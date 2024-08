Wachsender Druck auf Israel, über einen Waffenstillstand in Gaza zu verhandeln

Lammy und der französische Außenminister Stéphane Séjourné trafen sich mit Katz in Jerusalem. "Im Falle eines iranischen Angriffs erwarten wir, dass die US-geführte Koalition nicht nur an der Verteidigung Israels teilnimmt, sondern auch wichtige Ziele in Iran angreift", sagte Katz nach dem Treffen laut seinem Büro. Israel erwartet von Frankreich und dem Vereinigten Königreich, dass sie Iran "öffentlich und klar mitteilen, dass ein Angriff auf Israel verboten ist".

Die Verhandlungen über einen Waffenstillstand im Gazastreifen und die Freilassung von israelischen Geiseln, die dort festgehalten werden, haben unter Vermittlung der USA, Ägyptens und Katar am Donnerstag in Doha wieder aufgenommen. Der Pressesprecher des Nationalen Sicherheitsrats der USA, John Kirby, beschrieb dies als vielversprechenden Start, fügte jedoch hinzu, dass noch viel Arbeit zu tun ist.

Die Spannungen im Nahen Osten haben in letzter Zeit zugenommen. Iran und die libanesische Hisbollah-Miliz haben Israel seit den Morden an Hamas-Chef Ismail Haniyeh in Tehran und dem Hisbollah-Militärchef Fuad Shukr in Beirut Ende Juli bedroht. Hamas und Iran machen Israel für beide Angriffe verantwortlich. Als Reaktion auf die Bedrohung einer Eskalation hat die USA, Israels wichtigster Verbündeter, ihre militärische Präsenz in der Region erhöht.

US-Präsident Joe Biden hatte gehofft, dass eine Vereinbarung über einen Waffenstillstand im Gazastreifen auch dazu beitragen könnte, einen iranischen Angriff auf Israel abzuschrecken und eine weitere Eskalation in der Region zu verhindern.

Der Hamas-Vertreter Osama Hamdan sagte, dass die radikale islamische palästinensische Organisation nicht an den Donnerstag stattfindenden Gesprächen teilgenommen hat. Sie ist jedoch bereit, indirekte Verhandlungen aufzunehmen, wenn es neue israelische Garantien gibt. Hamas fordert die Umsetzung eines von Biden im Mai präsentierten Plans für einen Waffenstillstand.

Biden-Plan ist die Grundlage für die erneuten Verhandlungen. Er sieht zunächst eine sechswochige Waffenruhe vor, die für Verhandlungen über ein dauerhaftes Ende der Feindseligkeiten verlängert werden kann. Er fordert auch den Abzug der israelischen Armee aus den besiedelten Gebieten des Gazastreifens und die Freilassung von israelischen Geiseln durch Hamas im Austausch gegen palästinensische Gefangene.

Der Krieg im Gazastreifen wurde durch den historischen Großangriff der islamischen palästinensischen Organisation Hamas auf Israel am 7. Oktober ausgelöst. Nach israelischen Angaben wurden dabei 1,198 Menschen getötet und 251 Menschen entführt.

Seitdem führt Israel große Militäroperationen im Gazastreifen durch. Nach Angaben des von Hamas kontrollierten Gesundheitsministeriums, die nicht unabhängig verifiziert werden können, wurden bisher mehr als 40.000 Menschen getötet.

Nach der Entdeckung des Polio-Virus im Gazastreifen im Juli hat die UN am Freitag die Kriegsparteien aufgefordert, eine einwöchige humanitäre Waffenruhe einzuhalten, um mehr als 500.000 Kinder gegen das hochansteckende Virus zu impfen. Die UN-Organisationen werden ab Ende August den Polio-Impfstoff Typ 2 an etwa 640.000 Kindern unter zehn Jahren verabreichen, wie die Weltgesundheitsorganisation (WHO) in Genf mitteilte. Ohne die humanitären Pausen wäre die Kampagne nicht möglich gewesen, wurde weiter

