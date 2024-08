Vor Matthew Perrys Tod hatten Fachleute ihre Sorge über die unregulierte Anwendung von Ketamin ausgedrückt.

Perry wurde mehrfach am Tag seines Ablebens von der US-Staatsanwaltschaft für den Zentralbezirk Kaliforniens behandelt und eine Obduktion ergab einen extrem hohen Ketamin-Spiegel in seinem System, ausreichend für eine Allgemeinanästhesie.

Dieser Vorfall hat fragwürdige Verschreibungspraktiken rund um Ketamin ins Licht gerückt, ein Halluzinogen mit einer Geschichte, die Jahrzehnte zurückreicht, als Anästhetikum. Es ist auch bekannt für seine Verwendung in Partys und in jüngerer Zeit als potentielles Mittel gegen Depressionen, PTSD und chronische Schmerzen. Da es bereits im Umlauf ist, können Patienten, die Erleichterung suchen, darauf zugreifen, gelegentlich über barzahlende Kliniken mit minimaler Aufsicht.

Ketamin wird von der US-Drogenbehörde DEA als Schedule III-Droge eingestuft, was ein mittleres Potenzial für körperliche oder psychische Abhängigkeit bedeutet. Diese Einstufung beschränkt die Anzahl der Verschreibungswiederholungen und erfordert die DEA-Registrierung und den Einhaltung bestimmter Vorschriften für die Ausgabe und Lagerung.

Trotzdem finden Menschen immer noch Wege, das Medikament missbräuchlich zu verwenden, insbesondere kompoundierte Arzneimittel und Generika, die oft von ihren ursprünglichen medizinischen Anwendungen abweichen.

Arzte haben Spielraum, Medikamente für Anwendungen zu verschreiben, die über ihre ursprüngliche Absicht hinausgehen, bekannt als "Off-Label"-Verwendung. Diese Off-Label-Verwendung stellt normalerweise eine Minderheit der Verschreibungen dar.

Im Fall von Ketamin hat die Off-Label-Verwendung der generischen Version aufgrund der Verbreitung von barzahlenden Unternehmen und dem wachsenden Ruf als schnelle Lösung für verschiedene Beschwerden stark zugenommen.

Dr. Gerard Sanacora, Direktor des Yale Depression Research Program, meint, dass es eine größere Regulierung der medizinischen Ketaminverwendung geben sollte, erkennt jedoch die damit verbundenen Trade-offs an.

"Es gibt dieses Dilemma, wie viel Einschränkungen man auferlegen sollte, da man nicht möchte, dass es schwieriger wird, es als Anästhetikum zu verwenden, aber andererseits brauchen wir auf jeden Fall ein System, um seine Verwendung außerhalb von medizinischen Situationen zu überwachen", sagte Sanacora.

"Wir wissen nicht, wie viele Individuals diese Droge erhalten. Wir können die verwendeten Dosen nicht bestimmen. Wir haben keine Informationen über Nebenwirkungen."

Das wachsende Imperium von Ketamin

Offizielle Daten der Nationalen Umfrage zur Drogengebrauchs- und Gesundheit deuten darauf hin, dass der Ketamingebrauch immer noch selten ist, mit etwa 2 % der Erwachsenen, die in der Umfrage von 2023 eine lebenslange Verwendung angegeben haben.

Eine Studie von Epic Research aus dem Jahr 2023 ergab jedoch, dass die Anzahl der Ketamin-Verschreibungen in den USA zwischen 2017 und 2022 um über 500 % gestiegen ist, wobei ein beträchtlicher Anteil der Verschreibungen für die Schmerzbehandlung ausgestellt wurde.

Die Daten von Epic decken jedoch nur traditionelle medizinische Settings ab, die ihr medizinisches Aufzeichnungssystem nutzen und kleine, barzahlende Kliniken ausschließen.

In der Zwischenzeit hat eine Zunahme von In-Person-Ketamin-Kliniken in den USA festgestellt, die intravenöse Infusionen, Injektionen oder sogar orale Formen von Ketamin, wie Lutschtabletten, für verschiedene Beschwerden anbieten. Bis 2023 hatte der Markt für Ketamin-Kliniken angeblich mehr als 3,4 Milliarden US-Dollar überschritten, mit einer jährlichen Wachstumsprognose von weiteren 10 % bis 2030, wie von Grand View Research berichtet.

Der zunehmende Einsatz von Telemedizin-Anbietern, die während der Covid-19-Isolation Ketamin-Therapie online verschrieben haben, bietet heute fast die Hälfte des Marktes, wie von Grand View berichtet.

Im Oktober 2023 warnte die FDA vor dem steigenden Einsatz von kompoundiertem Ketamin, einschließlich Lutschtabletten, wegen psychischer Ereignisse, erhöhtem Blutdruck und respiratorischer Depression als mögliche Gefahren.

