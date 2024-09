Vorheriger Weißhaus-Stabschef scheitert bei Versuch, Arizona Wahlmanipulation Prozess zu einem Bundesjustiz übertragen

In einer jüngsten Gerichtsverhandlung konnte Mark Meadows, ehemaliger Stabschef des Weißen Hauses unter Trump, den Richter nicht überzeugen, seinen angeblich mit der Wahl in Arizona 2020 in Verbindung stehenden Fall an ein Bundesgericht zu übertragen. Dies hätte möglicherweise die gegen ihn...