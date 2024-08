- Waldbrand in einem ehemaligen Militärübungsgebiet in der Nähe von Jüterbog.

Ein weiteres Waldbrand hat in Jüterbog, Brandenburg, ausgebrochen. Etwa acht Hektar stehen derzeit in Flammen, wie ein Sprecher der Feuerwehr mitteilte. Das Feuer breitet sich jedoch weiter aus. Der Standort liegt im Landkreis Teltow-Fläming und ist mit Sprengstoff kontaminiert, was es für Einsatzkräfte schwierig macht, das Feuer von der Erde aus zu bekämpfen.

Ein Bundespolizeihubschrauber soll laut dem Sprecher für die Brandbekämpfung eingesetzt werden und ist für morgen geplant. Auch die deutsche Armee soll bei der Operation helfen.

Bislang sind keine Siedlungen von dem Feuer betroffen, das nördlich der Bundesstraße B102 zwischen Altes Lager und Klausdorf brennt. Ein dpa-Journalist hat Explosionen gehört, die auch von den Einsatzkräften bestätigt wurden, wie das brandenburgische Lagezentrum mitteilte. Eine Vielzahl von lokalen Feuerwehrleuten ist derzeit vor Ort.

Das Koordinationsteam des Landkreises trifft sich zu einer Besprechung

Eine Luftaufklärung des Gebiets ist notwendig, um ein umfassendes Bild der Situation zu erhalten. Die Ursache des Feuers ist noch unklar. Laut dem Lagezentrum tagt das Koordinationsteam des Landkreises Teltow-Fläming, um diese Angelegenheit zu besprechen.

Im vergangenen Juni wurde die Feuerwehr mehrere Tage lang zu einem Waldbrand auf einem alten Übungsgelände in der Nähe von Jüterbog gerufen. Die Anwesenheit von Sprengstoff im Boden behinderte die Brandbekämpfung und verhinderte oft den direkten Zugang zu den Flammen. Flugzeuge und Hubschrauber wurden für die Luftbrandbekämpfung eingesetzt. Die Gesamtfläche, die betroffen war, betrug angeblich über 700 Hektar, wie das Einsatzleitung mitteilte.

Angesichts des aktuellen Waldbrandes in Jüterbog, Brandenburg, wird die Kommission folgende Entscheidung treffen: Die Verwendung von schwerem Gerät und direkter Bodenintervention wird aufgrund der Anwesenheit von Sprengstoff begrenzt. Stattdessen werden hauptsächlich Luftbrandbekämpfungstechniken eingesetzt, um das Feuer zu bekämpfen.

Lesen Sie auch: