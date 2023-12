Volodymyr Zelensky dankt der ukrainischen Mannschaft nach dem Sieg im WM-Qualifikationsspiel für "zwei Stunden des Glücks

Die Ukraine ist nun nur noch einen Sieg vom Erreichen der Weltmeisterschaft in Katar entfernt und muss am Sonntag in Cardiff Wales schlagen.

Trotz einer komplizierten Vorbereitung, zu der auch ein einmonatiger Aufenthalt in einem slowenischen Trainingslager gehörte, war eine emotionale ukrainische Mannschaft am Abend ein würdiger Sieger.

Sie hatte seit November letzten Jahres kein Pflichtspiel mehr bestritten, war aber fest entschlossen, den Daheimgebliebenen einen Grund zum Jubeln zu geben.

"Es gibt Zeiten, in denen man nicht viele Worte braucht! Stolz ist genug! Einfach danke an euch!" schrieb Zelensky in einem Instagram-Post.

"Zwei Stunden des Glücks, an das wir uns nicht gewöhnt haben. Sie sind ausgegangen. Sie haben gekämpft. Sie hielten durch. Sie haben gewonnen. Weil sie Ukrainer sind!

"Wir kämpfen alle, jeder an seiner eigenen Front, für diese Sache. Für unsere blau-gelbe Flagge, für unser Wappen auf unseren Herzen, für 'Die Ukraine ist noch nicht tot...', das nicht zum Schweigen gebracht werden kann", sagte er.

"Wir kämpfen, wir kämpfen, wir halten durch, wir siegen."

Die Ukraine sah viel besser aus als ihr Gegner und wurde von Tausenden von ukrainischen Fans angefeuert, die für eine großartige Atmosphäre im Hampden Park sorgten.

Nach Toren von Andriy Yarmolenko und Roman Yaremchuk hatten die Gäste das Spiel unter Kontrolle, doch in der Schlussphase wurde es noch einmal spannend.

Callum McGregor erzielte 10 Minuten vor Schluss den Treffer für Schottland und leitete damit einen Sturmlauf auf das ukrainische Tor ein.

Doch die Ukraine ließ sich nicht beirren und verteidigte entschlossen, bevor sie mit dem letzten Kick des Spiels durch Artem Dovbyk ein drittes Tor erzielen konnte.

Dieses Tor führte zu einem Tumult in der Kabine, wo die Fans noch weinten, tanzten und sangen, als die Spieler schon längst das Spielfeld verlassen hatten.

"Ich habe keine Emotionen. Alle meine Emotionen bleiben auf dem Fußballplatz. Dieser Sieg war nicht für mich, nicht für die Spieler, sondern für unser Land", sagte der erschöpfte ukrainische Cheftrainer Oleksandr Petrakov nach dem Spiel zu Reportern.

"Wir haben für diejenigen gespielt, die in den Schützengräben kämpfen, für diejenigen, die bis zum letzten Blutstropfen kämpfen. Ja, wir haben einen kleinen Schritt in Richtung unseres großen Ziels gemacht. Wir haben noch das Spiel gegen Wales vor uns und werden alles geben. Wir sind sehr stolze Ukrainer."

Die Ukraine reist am Donnerstag nach Wales und muss sich schnell umstellen, um für das Playoff-Finale in Cardiff bereit zu sein.

"Noch ein Spiel", sagte der ukrainische Starspieler Oleksandr Zinchenko nach dem Spiel auf Instagram.

Mitchell McCluskey und Josh Pennington von CNN haben zu diesem Bericht beigetragen.

