Peshmerga-Generalmajor Sirwan Barzani

Warum die USA im Irak bleiben sollten

ISIS stellt nach wie vor eine große globale Sicherheitsbedrohung dar, die auf mehreren Kontinenten präsent ist und über hartgesottene, angriffsbereite Terroristen verfügt. Wie wir in Afghanistan gesehen haben, ist der Kampf gegen den islamistischen Extremismus nicht linear. Einen normalen Waffenstillstand und Friedensgespräche wird es nicht geben. Es ist ein langer Krieg. In den letzten Jahren hat sich der Kampf gegen ISIS von der Bekämpfung einer Terrorgruppe mit einem so genannten Kalifat, das Städte und weite Gebiete im Irak und in Syrien kontrolliert, zur Bekämpfung eines Aufstands in abgelegenen Verstecken verlagert.

Präsident Joe Biden hat letzten Monat signalisiert, dass die USA ihre Kampfmission im Irak bis Ende des Jahres beenden werden. Doch ohne amerikanische Streitkräfte vor Ort, die bei Bedarf im Kampf eingesetzt werden können, wird die Bedrohung durch ISIS exponentiell zunehmen - nicht nur in diesem Land, sondern potenziell auf der ganzen Welt.

Der islamistische Extremismus ist eine globale Bewegung, die durch eine länderübergreifende religiös-politische Ideologie verbunden ist. Die Bedrohung, die nach wie vor von extremistischen Gruppen wie ISIS ausgeht, begann nicht mit dem 11. September 2001, und sie wird auch nicht enden, wenn die Vereinigten Staaten und ihre westlichen Verbündeten den Irak plötzlich verlassen, wie sie es in Afghanistan getan haben. Als Reaktion auf die Gebietsverluste im Nahen Osten hat ISIS neben Al-Qaida begonnen, Zeit und Energie in Afrika, insbesondere in der Sahelzone, zu investieren. Doch trotz der Bemühungen von ISIS, seinen Aktionsradius zu erweitern, ist davon auszugehen, dass der Nahe Osten aufgrund seiner historischen Bedeutung und seines Stellenwerts in der Propaganda weiterhin eine Priorität für die Gruppe darstellt.

Der ISIS ist in der Region bereits wieder auf dem Vormarsch. Unsere Streitkräfte gehen davon aus, dass sich mehr als 7 000 Kämpfer des Islamischen Staates im Irak der Gefangennahme entziehen konnten. Jeder dieser hasserfüllten Veteranen hat das Potenzial, viele weitere Kämpfer aus der Ferne zu radikalisieren, da sie online rekrutieren können, und zwar über ihr Telefon oder das Internet.

Während der Pandemie hat sich ISIS reorganisiert und verübt seitdem im Irak immer häufiger Terroranschläge gegen Zivilisten, das Militär und die Sicherheitsdienste. Die Anschläge in Wien und Dresden im vergangenen Jahr haben gezeigt, dass die Gruppe noch immer in der Lage ist, im Ausland zu rücksichtslosem Terror zu inspirieren und diesen zu initiieren. Mit ihr verbundene Gruppen haben im letzten Jahr Anschläge in Nigeria, Niger, den Philippinen und anderen Ländern verübt; einsame Dschihadisten, die einer ähnlichen Ideologie anhängen, haben in Nizza und anderswo unschuldige Bürger getötet.

Präsident Biden weiß, dass die USA Verbündete in der Region haben, die sich den Verbleib der amerikanischen Streitkräfte wünschen. Wir werden für die Sicherheit unseres Heimatlandes kämpfen und alles tun, was nötig ist. Aber den Kampf gegen ISIS den lokalen Kräften zu überlassen, ist immer noch ein großes Wagnis. Im Jahr 2014 mussten die Peshmerga die Operation in Kirkuk übernehmen, um die Ölfelder zu schützen, nachdem die irakische Armee nicht in der Lage war, ISIS in diesem Gebiet einzudämmen.

Es ist von entscheidender Bedeutung, dass die Regierung Biden die amerikanische Politik der Unterstützung der Peshmerga-Operationen zur Bekämpfung von ISIS fortsetzt. Präsident Biden weiß, wie wichtig die Stabilität in der Region ist - als Vizepräsident während der Obama-Regierung hat er den Irak besucht, und das hat er in seiner Laufbahn schon viele Male getan. Biden war maßgeblich an den ersten Militäroperationen der USA gegen ISIS beteiligt.

