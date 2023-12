Warum der armenische Exodus aus Berg-Karabach Aserbaidschans Ambitionen nicht beenden kann

Aserbaidschan leidet seit Jahrzehnten unter dem Verlust von Berg-Karabach, einer winzigen Enklave im Kaukasus, die Schauplatz eines der langwierigsten Konflikte der Welt ist. Die Armenier bezeichnen Berg-Karabach als die Wiege ihrer Zivilisation, doch es liegt innerhalb der Grenzen Aserbaidschans, wie eine Insel in einem unfreundlichen Meer.

Als getrennte Sowjetrepubliken spielten Aserbaidschan und Armenien unter dem wachsamen Auge Moskaus brav mit. Doch als das Imperium zerfiel, eroberte Armenien, damals die aufstrebende Macht, in den 1990er Jahren in einem blutigen Krieg Berg-Karabach von seinem schwächeren Nachbarn.

Die Niederlage wurde zu einer "eiternden Wunde", die Alijew zu heilen versprach. Doch die diplomatischen Gespräche, die seiner Meinung nach nur darauf abzielten, "den Konflikt einzufrieren", frustrierten ihn zunehmend. Nach jahrzehntelangen "bedeutungslosen und fruchtlosen" Gipfeltreffen von Minsk bis Key West änderte er seinen Kurs.

Wo die Diplomatie versagt hatte, griff er zu brutaler Gewalt. Während der Konflikt eingefroren blieb, hatte sich Aserbaidschan verändert. Das nunmehr ölreiche, von der Türkei unterstützte und bis an die Zähne bewaffnete Aserbaidschan eroberte 2020 in einem 44-tägigen Krieg ein Drittel von Berg-Karabach zurück, das erst durch einen von Russland vermittelten Waffenstillstand gestoppt wurde.

Doch das Abkommen erwies sich als brüchig, und im September schlug Aserbaidschan erneut zu. Die Regierung von Karabach war nicht in der Lage, der militärischen Macht Aserbaidschans zu widerstehen und kapitulierte innerhalb von nur 24 Stunden. Die ethnisch armenische Bevölkerung der Region floh innerhalb einer Woche, ein Exodus, den das Europäische Parlament als ethnische Säuberung bezeichnete - eine Behauptung, die Aserbaidschan bestreitet. "Wir haben den Frieden durch den Krieg gebracht", sagte Alijew diesen Monat auf einem Forum.

Ob dieser Frieden von Dauer sein wird, ist unklar. In Aserbaidschan befürchten viele, dass der ethnische Nationalismus und das Gelöbnis der territorialen Wiedervereinigung, auf denen Alijew seine Legitimität aufbaute, eher neue Ziele finden als sich auflösen werden.

Und in Armenien, das aufgrund seines schwachen Militärs und fehlender Verbündeter schutzlos dasteht, kämpft der Staat mit der Aufnahme von mehr als 100.000 Karabach-Flüchtlingen, von denen viele sagen, sie könnten sich nicht an ihr neues Leben gewöhnen.

Leben in der Schwebe

Nonna Poghosyan floh mit ihrem Mann, ihren Zwillingskindern und ihren älteren Eltern aus ihrer Heimat Stepanakert, der Hauptstadt Karabachs. Sie wohnen jetzt in einer kleinen Wohnung in Eriwan, der Hauptstadt Armeniens. Aber Poghosyan, die als Programmkoordinatorin der American University of Armenia in Stepanakert arbeitete, sagt, dass ihre Gedanken immer noch in Karabach sind.

"Ich möchte unbedingt wissen, was dort in Stepanakert passiert. Was passiert mit meinem Haus? Ich beneide jeden, der dort die Luft atmet", sagte sie gegenüber CNN.

Alijew sagte, die verlassenen Häuser seien "unangetastet" geblieben, aber Videos in den sozialen Medien zeigen, wie aserbaidschanische Truppen die Häuser verwüsten.

"Ich möchte mir nicht vorstellen, dass es von jemand anderem eingenommen wurde. Das ist das Haus, das wir für unsere Kinder gebaut haben", sagte Poghosyan.

Ihre Kinder waren auf dem Heimweg von der Schule, als am 19. September aserbaidschanische Raketen in Stepanakert einschlugen. Ihr Mann fand sie am Straßenrand und brachte sie in einen Luftschutzkeller. Als sie am nächsten Tag aufwachten, hatte die Regierung - die selbsternannte Republik Artsakh - kapituliert. Ihr Leben war über Nacht aus den Fugen geraten.

