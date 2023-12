Virusinfektion - Vogelgrippe bei Legehennen und Kleintierhaltung

Auf einem Bauernhof mit 16.000 Legehennen in der Region Nordfriesland ist es zu einem Ausbruch der Vogelgrippe gekommen. Tausende Hühner starben plötzlich und andere zeigten offensichtliche Krankheitssymptome, teilte die Region am Mittwoch mit. Das Friedrich-Loeffler-Institut hat in Proben von regionalen Veterinärämtern eine hochpathogene Variante des Vogelgrippevirus (Typ H5N1) nachgewiesen. Am Mittwoch wurden die Legehennen des Unternehmens Reußenköge unter Einhaltung der Tierschutzvorschriften geschlachtet. Im Umkreis von zehn Kilometern wurde zunächst eine Sperrzone ausgewiesen, Geflügel musste in Ställen untergebracht werden und es wurden weitere Schutzmaßnahmen ergriffen.

Das Landwirtschaftsministerium in Kiel hat einen weiteren Ausbruch der Vogelgrippe auf einem kleinen Bauernhof in der Region Schleswig-Flensburg gemeldet. Es handelt sich um einen Hobbybauernhof in der Gemeinde Steinbergkirche, der nach Angaben des Landkreises 49 Hühner und Enten beherbergt. In diesem Fall wurden aufgrund der geringen Betriebsgröße keine Sperrzonen eingerichtet. Der regionale Veterinärdirektor hat die Besitzer dazu aufgerufen, ihre Tiere nicht aus den Ställen zu lassen.

Ende November kam es in einem Unternehmen in der Stadt Selke im Kreis Schleswig-Flensburg zu einem Ausbruch der Vogelgrippe. Damals mussten etwa 4.000 Legehennen geschlachtet werden. Veterinärbehörden gehen davon aus, dass die Vogelgrippe durch infizierte Wildvögel übertragen wird.

Offizielle Bekanntmachungen Region Nordfriesland Bekanntmachungen des Ministeriums der Region Schleswig-Flensburg

Lesen Sie auch:

Quelle: www.stern.de