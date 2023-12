Vorher und nachher: Sehen Sie, wie der Mississippi und seine Nebenflüsse auf ein Rekordtief gesunken sind

Im gesamten Flusseinzugsgebiet sind Dutzende von Pegeln unter die Niedrigwasserschwelle gefallen. Von Illinois bis Louisiana erreichte der Mississippi in dieser Woche historisch niedrige Pegelstände, und viele dieser Pegel werden weiterhin sinkende Wasserstände aufweisen, da die Vorhersage hartnäckig trocken bleibt.

Videos, Fotos und Satellitenbilder vom Mississippi in der Nähe von Memphis zeigen, wie weit der mächtige Fluss über seine Ufer getreten ist.

Nach Angaben des Nationalen Wetterdienstes sank der Pegel dort Anfang der Woche auf minus 10,75 Fuß, den niedrigsten jemals in Memphis gemessenen Wert.

Nach Angaben des US-Drought Monitor hat sich die Dürre in dieser Woche im Mittleren Westen und im Süden der USA erneut ausgeweitet. Die Hälfte der zusammenhängenden USA ist von mäßiger oder schlimmerer Trockenheit betroffen - der dritthöchste Wert in diesem Jahr und der höchste seit März.

Mehr als 134 Millionen Menschen sind von der Dürre betroffen, berichtet der Monitor, das ist der höchste Bevölkerungsanteil seit 2016.

Am schlimmsten hat sich die Lage im Mittleren Westen verschlechtert, wo die von der Dürre betroffene Fläche um rund 60.000 Quadratmeilen zugenommen hat, was der Größe von Georgia entspricht.

"Die Feuchtigkeit im Oberboden trocknet in Teilen des Ohio Valley und des Corn Belt weiter aus", berichtete der Drought Tracker am Donnerstag und fügte hinzu, dass die Feuchtigkeit im Unterboden auch in weiten Teilen des Mississippi Valley sehr gering ist.

Die Trockenheit hat nicht nur dem Mississippi, sondern auch den Flüssen, die in ihn münden, schwer zugesetzt.

Vorher-Nachher-Satellitenbilder des Nationalen Wetterdienstes zeigen, wie die Flüsse zwischen dem 14. Juli und dem 17. Oktober über ihre Ufer getreten sind.

Der Mississippi an der Kentucky Bend und New Madrid, Missouri:

Der Ohio River bei Mound City Landing, Illinois:

In Nebraska zeigen Luftaufnahmen, dass der Platte River, der durch den Bundesstaat fließt und in den Mississippi mündet, an einigen Stellen fast vollständig ausgetrocknet ist. In der Nähe von Kearney, Nebraska, ist der Fluss verschwunden, und wo normalerweise Wasser fließt, ist nur noch trockener Sand übrig.

Nach Angaben des Nationalen Wetterdienstes sind in der nächsten Woche in der Mitte der USA mehrere Zentimeter Regen möglich, was insbesondere für die Nebenflüsse des Mississippi eine gewisse Erleichterung bedeuten könnte.

Langfristig sind die Aussichten jedoch trockener als im Durchschnitt. Die saisonale Dürreprognose der National Oceanic and Atmospheric Administration geht davon aus, dass die Dürre in der Region bis Januar anhalten wird.

Der niedrige Pegelstand des Flusses hat es den Menschen ermöglicht, zu Fuß zum Tower Rock zu gehen, wie CNN bereits berichtet hat - einer Insel in der Mitte des Mississippi südlich von St. Louis, die normalerweise nur mit dem Boot erreichbar ist.

Der niedrige Pegelstand ermöglicht auch das Eindringen von Salzwasser aus dem Golf von Mexiko in den Mississippi, und das Armeekorps baut derzeit einen 1.500 Fuß breiten Unterwasserdeich, um zu verhindern, dass Salz ins Trinkwasser von Louisiana gelangt.

Außerdem entdeckte eine Frau, die am Wochenende am Ufer des Mississippi spazieren ging, Knochen, die sich als menschliche Überreste herausstellten, wie die Behörden mitteilten. Zu den Überresten gehören ein Unterkieferknochen, Rippenknochen und einige nicht identifizierte Knochenteile, sagte Scotty Meredith, leitender Gerichtsmediziner von Coahoma County, Mississippi, gegenüber CNN.

Die Tennessee Valley Authority kündigte diese Woche an, mehr Wasser aus zwei Dämmen abzulassen, um den Wasserstand des Mississippi zu erhöhen. Bei Cairo, Illinois, nähert sich der Mississippi "dem niedrigsten Wasserstand seit 1901", so die Behörde auf ihrer Facebook-Seite.

"Um die Bedingungen für die kommerzielle Schifffahrt auf den unteren Flüssen Ohio und Mississippi zu stabilisieren, planen wir spezielle Wasserfreigaben aus dem Kentucky-Damm auf dem Tennessee River und dem Barkley-Damm auf dem Cumberland River, um die Auswirkungen des niedrigen Flusspegels zu mildern", schrieb die Behörde.

Travis Brickey, ein Sprecher der TVA, erklärt gegenüber CNN, dass die Wasserabgabe aus den Staudämmen normalerweise schwankt, da sie nach dem Prinzip "Erzeugung-Stopp-Erzeugung-Stopp" arbeiten.

Für die absehbare Zukunft werden die Dämme jedoch einen konstanten Wasserfluss freigeben, um die Auswirkungen der anhaltenden Dürre auf die Wasserstände auszugleichen.

Der niedrige Wasserstand des Mississippi fällt in eine Jahreszeit, die für den Transport der Ernten aus dem Landesinneren von entscheidender Bedeutung ist, wie CNN bereits berichtete.

Das Army Corps of Engineers hat Teile des Flusses ausgebaggert, um den Verkehr aufrechtzuerhalten, wenn auch in einem wesentlich langsameren Tempo. Hunderte von Lastkähnen und Schiffen standen in diesem Monat Schlange und warteten auf die Freigabe für die Durchfahrt durch den tückisch niedrigen Fluss.

Diese Geschichte wurde aktualisiert.

Kevin France, David Williams, Andi Babineau, Rachel Ramirez und Chris Isidore von CNN haben zu diesem Bericht beigetragen.