In der darauf folgenden Woche flohen sie zusammen mit fast der gesamten Bevölkerung aus ihrer Heimat. Zu diesem Zeitpunkt waren sie ausgehungert und erschöpft: Berg-Karabach war zehn Monate lang blockiert gewesen, nachdem Aserbaidschan den Lachin-Korridor - die einzige Straße, die die Enklave mit Armenien verbindet - abgeschnitten hatte und so die Einfuhr von Lebensmitteln, Medikamenten und anderen Gütern verhinderte.

Nun wurde die Straße, über die der Zugang zu den lebensnotwendigen Gütern verhindert wurde, geöffnet, damit die Bevölkerung die Enklave verlassen konnte. Da Zehntausende auf einmal flohen, brauchte Poghosyan vier Tage, um von Stepanakert nach Eriwan zu fahren, sagte sie - eine Fahrt, die normalerweise vier Stunden dauert.

Die Regierung in Eriwan hat die Flüchtlinge als armenische Staatsbürger willkommen geheißen. Die Unterstützung, die sie leisten kann, ist jedoch dürftig. Poghosyan erhielt eine einmalige Zahlung von 100.000 armenischen Dram (etwa 250 Dollar), aber sie muss 300.000 Dram (etwa 750 Dollar) an Miete zahlen. Ihre Familie lebt von den Ersparnissen, die sie für die Ausbildung ihrer Kinder beiseite gelegt hatte, Geld, das nur für ein paar Monate reicht.

Seit der Auflösung der Regierung von Karabach hat Poghosyan kein Kindergeld mehr, ihre Eltern keine Rente und ihr Mann - ein ehemaliger Soldat - kein Gehalt mehr. Aber sie schätzt sich glücklich, eine Wohnung zu haben. "Es gibt Menschen, die in Autos leben. Es gibt Menschen, die in Schulkellern oder auf Spielplätzen leben", sagt sie.

Wir haben unsere Seelen dort gelassen".

Gayane Lalabekyan sagt, sie wache jeden Morgen in ihrer neuen Wohnung in Eriwan auf und frage sich, ob sie das Richtige getan habe. Viele Karabach-Armenier, die sich mit ihrem neuen Leben arrangieren müssen, fragen sich, was sie hätten anders machen können, wenn überhaupt.

"Ich frage mich: 'War es der richtige Schritt?'" sagte Lalabekyan, eine Englischlehrerin, gegenüber CNN. Oft überkommen sie Schuldgefühle, weil sie ihre Heimat verlassen hat, aber dann erinnert sie sich an die "primitive Angst", die sie auf der Flucht verspürte.

"Wenn ich meine Tochter und ihren kleinen Sohn sehe, wenn ich meine Mutter sehe, die 72 Jahre alt ist, wenn ich meinen Sohn und seine Frau sehe, die im Juli geheiratet haben, dann sehe ich, dass ich sie vielleicht nicht mehr haben würde, wenn wir dort geblieben wären", sagte sie.

Alijew sagte, Armenier, die in Karabach bleiben wollten, müssten die aserbaidschanische Staatsbürgerschaft annehmen. "Sie hatten zwei Möglichkeiten: Entweder sie integrieren sich in den Rest Aserbaidschans oder sie gehen in die Geschichte ein", sagte er.

Doch nach Generationen der Gewalt glaubten nur wenige Armenier, dass sie in Aserbaidschan sicher leben könnten, und fast keiner würde sich der Regierung in Baku unterwerfen, obwohl Aserbaidschan darauf beharrt, dass bei seinen so genannten "Anti-Terror-Maßnahmen" in dem Gebiet keine Zivilisten zu Schaden gekommen seien.

"Alijew ist kein echter Mensch, er ist ein Teufel. Wir können ihren Versprechen nicht trauen", sagte Lalabekyan. "Wir können nicht zusammenleben."

Die Armenier in Karabach sollten eigentlich von der russischen Friedenstruppe geschützt werden, die im Rahmen des von Moskau vermittelten Waffenstillstands im Jahr 2020 in die Region entsandt wurde.

