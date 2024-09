Während der kritischen 12-Stunden-Periode, die anscheinend einen Attentatsversuch in der Nähe des Trump International Golf Clubs beinhaltete.

Diesmal war es ein Agent, der Trump verteidigte, der eine Waffe abfeuerte, nicht ein Scharfschütze in der Nähe. Trump wurde sicher evakuiert und konnte somit keinen Schaden nehmen. Der mutmaßliche Schütze, der als Ryan Wesley Routh identifiziert wurde, soll sich angeblich etwa 12 Stunden vor seiner Entdeckung in der Nähe der Baumlinie des Golfplatzes aufgehalten haben. Er floh nach dem Vorfall in einem Auto vom Tatort.

Der jüngste angebliche Attentatsversuch auf Trump, der zweite innerhalb von zwei Monaten, hat viele Fragen aufgeworfen. Diese Fragen beinhalten das Verständnis der Motive und Bewegungen des festgenommenen Verdächtigen sowie die Bewertung, ob die Secret Service eine letzte Minute Golfrunde für Trump ausreichend gesichert hat.

Laut den Behörden kam Routh gegen 1:59 Uhr am Sonntag in der Nähe des Baumzauns des Golfplatzes an. Die Standortdaten seines Telefons, basierend auf T-Mobile-Aufzeichnungen, zeigten, dass sich sein Gerät etwa 12 Stunden lang in der Nähe des Golfplatzes befand, bevor er von der Secret Service entdeckt wurde.

Jeffrey Veltri, der leitende Special Agent des FBI Miami Field Office, sagte bei einer Pressekonferenz, dass die Handy-Daten darauf hindeuteten, dass Routh sich in "sehr naher Nähe" zu dem Ort befand, an dem er von der Secret Service entdeckt wurde.

Die Behörden entdeckten einen Scharfschützennest am Zaun. Routh soll im Besitz eines SKS-ähnlichen Gewehrs mit Zielfernrohr und zerstörter Seriennummer gewesen sein. Ein Rucksack, der am Zaun befestigt war, enthielt Keramikfliesen, die denen in schusssicheren Westen ähnlich sind. Eine GoPro-Kamera und ein schwarzer Plastikbeutel mit Lebensmitteln wurden ebenfalls am Zaun gefunden, wie auf einem am Sonntag veröffentlichten Tatortfoto zu sehen ist.

Es bleibt unklar, warum Routh den Golfplatz an diesem Tag besuchte. Trumps öffentlicher Zeitplan contained keine Golfrunde, und es stellte sich heraus, dass es sich um eine "off-the-record movement" handelte, die Trumps Kalender hinzugefügt wurde, wie Ronald Rowe, der amtierende Direktor der Secret Service, mitteilte.

Trotz der glühenden 90-Grad-Hitze und der Luftfeuchtigkeit in West Palm Beach an diesem Tag spielt Trump oft Golf auf dem Platz, während er sich in Mar-a-Lago aufhält.

Am Sonntag spielte Trump Golf mit einem Spender namens Steve Witkoff. Obwohl er nach dem fünften Loch noch Gleichstand hatte, wie Sean Hannity berichtete, scherzte Trump gegenüber CNN, dass er actually zwei unter Par lag und ein fantastisches Golfspiel hatte.

Am fünften Fairway hatte Trump eine gute Runde, während er entlangging, und seine Secret Service Mannschaft sicherte den Kurs auf dem sechsten Loch vor ihm ab.

Um 1:31 Uhr ET sah ein Agent, der das sechste Grün beobachtete, ein Gewehr, das aus der Baumlinie herausschaute. Der Agent feuerte in Richtung des Gewehrs, wie es in der Strafanzeige heißt. Als der ehemalige Präsident durch das fünfte Fairway und aus dem Blickfeld des sechsten Greens ging, sah der Agent, der das Gebiet überwachte, eine Person mit einem Gegenstand, der als Gewehr wahrgenommen wurde, und handelte entsprechend.

Laut Palm Beach County Sheriff Ric Bradshaw war Routh etwa 300-500 Meter vom ehemaligen Präsidenten entfernt. Obwohl er eine sichtbare Präsenz hatte, zielte Routh nicht auf die Secret Service-Agenten und feuerte keine Schüsse ab.

