Vom Verbot der geschlechtsspezifischen Pflege bis zur Erhöhung des Mindestlohns - diese neuen Gesetze treten am 1. Januar in Kraft

Während viele demokratisch und republikanisch geführte Bundesstaaten Maßnahmen verabschiedeten, um die Auswirkungen der Inflation zu mildern, da die Wirtschaft für die Wähler im Vorfeld der Wahlen 2024 ein wichtiges Thema bleibt, waren die Staaten bei wichtigen Themen wie Abtreibungsrechten und geschlechtsspezifischer Betreuung von Minderjährigen entlang der Parteigrenzen gespalten.

Hier sind einige der staatlichen und bundesstaatlichen Maßnahmen, die am 1. Januar in Kraft treten.

Geschlechtsangleichende Betreuung

Eines der wichtigsten Themen in den bundesstaatlichen Parlamenten im Jahr 2023 ist die geschlechtsspezifische Betreuung von Minderjährigen, wobei mehrere republikanisch geführte Bundesstaaten Beschränkungen einführen wollen.

Geschlechtsangleichende Pflege umfasst eine Reihe von evidenzbasierten Behandlungen und Ansätzen, die Transgender und nicht-binären Menschen zugute kommen. Die Arten der Behandlung variieren je nach Alter und Zielsetzung der Betroffenen und werden von vielen medizinischen Fachverbänden als Standard angesehen.

Zu den Bundesstaaten, die ein Verbot solcher Behandlungen für Minderjährige erlassen haben, gehören Idaho und Louisiana, und die Verbote treten am Montag in Kraft.

Nach dem Gesetz von Idaho können Ärzte oder Praktiker, die Minderjährigen pubertätshemmende Medikamente, geschlechtsangleichende Operationen oder andere Behandlungen anbieten, mit einer Geldstrafe von 5.000 Dollar und einer Anklage wegen eines Kapitalverbrechens belegt werden.

In Louisiana dürfen Personen unter 18 Jahren keine geschlechtsangleichenden Operationen, pubertätshemmenden Medikamente und Hormonbehandlungen erhalten, und Angehörige der Gesundheitsberufe, die solche Behandlungen anbieten, können mit dem Entzug ihrer Zulassung für mindestens zwei Jahre bestraft werden.

Andererseits war Maryland einer von mehreren demokratisch geführten Bundesstaaten, die Schutzmaßnahmen für geschlechtsangleichende Behandlungen für alle Altersgruppen verabschiedet haben. Ab Montag wird der Staat verlangen, dass Medicaid die Kosten für solche Behandlungen übernimmt.

Schutz der Abtreibung

Während in republikanisch geführten Bundesstaaten mehrere nahezu vollständige Verbote im Jahr 2023 in Kraft treten, haben viele blaue Bundesstaaten Gesetze zum Schutz der Abtreibungsrechte verabschiedet, darunter zwei, die am Montag in Kraft treten werden.

Ein Gesetz des Bundesstaates Washington versucht, den Zugang zu Schwangerschaftsabbrüchen durch Änderungen im Versicherungsschutz zu erleichtern. Alle Krankenversicherungen, die ab dem 1. Januar neu abgeschlossen oder erneuert werden, dürfen keine Kostenbeteiligung für Abtreibungen verlangen, wozu im Allgemeinen Selbstbeteiligungen und Zuzahlungen gehören.

In Kalifornien wird am Montag ein Gesetz in Kraft treten, das lokale Gesundheitsdienstleister vor Klagen aus anderen Bundesstaaten schützt, wenn sie Patientinnen in Staaten mit restriktiven Abtreibungsgesetzen Abtreibungsdienste anbieten. Der Schutz gilt auch für diejenigen, die geschlechtsangleichende Behandlungen für Patientinnen außerhalb des Staates anbieten.

Erhöhter Mindestlohn

Fast die Hälfte aller US-Bundesstaaten wird im Jahr 2024 ihren Mindestlohn erhöhen.

Die Erhöhungen treten in den folgenden Bundesstaaten am 1. Januar in Kraft: Alaska, Arizona, Kalifornien, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawaii, Illinois, Maine, Maryland, Michigan, Minnesota, Missouri, Montana, Nebraska, New Jersey, New York, Ohio, Rhode Island, South Dakota, Vermont und Washington sowie Washington, DC.

In einigen Staaten wie Nevada und Oregon sind Erhöhungen für den 1. Juli vorgesehen. Der Mindestlohn in Florida wird am 30. September angehoben.

Mit der Erhöhung wird Washington weiterhin den höchsten Mindestlohn aller Bundesstaaten haben, der von 15,74 auf 16,28 Dollar steigt. In Hawaii wird der Mindestlohn am stärksten angehoben - von 12 auf 14 Dollar.

Washington, DC, wird jedoch weiterhin den höchsten Mindestlohn des Landes haben, nämlich 17,05 $, ein leichter Anstieg gegenüber dem letzten Sommer, als er auf 17 $ angehoben wurde. Eine weitere Lohnerhöhung in Washington, DC, ist für Juli geplant.

Studentendarlehen, 401(k) und Finanzhilfe

Die Rückzahlung von Studentendarlehen kann sich darauf auswirken, wie viel man für den Ruhestand sparen kann, aber ab dem 1. Januar erlaubt ein neues Rentengesetz einigen Arbeitnehmern, ihre 401(k)s durch die Rückzahlung von Studentendarlehen aufzustocken. Nach dem neuen Gesetz, Secure 2.0, können Arbeitgeber die qualifizierten Zahlungen ihrer Mitarbeiter für Studentendarlehen mit einem Beitrag zum vom Arbeitgeber gesponserten Rentenkonto des Mitarbeiters ergänzen.

Das Bildungsministerium hat vor kurzem auch den Antrag auf Studienbeihilfe (Free Application for Federal Student Aid), besser bekannt als FAFSA, aktualisiert. Mit diesem Formular wird der Anspruch auf finanzielle Unterstützung für das akademische Jahr 2024-2025 ermittelt. Die aktualisierte Version, die am Sonntag veröffentlicht werden soll, ist kürzer und einfacher auszufüllen. Es wird auch erwartet, dass viele einkommensschwache Kreditnehmer für mehr finanzielle Unterstützung in Frage kommen werden.

Quelle: edition.cnn.com