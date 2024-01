Warum die Küste des Roten Meeres in Saudi-Arabien das nächste große Ziel für Luxustourismus sein könnte

Die Küste Saudi-Arabiens am Roten Meer erstreckt sich über mehr als tausend Meilen, von der nördlichen Grenze zu Jordanien im Golf von Akaba bis zum Jemen im äußersten Süden.

Ein großer Teil davon, außerhalb von Großstädten wie Jeddah, ist eine unerschlossene Küste mit türkisfarbenem Wasser, vorgelagerten Inseln, unberührten Stränden und Korallenriffen.

Im Rahmen des saudischen Plans "Vision 2030" zur Diversifizierung der Wirtschaft, zur Verringerung der Abhängigkeit von den Öleinnahmen und zur Durchführung von Sozialreformen entstehen an der Küste des Roten Meeres eine Reihe von Ultra-Luxusprojekten, die von staatlich finanzierten Bauträgern als Gipfel des Umweltbewusstseins angepriesen werden.

"Es ist wirklich aufregend zu sehen, dass sich diese Region der Welt öffnet", sagt Firas Jundi, Regionalmanager für den Nahen Osten von PADI, der Professional Association of Diving Instructors.

"Ich bin in Saudi-Arabien aufgewachsen und habe dort 1989 mit dem Tauchen begonnen, und damals war der Norden nur über Allradfahrzeuge erreichbar.

"Wenn man an die Küste kommt, sieht man, dass sie unberührt ist, mit klarer Sicht, wie ein riesiger Swimmingpool voller Fische.

"Dies war nie ein Tauchziel, also können Sie sich vorstellen, wie geschützt die Korallen sind.

Viele Schattierungen von Blau

Die Region des Roten Meeres umfasst 28.000 Quadratkilometer Küste und 90 vorgelagerte Inseln etwa 300 Meilen nördlich von Jeddah, und AMAALA, weiter nördlich im Prince Mohammed bin Salman Natural Reserve, ist Teil der sogenannten Giga-Projekte Saudi-Arabiens.

Sie werden Boutique-Resorts umfassen, die eine Fülle von Wassersportarten und anderen Aktivitäten, einschließlich Kunst, Kultur und Bildung, rund um das Meer, die Wüste, die Dünen und die Berge anbieten, so die Entwickler.

Beide werden von dem geplanten internationalen Flughafen am Roten Meer angeflogen, der 2023 für Inlandsflüge geöffnet werden soll.

"Als ich das erste Mal hierher kam und auf den Inseln etwa sieben Blautöne sah, dachte ich: 'Wie viele Blautöne gibt es wohl im Meer?'", sagt Rosanna Chopra, Executive Director of Destination Development bei Red Sea Global, der Dachentwicklungsgesellschaft für die Projekte, die dem von der saudischen Regierung kontrollierten Public Investment Fund (PIF) gehört.

"Noch heute denke ich: 'Was um alles in der Welt ist das für ein herrlicher Ort und warum war er so lange ein Geheimnis?

"Die Inseln, die Meeresbewohner und die Delfine - es ist wie eine Art Fantasiewelt. Man ist wirklich überwältigt von der Verantwortung, sie zu erhalten, denn es gibt einen Grund, warum sie so atemberaubend, so wertvoll und so schön ist.

"Wir können das nicht überstürzen, wir müssen es verantwortungsvoll und gut machen.

Jundi hat an der saudischen Küste des Roten Meeres getaucht und glaubt, dass das Potenzial für den Tourismus enorm ist.

"Als das Leben während des Covid aufhörte, hatten die Korallen [anderswo] eine Pause, und jetzt, wo ich wieder zu tauchen beginne, sehe ich viel mehr Meeresleben, größere Meerestiere", sagte er.

"Das gibt einem eine Vorstellung davon, wie es an einem Ort aussehen könnte, der nicht für jegliche Art von Aktivität geöffnet wurde.

"Das Spannende ist, dass sie nichts überstürzen wollen. Sie wollen kein weiteres viel besuchtes Reiseziel wie Ägypten sein.

"Es ist nicht nur das Tauchen, es gibt so viele andere schöne Dinge in Saudi-Arabien, die voll von historischen Stätten und Wüsten sind. Ich glaube, Tauchen ist nur die Spitze des Eisbergs, den Saudi-Arabien zu fördern versucht.

Hyper-Luxus

Das Projekt am Roten Meer zwischen den Städten Umluj und Al-Wajh wird 22 der 90 Inseln erschließen und zu 100 % mit erneuerbaren Energien betrieben werden, so der Entwickler. Bis 2030 sollen 50 Hotels, 8.000 Zimmer und bis zu 1.000 Wohneinheiten entstehen.

"Regenerativer" Tourismus ist das Schlagwort für die Projekte, die darauf abzielen, verantwortungsbewusst zu reisen, die lokale Gemeinschaft und die Umwelt zu erhalten und zu verbessern und den Besuchern transformative Erfahrungen zu bieten, so Chopra.

