Während des Hurrikans Debby wurde in Florida Kokain im Wert von über 1,6 Millionen Dollar aufbewahrt, wie die Behörden berichteten.

Am 4. August wurden auf dem Strand von Islamorada, einem Dorf etwa 80 Meilen von Key West entfernt in den Florida Keys, insgesamt 25 Kokainbündel entdeckt, wie ein Social-Media-Beitrag der US-Zoll- und Grenzschutzbehörde in Miami berichtete.

Ein hilfsbereiter Bürger meldete diese Entdeckung den Behörden, nachdem er auf diese Pakete gestoßen war, die etwa 32 Kilogramm wogen und mit Kokain gefüllt waren, dessen Straßenwert auf über eine Million Dollar geschätzt wurde, wie die Agentur mitteilte.

Samuel Briggs, der stellvertretende Leiter der US-Grenzschutzbehörde im Sektor Miami, sorgte für Aufsehen, indem er Fotos der beschlagnahmten Drogen auf X teilte und damit die Menge des beschlagnahmten Schmugglerguts hervorhob.

Eine Woche später verkündete das Sheriff-Büro von Collier County die Entdeckung eines weiteren Kokain-Vorrats im Wert von über einer halben Million Dollar, der in der Nähe von Everglades City im Golf von Mexiko treibend gefunden wurde.

Sheriff Kevin Rambosk von Collier County dankte den mutigen Bootfahrern, die die Drogen treibend in Mangroven bei Panther Key entdeckt hatten, wie das Facebook-Posting des Büros am Montag berichtete.

Die Bootfahrer entdeckten ein 25 Kilogramm schweres Kokain-Paket, das in einer Verpackung von der Größe eines Mikrowellenherds eingewickelt war und einen Straßenwert von 625.000 Dollar hatte, wie das Sheriff-Büro bestätigte.

Rambosk lobte in seinem Post die hilfsbereiten Bürger der Gemeinde, die die Polizei verständigten, nachdem sie etwas Ungewöhnliches entdeckt hatten.

Die von Seewasser durchtränkte Verpackung wies Barnacle-Spuren auf, die darauf hindeuteten, dass das Paket längere Zeit im Wasser verbracht hatte, wie die Behörden mitteilten.

Die ungewöhnliche Entdeckung weckte Erinnerungen an die "Square Grouper"-Marihuanaschmuggel-Tage der 1970er und 1980er Jahre in Collier County, die heute jedoch relativ selten sind, wie im Posting angedeutet.

Der Begriff "Square Grouper" bezieht sich auf große, in Plastik eingewickelte Marihuanabündel, die wie quadratische Fische aussahen, wie Brian Townsend, ein ehemaliger leitender Sonderagent der DEA, erklärte.

Die Ermittler des Sheriff-Büros von Collier County und die Abteilung für Vice und Drogen arbeiten daran, den Ursprung der Drogen zu verfolgen, wie die Behörden mitteilten.

Die Detectives glaubten, dass das Kokain wahrscheinlich mit der Flut von der Ostküste hierhergebracht wurde, da es kürzlich Stürme gegeben hatte, wie das Posting zeigte.

Große Drogenpakete, von Marihuana bis Hash bis Kokain, sind in den Gewässern vor Miami und den Florida Keys aufgetaucht, wie die Behörden feststellten.

Schmuggler verwenden oft Boote, U-Boote und andere Wasserfahrzeuge, um Drogen per See in die USA zu schmuggeln, und werfen die Drogen ins Meer, um einer Festnahme zu entgehen, wenn sie mit Problemen wie mechanischen Defekten, rauer See oder Polizeieingriffen konfrontiert sind, wie Townsend erklärte.

Während eines seiner DEA-Einsätze sah Townsend, wie Drogen an der Südtexas-Küste am Golf von Mexiko an Land gespült wurden.

Schmuggler werfen manchmal absichtlich Ballen von Drogen, die in Plastik oder wasserdichten Behältern versiegelt sind, ins Meer an vorfestgelegten Stellen, um sie später von anderen Schmugglern abzuholen, wie Townsend enthüllte.

Wenn sie ins Meer eintreten, können Meeresströmungen und Gezeiten, insbesondere bei Stürmen wie Debby, die Drogen zu weit entfernten Küsten transportieren, wie er sagte.

