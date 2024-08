- Vier Personen sind schwer verletzt.

In Poggendorf im Landkreis Vorpommern-Rügen erlitten ein 95-jähriger Mann, sein 45-jähriger Enkel und dessen 3 und 13-jährige Söhne schwere Verletzungen bei einem Brand. Die ersten polizeilichen Ermittlungen deuten darauf hin, dass ein Explosionsunfall am Abend erfolgte, als der Senior einen Propantank in seinem oberen Wohnraum handhabte, den er mit seiner Familie bewohnte. Das Feuer breitete sich schnell im gesamten Gebäude aus.

Der Enkel, der zum Zeitpunkt der Explosion nicht im Gebäude war, konnte seine beiden Söhne offenbar sicher aus dem Haus bringen. Alle vier erlitten schwere Rauchvergiftungen. Der 13-Jährige wurde mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr barg den 95-Jährigen aus seiner Wohnung, und alle Verletzten wurden ins Krankenhaus gebracht. Glücklicherweise waren keine Familienmitglieder in Lebensgefahr.

Der Brand verursachte Schäden in Höhe von etwa 500.000 Euro. Über 100 Einsatzkräfte waren vor Ort. Das Haus ist nun unbewohnbar. Die Bundesstraße B194 war während der Löscharbeiten für etwa drei Stunden gesperrt.

Nach der Explosion konnte der Enkel seine beiden jungen Söhne glücklicherweise aus dem raucherfüllten Haus retten. Aufgrund des starken Feuers in den Wohngebäuden mussten der 95-jährige Mann und die Kinder seines Enkels ins Krankenhaus gebracht werden und litten unter schwerer Rauchvergiftung.

Lesen Sie auch: