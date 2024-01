Vor 80 Jahren zerstörte ein rassistischer Mob das Haus von Opal Lee. Jetzt fordert die "Großmutter des Juneteenth" das Land ihrer Familie zurück

"Unsere Eltern haben sehr hart gearbeitet ... und dann haben sie dieses Haus in der Annie Street gekauft", sagt Lee über ihr Elternhaus. "Meine Mutter hatte es so schön hergerichtet."

Doch kurz nach ihrem Einzug, so Lee gegenüber CNN, versammelte sich eine Gruppe von Weißen, die wütend darüber waren, dass eine schwarze Familie ein Haus in der Nachbarschaft gekauft hatte.

"Können Sie sich vorstellen, dass sich am 19. Juni die Leute versammelten? Und da waren Polizisten, aber sie haben nichts unternommen", sagte Lee gegenüber CNN. "Unsere Eltern schickten uns zu Freunden ein paar Blocks weiter. (Dann) gingen sie im Schutz der Dunkelheit."

"Diese Leute haben die Möbel rausgeschmissen. Sie haben verabscheuungswürdige Dinge getan", sagte sie. Der Mob zerstörte Lees Haus und brannte es bis auf die Grundmauern nieder, sagte sie.

"Unsere Eltern haben nie mit uns darüber gesprochen, kein einziges Mal", sagte Lee und fügte hinzu: "Ich habe die ganze Sache so lange verdrängt."

Doch das Datum des Angriffs - der Juneteenth - sollte später Lees Leben bestimmen. Anstatt an den Gefühlen der Feindseligkeit festzuhalten, sagte Lee, dass sie ihre Emotionen in Aktivismus umwandelte. Sie widmete ihr Leben der Hilfe für Menschen in ihrer Gemeinde und der Sensibilisierung für die Bedeutung des Juneteenth, der an die Befreiung der schwarzen Amerikaner von der Sklaverei erinnert.

Im Jahr 2016, im Alter von 89 Jahren, begann Lee einen Marsch von Ft. Worth, Texas, nach Washington, DC, um sich dafür einzusetzen, dass der Juneteenth ein nationaler Feiertag wird. Sie wurde als "Großmutter des Juneteenth" bekannt, und nach jahrelangen Kampagnen konnte Lee schließlich feiern, dass der Kongress den Juneteenth im Jahr 2021 zum Feiertag erklärte, wie CNN zuvor berichtete.

Doch in den letzten Jahren, so Lee gegenüber CNN, habe sie wieder über den Angriff auf ihre Familie nachgedacht, der sie zu ihrem lebenslangen Aktivismus bewogen hatte. Sie beschloss, zu versuchen, das Land zu kaufen, auf dem einst ihr Haus stand.

Also rief sie den Grundstückseigentümer, Trinity Habitat for Humanity, an, bei dem sie zufälligerweise im Vorstand saß. Lee sagte, dass sie den Geschäftsführer Gage Yager, einen Freund, den sie seit Jahren kannte, fragte, ob er ihr das Grundstück verkaufen würde. Und er sagte nein.

"Er wollte es mir schenken!" sagte Lee. "Sie brachten mir die Pläne, auf denen Habitat plante, ein Haus für mich auf diesem Grundstück zu bauen. Ich sage Ihnen, da schließt sich der Kreis.

Yager sagte zu CNN: "Wir kamen zu dem Schluss, dass es angesichts der schrecklichen Geschichte von Opal das Beste wäre, ihr das Grundstück zu überlassen, damit sie darauf oder damit machen kann, was sie will. Das macht das Unrecht nicht wieder gut, aber es schließt den Kreis."

Trinity Habitat hat im Oktober den ersten Spatenstich für das Grundstück gesetzt und hat bereits Renderings von Lees zukünftigem Haus angefertigt, so Yager. Die Organisation arbeite derzeit mit Partnern zusammen, um Geld für den Bau des Hauses zu sammeln, fügte er hinzu.

Lee sagte, sie möchte, dass ihr derzeitiges Haus, in dem sie seit 50 Jahren lebt, ein Museum wird. Aber sie freut sich auch darauf, das Land, das ihrer Familie gehört, zurückzuerobern.

"Ich wollte einen heiligen Tanz aufführen", sagte sie. "Ich bin ein glücklicher Camper, Mädchen, du kannst dir nicht vorstellen, wie glücklich ich bin!"

Quelle: edition.cnn.com