Der Angriff erfolgte jedoch vor dem Hintergrund eines Bruchs in den Beziehungen Armeniens zu Russland, nachdem Eriwan frustriert war, dass sein langjähriger Verbündeter es nicht gegen die aserbaidschanische Aggression verteidigte. Armenien sah sich gezwungen, seinen Sicherheitsapparat zu diversifizieren, und begann, erste Partnerschaften mit westlichen Ländern zu schließen.

Für Russland war dieser Schritt ein Verrat. Es nutzte die Gelegenheit, sich von seinem bedürftigen Nachbarn zu trennen. Da Russland nicht in der Lage war, Ressourcen aus seinem Militäreinsatz in der Ukraine abzuziehen, und Aserbaidschan und die Türkei nicht verärgern wollte, sah es tatenlos zu, wie der von ihm ausgehandelte Waffenstillstand zerbrach - obwohl der Kreml später Kritik an seinem Friedenskontingent zurückwies.

Da Russland keinen Schutz bot und die westliche Unterstützung nur rhetorisch war, blieb den Armeniern in Karabach nichts anderes übrig, als zu fliehen. Für Lalabekyan, die sich in ihrem eigenen Land wie eine Fremde fühlt, ist diese Erkenntnis jedoch nur ein schwacher Trost.

"Was werden wir als nächstes tun? Wir wissen nicht, wer wir sind. Sind wir Bürger von Artsakh oder armenische Bürger? Diese Frage können wir nicht beantworten. Wir haben alles dort gelassen. Wir haben unsere Seelen dort gelassen."

Die Aussicht auf Frieden

Einige kaltblütige Beobachter sind der Meinung, dass die Notlage der Karabach-Flüchtlinge der tragische Preis für den regionalen Frieden sein könnte. Da Berg-Karabach international als Teil Aserbaidschans anerkannt ist, war der Verzicht Armeniens auf die Enklave eine Voraussetzung für die Aussöhnung.

Doch Alijew hat bei seinem Sieg wenig Großmut gezeigt. Bei seinem ersten Besuch in der Enklave trat er die karabachische Flagge mit Füßen und verhöhnte die von ihm inhaftierten karabachischen Politiker, die zu fliehen versuchten.

Unter den Inhaftierten befindet sich auch Ruben Vardanyan, der ehemalige Staatsminister von Karabach. Vardanyans Sohn David beschrieb gegenüber CNN das "undurchsichtige Justizsystem", in das sein Vater nun verstrickt ist, da er unter anderem der "Finanzierung von Terrorismus" und des "illegalen Grenzübertritts" angeklagt wurde. Aserbaidschan und Armenien unterhalten keine diplomatischen Beziehungen, so dass Vardanyan der konsularische Zugang verwehrt wurde. David konnte seit seiner Verhaftung am 27. September nur einmal mit seinem Vater sprechen, und zwar über ein Telefon im Gefängnis. "Er hat nur gesagt, dass er vielleicht eine Weile dort bleiben wird", sagte David.

"Wenn wir wirklich Frieden in der Region zwischen Aserbaidschan und Armenien wollen, kann es nicht sein, dass politische Gefangene noch im Gefängnis sitzen, während ein Friedensabkommen unterzeichnet wird", sagte er.

In den Wochen nach der Rückeroberung von Karabach sagte Baku Friedensgespräche in Brüssel und Washington ab und begründete dies mit der Voreingenommenheit des Westens gegenüber Aserbaidschan. In der Zwischenzeit hat sich die Rhetorik Aserbaidschans in Bezug auf seine territorialen Ambitionen verschärft. In Regierungsdokumenten wird Armenien als "westliches Aserbaidschan" bezeichnet, ein nationalistisches Konzept, das besagt, dass Armenien auf aserbaidschanischem Boden gebaut wurde.

Etwas Hoffnung keimte jedoch am 7. Dezember auf, als Aserbaidschan und Armenien einem Gefangenenaustausch zustimmten - eine Vereinbarung, die ohne Brüssel oder Washington ausgehandelt wurde, die aber von beiden Seiten begrüßt wurde. Die USA erklärten, sie hofften, dass der Austausch "den Grundstein für eine friedlichere und wohlhabendere Zukunft legen würde". Armenien hat außerdem seine Blockade der aserbaidschanischen Kandidatur für die Ausrichtung der COP29-Klimakonferenz im nächsten Jahr aufgehoben.

