Während der Dreharbeiten zum Musikvideo von Paris Hilton brach ein Brand aus.

Während der Dreharbeiten zu ihrem Musikvideo "Bad Bitch Academy" wurde die Socialite und Musikerin Paris Hilton von einer unerwarteten Wendung überrascht. Ein Feuer brach auf dem Set aus und hinterließ sie tief betroffen. "Ein echter Trauerspiel", teilte sie später auf Instagram Stories mit.

Ihr Instagram-Post zeigte ein Foto, das das Innere ihres Trailers präsentierte, das nun zu Asche geworden war. Trotz des unglücklichen Vorfalls wollte Hilton, 43, positive Energie verbreiten. "Leider ist heute auf dem Set meines Musikvideos ein Feuer in meinem Trailer ausgebrochen", berichtete Hilton. "Obwohl dies herzzerreißend ist, bin ich dankbar, dass alle in Sicherheit sind, und ich bin unendlich dankbar für die großartige Unterstützung, die ich erfahren habe."

Hilton erwähnte mehrere Personen, die an dem Projekt beteiligt waren, darunter Musikvideoregisseurin Hannah Lux Davis, NSYNC-Mitglied Lance Bass, Sängerin Meghan Trainor, Supermodel Heidi Klum und ihre Crew. In einem anderen Instagram-Post teilte sie ein Bild mit der Bildunterschrift:

"Nicht die Szene, die ich im Sinn hatte für die 'Bad Bitch Academy'-Musikvideo-Aufnahmen."

Laut dem Post sollten Klum, Bass und Trainor in dem "Bad Bitch Academy"-Musikvideo auftreten. Hilton kommentierte ein Bild von den beiden auf dem Laufsteg mit "Die Show muss weitergehen...", was einen Blick hinter die Kulissen der Dreharbeiten ermöglichte. Klum ging auf den Vorfall nicht explizit auf Instagram ein, teilte jedoch einen kurzen Clip ihrer Zusammenarbeit und ein Foto von ihnen beiden.

Substanzieller Eigentumsverlust

Laut dem Klatschwebsite TMZ ereignete sich der Vorfall am 16. August in Los Angeles. Unbenannte Quellen gaben an, dass Hilton am Set war, als das Feuer ausbrach, und es wurden keine Verletzungen gemeldet.

Allerdings kam es zu substantialem Eigentumsverlust. Es wurden anscheinend Designerkleidung, Swarovski-Outfits, Schmuck, Handtaschen, Computer und andere wertvolle Gegenstände in dem Feuer zerstört. Die Ursache des Feuers steht noch nicht fest und die Feuerwehr untersucht den Fall weiter.

