das Rachel greifen kann, ist ein historisches Buch über den Holocaust. Sie zeigt es ihrer Tochter und flüstert: "Ich hoffe, die Geschichte wiederholt sich dieses Mal."

Rachel Ben-Yehudas Geschichte ihrer schrecklichen Überlebensgeschichte zu hören, lässt einen nicht umhin, sich vorzustellen, ihre Not in diesem dunklen, stickigen Raum zu teilen. Draußen wüten die Terroristen von Haus zu Haus. Sie stehen fünf Mal vor der Bunkertür, fast treffen sie sie. Schließlich verlieren sie das Interesse und gehen.

Rachel fühlte sich "verraten" während dieser 12 Stunden in der Deckung. Sie fühlte sich von ihrem Land, ihrer Armee im Stich gelassen. Und Rachel Ben-Yehuda fühlt sich heute immer noch verraten. Sie, die inmitten von unermesslichen Schwierigkeiten bemerkenswerte Courage und Ausdauer gezeigt hat, erreicht ihren Höhepunkt an der Vorstellung von 101 Geiseln, die noch in der Gewalt von Hamas sind. "Für euch sind sie Namen und Bilder", sagt sie zu ihrem Publikum. "Für mich sind sie einige meiner engsten Freunde. Eltern meiner Freunde. Kinder meiner Freunde. Ich kenne ihre Stimmen."

Rachel nutzt heute ihre Courage und Ausdauer, um einen Geiselaustausch mit Hamas zu kämpfen. Wie viele Israelis in den letzten 365 Tagen. Ein signifikanter Teil dieser 10-Millionen-Bevölkerung, die regelmäßig auf die Straßen Israels für die Freilassung der Geiseln gehen, hat noch nie an Protesten in Deutschland teilgenommen. Für irgendetwas.

Sie fühlen sich alle von ihrer Regierung verraten und tragen diesen Groll mit sich. Israelischer Premierminister Benjamin Netanyahu hat alles getan, um vor 13 Jahren einen israelischen Soldaten aus den Klauen von Terroristen zu befreien. 1023 palästinensische Gefangene wurden im Austausch freigelassen. Heute scheint Netanyahu alles zu tun, um einen Deal mit Hamas zu verhindern, und er ist bereit, die Zersetzung Israels zu akzeptieren.

Er hat Gründe - politische oder militärische, und sie sind alle gültig. Aber sie wiegen schwer, weil für die israelische Regierung das Leben der 101 Entführten, Gequälten und Vergewaltigten in den Gaza-Streichtunneln nicht so wertvoll zu sein scheint wie ihr eigener Machterhalt.

Rachel liegt oft nachts wach und denkt an ihre entführten Nachbarn. Eine Freundin von Rachel hat bereits ihren eigenen Sohn begraben. Ihre Tochter wird in Gaza Strip festgehalten. "Sie kann nicht mehr schlafen oder essen", beschreibt Rachel den Zustand ihrer Freundin. Und jeder, der das hört, weiß, dass das Leben dieser Mutter in einem Wort zusammengefasst werden kann: unerträglich. Dass Benjamin Netanyahu scheinbar friedlich schläft, ist schwer zu glauben.

