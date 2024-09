Zuvor hatte Vance einen demokratischen Kongressabgeordneten dafür kritisiert, dass er letztes Jahr behauptet hatte, Trump solle "ausgerottet" werden. (Der Kongressabgeordnete hatte später eingeräumt, dass seine Wortwahl unangemessen war, und behauptet, er habe darüber gesprochen, wie Trump während der Wahl besiegt werden sollte.) Vance kommentierte daraufhin: "Sehen Sie, wir können uns streiten oder debattieren, aber wir können der amerikanischen Öffentlichkeit nicht sagen, dass ein Kandidat ein Faschist ist und dass seine Wahl das Ende der amerikanischen Demokratie bedeuten würde."

Was Vance nicht erwähnt hatte, war, dass Trump die amerikanische Öffentlichkeit regelmäßig darüber informiert hatte, dass seine Gegnerin, Vizepräsidentin Kamala Harris, eine Faschistin sei, deren Wahl das Ende der Nation selbst bedeuten würde.

Tatsächlich hatte Trump Harris in der vergangenen Woche nicht weniger als zweimal als Faschistin bezeichnet.

"Sie ist eine Marxistin, Kommunistin, Faschistin, Sozialistin", behauptete Trump bei einer Kundgebung in Arizona am Donnerstag.

"Das ist eine radikal linke, marxistische, kommunistische, faschistische", erklärte Trump bei einer Pressekonferenz am Freitag, während er Harris angriff.

Das war keine neue Taktik. "Wir haben einen faschistischen Individuum, der unfähig ist, der kandidiert", sagte Trump bei einem Wahlkampfauftritt in Virginia im August; bei einer Kundgebung in Arizona im August sagte Trump, dass die wahre Spaltung in der amerikanischen Politik zwischen Patrioten mit traditionellen Werten und "diesen linksfaschistischen, von Harris und ihrer Gruppe angeführt" besteht.

Und Trump hat darüber hinaus behauptet, dass die Wahl von Harris das Ende der amerikanischen Demokratie bedeuten würde. Er hat in diesem Sommer gesagt, dass die Wahl von Harris bedeuten würde, "dass ihr kein Land mehr haben werdet" und dass "wir kein Land mehr haben werden".

Ein Vertreter von Vance hat auf eine Anfrage von CNN am Dienstag nicht sofort geantwortet, um zu klären, ob Vance Trump auffordert, seine Sprache zu mäßigen, und wenn nicht, was Vance als Unterscheidung zwischen Trumps Worten und der Rhetorik "von der Linken", die er kritisierte, ansieht.

Vance argumentierte in seiner Rede am Montag, dass es kein "beidseitiges Problem" gibt. Er acknowledged, dass Konservative "nicht immer alles perfekt machen", aber argumentierte, dass die Tatsache, dass "niemand versucht hat, Kamala Harris in den letzten paar Monaten zu ermorden", zeigt, dass das Problem der hetzerischen Sprache gegenüber Präsidentschaftskandidaten einseitig ist.

Allerdings hat Harris Jahre lang gewalttätige Drohungen erhalten, einschließlich in den letzten Monaten. Im August allein wurden ein Virginiabewohner und ein Tennesseebewohner getrennt wegen der Aussprache von Todesdrohungen gegen sie angeklagt.