"Ich denke, Luxusreisen werden neu definiert", sagt Chopra.

Auf den Sandstränden der Ummahat-Inseln wird Ende 2023 das erste Projekt von The Red Sea eröffnet werden. Das St. Regis Red Sea Resort wird ein Wassersportzentrum sein , das vom japanischen Architekten Kengo Kuma entworfen wurde und Unterkünfte in Villen an Land und auf dem Wasser bietet.

Nujuma, ein Ritz-Carlton-Reservat auf Ummahat, wird eine Tauchbasis haben.

Shura Island wird eine 30-minütige Fahrt vom Flughafen entfernt liegen und über eine 1,2 km lange Brücke mit der Insel verbunden sein. Die Insel wird als Drehscheibe dienen und 11 niedrige Resorts umfassen, die so gestaltet sind, dass sie wie an den Strand gespülte Korallen aussehen.

Es wird einen Golfplatz, einen Jachthafen, Einkaufsmöglichkeiten und Restaurants geben.

Zwei Resorts im Landesinneren, Desert Rock und Southern. Dunes, werden die natürliche Landschaft der Küste optimal nutzen.

Sheybarah, 45 Minuten mit dem Boot vom Festland entfernt, wird von den Entwicklern als Luxusresort angepriesen, das sich selbst versorgt und eine Reihe von Überwasserkapseln aufweist, die laut dem Architekturbüro Killa Design die Blasen eines Tauchers widerspiegeln.

"Ich fordere jeden auf, das Wasser zu betrachten und sich die Frage zu stellen: 'Wie kann ich da rein, drunter, drüber?' - man wird ein Teil davon sein wollen", sagt Chopra.

Die Entwicklung von AMAALA beginnt mit Triple Bay, einem Wellness-Zentrum und einem Zentrum für Wassersport und andere Aktivitäten.

Ein Yachthafen wird sich an die internationale Yachtszene richten, und das Marine Life Institute wird sowohl ein wissenschaftliches Forschungszentrum als auch ein Touristenziel mit zehn Bereichen sein, die von Augmented-Reality-Erlebnissen bis hin zu Unterwasserpfaden, Tauchbooten und Nachttauchgängen reichen.

Die Menschen werden erstaunt sein

Die Eröffnung von Triple Bay wird für 2024 erwartet, eine weitere vorgelagerte Insel und eine Küstenerschließung werden folgen. Nach seiner Fertigstellung wird AMAALA mehr als 3.000 Hotelzimmer in 25 Hotels und etwa 900 Villen und Apartments bieten, die alle mit 100 % erneuerbarer Energie betrieben werden und nach Angaben der Entwickler einen Null-Kohlenstoff-Fußabdruck aufweisen.

Sowohl für The Red Sea als auch für AMAALA werden Wasserflugzeuge, Boote und Elektrofahrzeuge die Gäste vom neuen Flughafen zu ihrem Resort bringen, wobei das Gepäck bis zum Zielort durchgecheckt wird.

"Unsere Aufgabe ist es, den Flughafen auf intelligente Weise zu erschließen", sagt Chopra. "Es geht nicht nur darum, Segeln, Kitesurfen oder Foilen zu lernen, sondern um den Respekt vor dem Meer. Mutter Natur ist größer als wir alle, und je mehr man sie respektiert, desto mehr kann man den Spielplatz Wasser genießen.

"Wir möchten, dass Sie uns mit dem Gefühl verlassen, nicht nur zur Regeneration unserer Korallenriffe und unseres Planeten beigetragen zu haben, sondern sich auch als Mensch regeneriert zu haben, und das lässt sich nur sehr schwer herstellen oder auf ein anderes Reiseziel übertragen. Die Möglichkeit, dieses Gebiet mit natürlicher Kraft zu erforschen, wird für die Menschen eine wirklich überwältigende Erfahrung sein.

Die Entwickler haben eine Obergrenze von einer Million Besuchern pro Jahr für das Rote Meer und 500.000 für Amaala festgelegt, aber es stellt sich die Frage, ob diese Obergrenze überhaupt notwendig sein wird. Werden angesichts der Menschenrechtslage in Saudi-Arabien überhaupt Touristen kommen?

"Ich glaube auf jeden Fall, dass Touristen kommen werden", sagt Jundi, der in Syrien geboren wurde, aber in den Vereinigten Arabischen Emiraten lebt.

"Ich reise dreimal im Jahr nach Saudi-Arabien, und Sie werden die Vielfalt spüren, die mit dieser neuen Vision einhergeht."

Chopra fügte hinzu: "Wie viele Länder, die Zeiten erlebt haben, die für andere Länder beunruhigend und verwirrend waren, müssen wir alle in einer Welt leben, in der sich die Menschen weiterentwickeln können, und ich kann mich nicht genug für die Jugend des Königreichs einsetzen.

"Die Menschen werden erstaunt sein, wenn sie kommen. Die Gastfreundschaft der Saudis wird sie umhauen."

Quelle: edition.cnn.com