Trump erzählte seine Version des Vorfalls zum ersten Mal am Montag während eines X Spaces-Gesprächs.

"Wir hörten Schüsse in der Luft, und ich glaube, es müssen etwa vier oder fünf gewesen sein, aber was weiß ich darüber? Aber die Secret Service wussten sofort, dass es Kugeln waren, und sie nahmen mich und Steve Witkoff, einen großartigen Freund von mir, mit," sagte Trump.

"Wir alle stiegen in die Golfwagen und verließen den Platz schnell. Ich wurde von einem Agenten begleitet, der einen hervorragenden Job gemacht hat. Es gab keine Frage, dass wir den Kurs verlassen mussten. Ich wünschte, ich hätte den letzten Putt machen können, aber wir entschieden uns, unsere Abreise zu beschleunigen."

Der Verdächtige flieht und ein Zeuge interveniert

Nach dem Schuss des Secret Service-Agenten in seine Richtung auf dem Zaun floh der Verdächtige in einem schwarzen Nissan SUV ostwärts auf die I-95 und fuhr nordwärts auf der Autobahn, wie die Behörden berichteten.

Der entscheidende Faktor bei der Verfolgung von Routh war ein Augenzeuge, der ein Bild von seinem Auto und seinem Kennzeichen in der Nähe des Tatorts aufnahm. Diese Information ermöglichte die Festnahme des Verdächtigen nach etwa 45 Minuten im Martin County, etwa 40 Meilen vom Golfplatz entfernt.

Die Zusammenarbeit des Augenzeugen wurde von Jeffrey Veltri als "beeindruckend" beschrieben in Bezug auf die Festnahme von Routh.

Um etwa 1:55 Uhr ET am Sonntag erhielt die Polizei von Martin County eine BOLO-Meldung (be on the lookout) über einen Verdächtigen, der nordwärts auf der I-95 unterwegs war, mit einer Fahrzeugbeschreibung und einer Kennnummer.

Die Polizei von Martin County "schwärmte" dann den Bereich aus. Laut Sheriff William Snyder gab es eine überwältigende Präsenz von Strafverfolgungsbehörden an dem Ort, an dem Routh festgenommen wurde.

Alle relevanten Einheiten, etwa 30 von ihnen, machten sich auf die Suche, wie Snyder am Montag mitteilte.

Ein Streifenpolizist entdeckte das Verdächtig

Während der Festnahme fuhr Routh das Auto seiner Tochter, wie ein Insider der Strafverfolgungsbehörden berichtete. Das Kennzeichen des Nissan SUV stimmte mit einem vermisst gemeldeten weißen Ford Truck aus dem Jahr 2012 überein, wie es in der Anklagebegründung heißt.

Der ursprüngliche Zeuge, der Routh vom Golfplatz fliehen sah, wurde mit dem Hubschrauber des Palm Beach County Sheriffs zum Tatort geflogen, um ihn nach seiner Festnahme zu identifizieren, teilte Snyder CNN's Erin Burnett in ihrer Abendsendung mit. Das Martin County Sheriff's Office überstellte Routh in die Obhut des FBI und des Secret Service, als sie am Tatort eintrafen, fügte Snyder hinzu.

Routh wurde am Montag mit zwei initialen Anklagepunkten angeklagt, darunter der Besitz einer Schusswaffe als verurteilter Straftäter und der Besitz einer Schusswaffe mit unleserlicher Seriennummer. Weitere Anklagepunkte könnten noch folgen, wie Insider der Strafverfolgungsbehörden CNN mitteilten.

CNN’s Kristen Holmes, Evan Perez, Holmes Lybrand, Michael Williams, Devan Cole, Eric Levinson und Andy Rose trugen zu diesem Bericht bei.

Das Geschehen auf dem Golfplatz hat eine intensive politische Diskussion ausgelöst, bei der viele die Sicherheitsvorkehrungen für hochrangige Personen infrage stellen. Angesichts der jüngsten Anschläge auf Trump fordern einige eine gründliche Überprüfung der Protokolle des Secret Service.

Obwohl Routh von der Szene floh, wurden seine Handlungen von den Behörden genau überwacht, dank wertvoller Informationen eines Zeugen, der das Auto und das Kennzeichen fotografierte. Diese Beweise waren entscheidend für die Festnahme von Routh und seine Überstellung zur Verantwortung.

