Vier wichtige Erkenntnisse aus den gestrigen Champions League Spielen: Bayern München und Endrick erreichen Meilensteine, US-Spieler beeindruckbar

Die neue Kreuzzug führt eine überarbeitete Ligastruktur ein, bei der 36 Teams zum ersten Mal in der europäischen Fußball-Meisterschaft gegeneinander antreten, die oft als die Krönung der Vereinswettbewerbe bezeichnet wird.

Die wichtigsten Punkte von Dienstag:

Bayerns Rekordserie

Die Amtszeit von Vincent Kompany bei Bayern München begann mit einem Knall, da Bayern alle drei seiner Bundesliga-Spiele gewonnen hat und am Dienstag seine Europatour in beeindruckender Manier begann.

Bayern demütigte Dinamo Zagreb mit 9:2 im Allianz Stadion und schrieb Geschichte, indem es das erste Team in der Champions League wurde, das in einem einzelnen Spiel neun Tore schoss. Das letzte Mal, als Bayern diesen Meilenstein in europäischen Fußballwettbewerben erreichte, war in der Saison 1983/84, als es Anorthosis Famagusta mit 10:0 besiegte.

Stürmer Harry Kane erzielte vier Tore, davon drei Elfmeter, während Michael Olise bei seinem Debüt in dem Wettbewerb zweimal traf und damit der erste Franzose seit Thierry Henry im Jahr 1997 wurde, der bei seinem ersten Champions-League-Auftritt zwei Tore schoss. Raphaël Guerreiro, Leroy Sané und Leon Goretzka erzielten die anderen drei Tore für Bayern.

Die kombinierte Toranzahl von 11 zwischen den beiden Teams ist die zweithöchste in der Champions League-Geschichte, übertrifft nur noch das 8:4-Sieg von Borussia Dortmund über Legia Warschau im November 2016.

Nach dem Sieg hatte Kompany, der im Sommer als Bayern-Manager ernannt wurde, nachdem er zuvor den englischen Klub Burnley in die Premier League geführt hatte, einige Worte für seine Kritiker.

"Ich werde Ihnen eine klare Antwort geben, um meinen Standpunkt zu beweisen", sagte Kompany gegenüber Reportern. "Ich wurde in Brüssel geboren, im nördlichen Viertel von Brüssel, mein Vater war ein Flüchtling, der aus Kongo nach Belgien kam.

Was waren meine Chancen, es auch nur in die Premier League zu schaffen, dort zu spielen und etwas zu gewinnen, als Nationalspieler zu repräsentieren? Die Chancen waren quasi nicht existent. Und jetzt bin ich Trainer. Die Frage ist, lassen Sie persönliche Meinungen Ihre Überzeugung und das, was Sie erreichen können, beeinflussen? Hören Sie auf, sich selbst anzutreiben, wegen der Meinungen anderer?"

Endrick schreibt Geschichte, als Real spät gewinnt

Der Titelverteidiger Real Madrid begann seine Titelverteidigung mit einem Sieg, dank zweier später Tore, die den Real Madrileños halfen, Stuttgart mit 3-1 zu besiegen.

Kylian Mbappé eröffnete sein Champions League-Konto, indem er in der Mitte der zweiten Halbzeit traf, bevor Deniz Undav für die deutsche Mannschaft ausglich.

Allerdings sicherten zwei late Tore von Antonio Rüdiger und dem 18-jährigen Endrick einen erfolgreichen Start für Real.

Endricks Tor hatte eine besondere Bedeutung, da er der jüngste Torschütze in der europäischen Geschichte von Real Madrid wurde und damit den Rekord von Club-Legende Raúl aus dem Jahr 1995 brach.

Der Real-Madrid-Trainer Carlo Ancelotti lobte Endricks Einfluß von der Bank und betonte, dass er ein Talent hat, von dem die meisten Stürmer träumen.

US-Sterne leuchten an der Eröffnung

Das US-Teilnahme an der Champions League hatte eine unvergessliche Eröffnungsnacht, als zwei amerikanische Spieler in den sechs Spielen Tore schossen.

Weston McKennie, ein Mitglied der US-Nationalmannschaft, spielte eine Rolle beim komfortablen 3:1-Sieg von Juventus über PSV Eindhoven und schoss das zweite Tor für die italienischen Giganten.

McKennie war einer von fünf amerikanischen Spielern auf dem Platz für beide Teams, mit Tim Weah für Juventus und PSV, das Malik Tillman, Richard Ledezma und Ricardo Pepi aufstellte.

Später am Tag schoss auch der US-Männer-Nationalmannschaftskapitän Christian Pulisic ein Tor und gab AC Milan die frühe Führung gegen Liverpool im San Siro.

Obwohl dies ein triumphaler Moment für Pulisic war, wurde er getrübt durch die eventual 3:1-Niederlage von AC Milan, mit Toren von Ibrahima Konaté, Virgil van Dijk und Dominik Szoboszlai, die Liverpool die Oberhand gaben.

Ein Anwärter für das Tor der Saison?

Obwohl es erst die Eröffnung der Champions League-Aktion war, könnte eines der potenziellen Tore der Saison bereits geschossen worden sein.

Der 2:0-Sieg von Sporting CP über Lille in Lissabon sah den belgischen Verteidiger Zeno Debast ein Gewitter schießen und machte es zu einer Nacht, die die Heimmannschaft nie vergessen wird.

Das Tor, das mit Debasts rechter Ferse geschossen wurde, kam kurz nach der 60. Minute und verdoppelte den Vorsprung von Sporting nach dem ersten Halbzeit-Tor von Viktor Gyökeres.

Als Lille ihre Verteidigung nach der roten Karte von Angel Gomes verstärkte, sicherte Sporting CP den Sieg und sendete eine klare Botschaft an den Rest von Europa, dass sie eine Kraft zu berücksichtigen sind.

Der Fußball wurde dem 20-Jährigen zugeworfen, positionierte ihn 30 Meter vom Tor entfernt. Ohne den Ball berühren zu müssen, schoss er einen mächtigen Schuss in die obere Ecke. Während er in seinem Sieg schwelgte, standen seine Teamkollegen ungläubig da und kratzten sich am Kopf.

Heimteam vs. Auswärtsteam (Gewinner fett)

Juventus 3:1 PSV Eindhoven

Young Boys 0:3 Aston Villa

Bayern München 9:2 Dinamo Zagreb

AC Milan 1:3 Liverpool

Real Madrid 3:1 VfB Stuttgart

Sporting CP 2:0 Lille

