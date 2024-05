"Während des Kampfes erwacht Hattan Alsaifs Geist zum Leben", erzählt der saudi-arabische MMA-Pionier.

In einem Fitnessstudio in Riad, Saudi-Arabien, wo Frauen eine Seltenheit sind, trainierte Alsaif an der Seite ihrer männlichen Kampfsportkollegen und versuchte, es bis zur Elite zu schaffen. Obwohl sie keine andere Wahl hatte, führt sie ihren heutigen Erfolg auf ihre harte Einführung in den Sport zurück.

"Ich bin das einzige Mädchen, das Tag und Nacht trainiert, Tag und Nacht, Tag und Nacht", sagt Alsaif gegenüber CNN Sport. "Ich mache immer Sparring mit Jungs, ich trainiere mit Jungs, ich bin immer mit den Jungs im Fitnessstudio. Es ist nicht einfach, und wenn ich dann im Käfig von einem Mädchen getroffen werde, denke ich: 'Wow, ist das alles, was du drauf hast?'"

Die 22-Jährige hat im MMA bereits Geschichte geschrieben. Im Januar unterzeichnete sie einen Vertrag mit der Professional Fighters League (PFL) und ist damit die erste Frau aus Saudi-Arabien, die sich einer globalen MMA-Promotion anschließt.

Dies ist ein bedeutender Erfolg in einem Land, in dem die sportlichen Möglichkeiten für Frauen traditionell eingeschränkt sind. Die saudische Frauenfußballmannschaft hat erst vor zwei Jahren ihr erstes Spiel bestritten, und eine nationale Fußballliga wurde erst 2020 gegründet.

Alsaif ist sich der Verantwortung bewusst, die sie als Pionierin für weibliche MMA-Kämpfer in Saudi-Arabien trägt, und nimmt sie sehr ernst.

"Um ehrlich zu sein, ist das eine große Sache, denn ich werde dieses Ding mein ganzes Leben lang mit mir herumtragen", sagt sie. "Es ist ein bisschen schwer, es zu tragen, aber ich bin aufgeregt und stolz darauf, die Person zu sein, die es tut."

Alsaif hat eine schwierige Kindheit hinter sich. Sie wurde im Alter von 10 Jahren zur Waise, nachdem ihre Eltern gestorben waren. Während ihrer Teenagerjahre kämpfte sie mit Depressionen, fand aber Trost im Kampfsport, der ihr half, einen Sinn und Frieden im Leben zu finden.

"Ich hatte keine normale oder einfache Kindheit, weil ich meine Eltern verloren hatte", sagt Alsaif. "Aber nach Gott hat mir der Kampfsport sehr geholfen - so, so, so sehr. Er hat mein Leben zu 100 % zum Besseren verändert. Deshalb bin ich auch so süchtig nach Kampfsport. Ich möchte nicht damit aufhören, weil es einfach das ist, was mich lebendig macht.

Alsaif fühlte sich als Kind schon immer zu extremen, adrenalingeladenen Sportarten hingezogen. Ihre Neugierde führte sie in ein Boxstudio in ihrer Nachbarschaft. Sie fand jedoch, dass es dort an Können mangelte. Die Videos des saudischen MMA-Kämpfers Abdullah Al-Qahtani in den sozialen Medien inspirierten sie und sie bekam schließlich die Chance, den Sport selbst auszuprobieren.

"Ich fing an, mir die Jungs anzusehen, und sie schlugen mit Tritten, Ellbogen und Knien auf die Säcke ein", erinnert sie sich. "Ich dachte mir: Die haben mehr Waffen als ich. Ich habe nur Hände [beim Boxen]. Ich liebe es, Dinge zu tun, die mehr Kraft haben."

Alsaif begann mit Muay Thai und gewann unter der Leitung von Trainer Feras Sadaa Titel bei den World Combat Games, den Saudi Games und den Weltmeisterschaften der International Federation of Muaythai Associations (IFMA).

Sadaa, der Trainer der saudi-arabischen Muay Thai-Nationalmannschaft, spielte eine entscheidende Rolle auf ihrem Weg und bot ihr mehr als nur Sporttraining.

Sadaa, der für Alsaif auch wie eine Vaterfigur wirkt, hat ihr das Gefühl gegeben, mehr als nur eine Schülerin zu sein.

"All die Jahre habe ich nie gespürt, was es bedeutet, einen Vater zu haben", sagt Alsaif. "Und er war ein Geschenk Gottes. Er hat alles mit mir gemacht. Er hat mir in jeder Situation geholfen, in der Sporthalle und außerhalb der Sporthalle. Er war wie eine Familie. Er hat immer allen anderen gesagt, dass Hattan nicht nur mein Schüler ist, Hattan ist eines meiner Kinder ... Ich möchte ihn so glücklich machen [und] ihn auf die beste Art und Weise repräsentieren, die ich kann."

Am Freitag werden Alsaifs Muay Thai-Fähigkeiten zum ersten Mal in einem MMA-Käfig getestet. Bei der Veranstaltung in Riad werden Kämpferinnen aus dem gesamten Nahen Osten und Nordafrika antreten, weniger als drei Monate nachdem Claressa Shields und Kelsey De Santis den ersten professionellen MMA-Kampf für Frauen in Saudi-Arabien bestritten.

Diese Kampfkarte ist Teil der Strategie der PFL, mehr Kämpfer zu rekrutieren und mehr Fans in der MENA-Region zu gewinnen. Im vergangenen Jahr erwarb die SRJ Sports Investments Company, die sich im Besitz des saudi-arabischen Public Investment Fund (PIF) befindet, eine Minderheitsbeteiligung an der PFL.

Alsaif hätte sich nie vorstellen können, eine Vorreiterin in der MMA-Welt zu werden, als sie aus Neugierde eine Kampfsporthalle betrat. Doch jetzt möchte sie in diesem Sport Spuren hinterlassen.

Der bevorstehende Kampf ist der erste Schritt zur Verwirklichung ihres Ziels und bietet ihr die Gelegenheit, über all die Hindernisse nachzudenken, die sie in ihrer kurzen Zeit als MMA-Sportlerin überwunden hat.

In den Pausen im Fitnessstudio denkt sie darüber nach, wischt sich die eine oder andere Träne weg und unterstreicht die Entschlossenheit, den Schweiß und die harte Arbeit, die sie in die Verfolgung ihrer Leidenschaft gesteckt hat.

"Ich sehe mich dann im Spiegel an und denke: 'Du bist bis an die Grenzen gegangen; du hast geweint; du hast alles aufgegeben'", sagt Alsaif. "Du bist hart im Nehmen, du bist dein eigenes Vorbild. Das gibt mir eine starke Motivation."

Quelle: edition.cnn.com