"Ketamin ist nicht zur Behandlung jeder psychischen Störung zugelassen, und zusätzliche klinische Studien sind erforderlich, um das Nutzen-Risiko-Profil und die sicheren Verwendungsbedingungen von Ketamin bei der Behandlung psychischer Störungen gründlich zu untersuchen", erklärte die FDA.

Dr. Steven P. Cohen, Professor für Anästhesiologie an der Feinberg School of Medicine der Northwestern University, glaubt, dass einige Ketamin-Kliniken Profit vor Patientenwohl stellen.

Cohen sagte, dass diese Kliniken oft Arztbewertungen für Patienten überspringen, Dosen von bis zu 35 bis 40 Milligramm auf einmal verabreichen, was in seiner Erfahrung subtherapeutisch sein kann. Kliniken könnten den Fortschritt der Patienten nicht überwachen und die Patienten müssen für jede Behandlung bar bezahlen. "Es ist enttäuschend. Es ist ein Wild West", sagte er.

Dies steht im starken Gegensatz zu den strengen Vorschriften der FDA für die Verwendung von Esketamin, einem Ketamin-Derivat, das für behandlungsresistente Depression zugelassen ist und nur auf Rezept erhältlich ist.*

Ketamin wird zur Bekämpfung verschiedener Probleme beworben, wie z. B. Zwangsstörungen, posttraumatische Belastungsstörungen und generalisierte Angststörungen, manchmal bevor ausreichend wissenschaftliche Forschung diese Anwendungen untermauert. Laut dem Obduktionsbericht nutzte der Schauspieler Perry Ketamin zur Bekämpfung von Depressionen, es gab jedoch Anzeichen für eine wachsende Abhängigkeit von der Substanz. Die US-Staatsanwaltschaft für den Zentralbezirk Kaliforniens teilte in einer Pressemitteilung zu den Anklagen im Zusammenhang mit Perrys Tod mit, dass Ärzte dem Schauspieler das Medikament weiterhin verschrieben, obwohl sie mindestens eine Woche zuvor über seine wachsende Ketaminabhängigkeit informiert wurden. Perry war offen über seine Kämpfe mit der Substanzmissbrauchstörung.

Experten behaupten, dass Ketamin keine körperliche Abhängigkeit wie Opioide verursacht. Personen, die den regelmäßigen Gebrauch einstellen, erleben selten Entzugssymptome.

"Sie leben in dem, was ich als 'K-Länder' oder 'Ketamin-Länder' bezeichne. Zurück in die Realität zu kommen, könnte nicht angenehm sein, aber Sie werden keine körperlichen Entzugserscheinungen haben, soweit ich weiß. Einige Menschen könnten sagen, dass es psychisch süchtig macht", sagte Dr. Joseph Palamar, stellvertretender Direktor am NYU Department of Population Health.

Palamar äußert Bedenken regarding the unsupervised use of the drug at home, especially in light of situations like Perry's: the actor drowned in the heated section of his pool after ingesting substantial amounts of the drug, according to the autopsy report.

"Es ist keineswegs das schädlichste Mittel, aber es kann schädlich werden, wenn es missbraucht wird", sagte Palamar, der auch stellvertretender Direktor des National Drug Early Warning System (NDEWS) ist und für die Überwachung frühzeitiger Anzeichen von Drogenepidemien verantwortlich ist.

Palamar gibt zu, dass es schwierig ist, Daten zu ketaminbedingten Todesfällen zu sammeln, aber er hat durch NDEWS-Kollaborateure von mindestens zwei anderen Fällen gehört.

"Selbst wenn man der verantwortungsvollste Mensch ist, ist Ketamin ein verschreibungspflichtiges Mittel, das gefährlich sein kann."

Beim Umgang mit dem Mittel zu Hause ohne Aufsicht äußert Palamar Bedenken wie das Kochen unter Einfluss und das unbeabsichtigte Auslösen eines Hausbrandes oder das Fahren oder Spazierengehen unter Einfluss, nur um von einem Fahrzeug angefahren zu werden.

"All diese Faktoren, all diese Verhaltensprobleme machen mir Sorgen, weil es unreguliert ist", sagte er.

Obwohl es potenzielle Vorteile für Depressionen und PTSD hat, kann der Missbrauch von Ketamin zu schweren gesundheitlichen Problemen führen. So hat die FDA beispielsweise eine Warnung wegen potenzieller Gefahren bei der Verwendung von Ketamin-Mischungen herausgegeben, wie etwa psychische Ereignisse, erhöhten Blutdruck und Atemdepression.

Darüber hinaus kann der unaufsichtige Gebrauch von Ketamine zu Hause zu Unfällen wie Kochbränden, Fahren unter Einfluss oder sogar Unfällen beim Spazierengehen führen. Diese Gesundheitsrisiken betonen die Notwendigkeit strengerer Regelung und Überwachung bei der Verwendung von Ketamin, sogar bei Off-Label-Anwendungen.