Als der damalige Präsident Donald Trump seine Absicht ankündigte, die US-Streitkräfte 2019 abrupt aus Syrien abzuziehen, argumentierte Biden, dass dies die syrischen kurdischen Verbündeten verwundbar machen würde und dass die USA einer größeren Bedrohung durch Angriffe der ISIS ausgesetzt wären. Der Konflikt mag sich inzwischen geändert haben, aber Präsident Bidens jüngste Erklärung, dass "Amerika zurück ist", klingt für einige derjenigen, die vor Ort in Irakisch-Kurdistan gegen ISIS kämpfen, hohl, da sie sehen, dass Amerika stattdessen seinen Verbündeten in Erbil den Rücken zukehrt.

Wir brauchen mehr Unterstützung bei der Bekämpfung von ISIS, nicht weniger. Als wichtiger westlicher Verbündeter stand die Peshmerga im Mittelpunkt der Bemühungen der von den USA geführten Koalition, die Terrorgruppe zu besiegen, als sie sich auf dem Höhepunkt ihrer Stärke befand. Sie wehrte Angriffe in der Nähe der irakisch-kurdischen Hauptstadt Erbil ab und besiegte ISIS in der Schlacht um Mosul an der Seite der irakischen Regierungstruppen.

Während sich die USA darauf vorbereiten, ihren Kampfeinsatz im Irak zu beenden, wächst die Bedrohung in unserer Region. Der Berg Qarachogh in Irakisch-Kurdistan ist zu einem sicheren Zufluchtsort für ISIS-Kämpfer geworden, und auch in der Region Makhmour ist der ISIS wieder stärker geworden.

Wir dürfen den Dschihadisten keinen Raum geben, sich in gescheiterten Staaten oder gesetzlosen Regionen neu zu formieren. Die Welt beobachtet genau, wie die Taliban nach Afghanistan zurückkehren, und befürchtet, dass sie Al-Qaida erlauben werden, ihr Gebiet erneut als Operationsbasis zu nutzen. Im Irak müssen die USA und ihre Verbündeten sicherstellen, dass der Irak ein feindliches Umfeld für ISIS bleibt.

Der Präsident sollte zwei Dinge tun, um dazu beizutragen.

Präsident Biden muss sich für die Aufrechterhaltung einer US-Präsenz in Syrien und im Irak einsetzen. US-Truppen können den Peshmerga und anderen Koalitionsstreitkräften wichtige Arbeitskräfte, technisches Fachwissen und Fähigkeiten zur Verfügung stellen, um sicherzustellen, dass die Region frei von der ISIS-Bedrohung ist. Diese Unterstützung wäre auch ein Zeichen für das Engagement des Präsidenten bei der Ausrottung islamistischer Terrorgruppen und würde dazu beitragen, Präsident Trumps Rückzug der USA von der Weltbühne als eine Kraft des Guten zu korrigieren.

Für die USA wäre dies mit Risiken verbunden. Vom Iran unterstützte schiitische Milizen haben zum Beispiel US-Streitkräfte im Irak angegriffen. Aber da ISIS eine ernsthafte Bedrohung für die Region und die Welt darstellt, bin ich der Meinung, dass diese Mission es wert ist, verfolgt zu werden.

Die USA sollten auch die Militärhilfe, die Fahrzeuge und die Ausrüstung für die Peshmerga aufstocken. Diese Hilfe hat entscheidend dazu beigetragen, dass die Peshmerga ihre Arbeit zur Ausrottung von ISIS in Irakisch-Kurdistan effektiv fortsetzen konnten, und nur durch eine fortgesetzte Partnerschaft mit den USA und deren Unterstützung werden die kurdischen Streitkräfte in der stärksten Position sein, ISIS zu besiegen.

Die USA und die Kurden sind seit langem Partner im Kampf gegen Terror und Despotismus. ISIS bleibt eine ernsthafte Bedrohung für die Stabilität im Nahen Osten und die Sicherheit des Westens. Ihre globale ideologische Projektion durch Propaganda wird durch eine Präsenz im Nahen Osten in Ländern mit religiöser Bedeutung noch verstärkt.

Nicht nur für die Sicherheit Irakisch-Kurdistans, sondern auch für die Sicherheit Amerikas und der Welt muss Präsident Biden an der Seite der Kurden dafür sorgen, dass den ISIS-Kämpfern kein Raum gegeben wird, um ihre Ambitionen auszuweiten und weitere unschuldige Zivilisten zu töten.

Lesen Sie auch:

Quelle: edition.cnn.com