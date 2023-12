War das die größte Überraschung in der Geschichte der Postseason? Padres überrumpeln Dodgers und erreichen National League Championship Series

Jake Cronenworth beendete am Samstagabend das siebte Spiel der Padres mit fünf Runs und einem Two-Out-Single, der das Spiel entschied. Die Padres holten einen 0:3-Rückstand auf und eliminierten den Meister der National League West aus den Playoffs.

Mit dem 3:1-Sieg in der National League Division Series (NLDS) sichern sich die Padres ein Heimspiel gegen Philadelphia, das die Atlanta Braves mit 8:3 besiegte und damit die NLDS in vier Spielen gewann.

Die Dodgers hatten in der regulären Saison und zum Auftakt der NLDS-Serie einen Franchise-Rekord mit 111 Siegen aufgestellt, verloren dann aber drei Spiele in Folge gegen die Padres, die zum ersten Mal seit 24 Jahren in die NLCS einzogen.

Im Jahr 2022 hatten die Padres alle sechs Serien gegen die Dodgers verloren. Laut MLB.com hat nur ein einziges Team in der Geschichte der Playoffs - die White Sox von 1906 gegen die Cubs - jemals eine Postseason-Serie gegen ein Team gewonnen, das in der Tabelle so weit zurücklag.

In der American League Division Series gelang Jeremy Pena ein Homerun zu Beginn des 18. Innings, als die Houston Astros die Seattle Mariners ausschalteten und die Best-of-Five-Serie mit 3:0 gewannen.

Der Homer entschied das längste torlose Spiel in der Geschichte der Postseason, das sechs Stunden und 22 Minuten dauerte und fast 500 Pitches umfasste.

"Das ist ein Moment, an den ich mich für den Rest meines Lebens erinnern werde", sagte Pena laut MLB.com.

An anderer Stelle schlug Rookie Oscar Gonzalez im neunten Inning bei zwei Outs einen Two-Strike-Single auf die Base, als Gastgeber Cleveland in Spiel 3 der American League Division Series einen Sieg über New York errang.

Quelle: edition.cnn.com