Der größte Streitpunkt dürfte jedoch Nachitschewan sein, eine aserbaidschanische Exklave, die durch einen Teil Südarmeniens vom Festland getrennt ist. Alijew hofft auf den Bau eines "Landkorridors", der Armenien durchqueren und Nachitschewan mit Aserbaidschan verbinden würde.

Alijew bezeichnete den so genannten "Zangezur"-Korridor als eine "historische Notwendigkeit", die "passieren wird, ob Armenien es will oder nicht".

Armenien ist nicht gänzlich gegen die Idee, weigert sich aber, die Kontrolle über Teile seines Territoriums aufzugeben. Im vergangenen Monat legte es einen Plan zur Wiederbelebung der Infrastruktur in der Region vor, der die Wiederherstellung stillgelegter Bahnstrecken vorsieht, um Armenien besser mit Aserbaidschan, der Türkei, Georgien, dem Iran und anderen Ländern zu verbinden. Das Land hofft, vom Handel zu profitieren, der während der langen Feindseligkeiten nicht stattfinden konnte, und nennt das Projekt "Kreuzung des Friedens".

Doch die Präferenzen Armeniens dürften nur wenig zählen. Alijew sagte im Dezember, dass es "keine Zölle, keine Kontrollen und keine Grenzsicherung geben sollte, wenn es vom Festland (Aserbaidschan) nach Nachitschewan geht", und fügte hinzu, dass die Armenier "sofort auf eigene Kosten" mit dem Bau beginnen sollten.

Alijew sagte, er habe nicht die Absicht, armenisches Territorium zu besetzen, und betonte: "Wenn wir wollten, hätten wir es getan." Auf der gleichen Veranstaltung wies er jedoch darauf hin, dass das Gebiet 1920 unter sowjetischer Herrschaft von Aserbaidschan "genommen" worden sei, und warnte Armenien: "Wir haben mehr historische, politische und rechtliche Rechte, Ihre territoriale Integrität anzufechten."

Anna Ohanyan, eine leitende Wissenschaftlerin im Russland- und Eurasienprogramm der Carnegie-Stiftung für Internationalen Frieden, sagte, Alijews Rhetorik sei seit der Ankündigung des Gefangenenaustauschs gemäßigter geworden, aber "das ist größtenteils auf den starken Druck der USA zurückzuführen".

"Seine Ziele haben sich nicht geändert: Er braucht immer noch eine Rivalität oder einen Konflikt mit Armenien, selbst nachdem er die volle Kontrolle über Berg-Karabach wiedererlangt hat", sagte Ohanyan gegenüber CNN. "Die Ausrichtung der COP29 mag Alijew vielleicht ein Jahr lang zu seinem besten Verhalten anhalten, aber das ist keine Garantie dafür, dass er sich an die internationalen Regeln halten wird. Russland war 2014 Gastgeber der Olympischen Winterspiele und hat die Krim gleich danach annektiert."

Die Diplomatie könnte sich erneut als fruchtlos erweisen. Analysten warnen vor der wachsenden militärischen Präsenz Aserbaidschans im Süden Armeniens. Olesya Vartanyan, leitende Analystin der Crisis Group für den Südkaukasus, erklärte gegenüber CNN: "In einem der Gebiete, in denen aserbaidschanische Streitkräfte entlang der Grenze stationiert sind, würde es sie nur wenig kosten, Armenien in Stücke zu schneiden."

Die Armenier in Karabach wussten schon immer, dass sie im Fadenkreuz eines Großmächtekonflikts stehen. Aber nach 30 Jahren relativen Friedens haben sie nicht damit gerechnet, dass die Dinge so schnell aus den Fugen geraten würden. Zu Beginn des neuen Jahres blicken sie in eine ungewisse Zukunft, in der sie ihrer Häuser, ihres Besitzes und ihrer Existenzgrundlage beraubt sind.

"Ich weiß, dass es sich um ein großes Spiel handelt, an dem große Länder beteiligt sind: Russlands Interessen, die Interessen der Türkei, Aserbaidschan als Akteur zwischen all diesen Ländern und Armenien, das zu schwach ist, um zu widerstehen. Ich verstehe das auf globaler Ebene", sagte Poghosyan. "Aber auf der Ebene von 100.000 Menschen ist es eine Tragödie".

