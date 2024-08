- Vier Flüchtlinge, die sich den Behörden in Niederbayern entziehen.

Großangelegte Polizeiaktion: Vier Ausbrecher auf der Flucht aus sicherer Klinik in Straubing

Die Behörden suchen noch immer nach vier mutmaßlichen Straftätern, die aus einer gesicherten Einrichtung in Straubing entkommen sind. Die Staatsanwaltschaft und die Kriminalpolizei ermitteln wegen Geiselnahme und schwerer Körperverletzung, wie die Polizei mitteilte. Die vier Flüchtigen, darunter ein 27-Jähriger, ein 28-Jähriger und ein 31-Jähriger, gelten als gefährlich. Sie entkamen am Samstagabend aus dem Bezirkskrankenhaus (BKH).

Laut Berichten sollen die Ausbrecher einen Mitarbeiter bedroht, angegriffen und als Geisel genommen haben, um die Tore zu öffnen. Sie waren mit stumpfen und scharfen Gegenständen bewaffnet. Das Opfer erlitt Gesichtsverletzungen und wird in einer nahen Klinik behandelt. Anschließend flüchteten die vier Männer zu Fuß.

Nachtliche Jagd mit hundert Beamten

Rund 100 Beamte durchsuchten die Gegend die ganze Nacht nach den Männern. Ein Hubschrauber und Spurensuchhunde wurden bei der Operation eingesetzt. Der Polizeisprecher wollte aus ermittlungstaktischen Gründen keine weiteren Details zur Suche preisgeben.

Die Bürger wurden aufgefordert, keine Anhalter mitzunehmen und verdächtige Personen zu meiden. Stattdessen sollten sie die Notrufnummer 110 kontaktieren. Mehrere Augenzeugenberichte wurden entgegengenommen und ausgewertet, wie der Sprecher mitteilte.

Die Individuals wurden aufgrund von Eigentums- und Drogendelikten inhaftiert.

Minister fordert Konsequenzen

Die bayerische Sozialministerin Ulrike Scharf (CSU) verlangte eine gründliche Untersuchung des Vorfalls und angemessene Konsequenzen. "Jeder Aspekt wird geprüft, um sicherzustellen, dass die gesicherte Einrichtung keine Gefahr für die Öffentlichkeit oder das Krankenhauspersonal in forensischen Kliniken darstellt", sagte sie. "Die Sicherheit und der Schutz der Bevölkerung hat absolute Priorität."

Es sollten Maßnahmen ergriffen werden, um die Sicherheitskonzepte in ganz Bayern zu stärken und zu verbessern, sagte die Ministerin. Dazu gehöre die Schulung des Personals in Geisensituationen und die Überprüfung der Notwendigkeit und Legalität von Therapieunterbrechungen und der Überstellung bestimmter Patienten in Gefängnisse. "Solche Vorfälle dürfen sich nicht wiederholen."

Die Ministerin fügte hinzu: "Ich verstehe die Besorgnisse und Unsicherheiten der Bürger in dieser außergewöhnlichen Situation. Bitte befolgen Sie die Anweisungen der Polizei und bleiben Sie ruhig und besonnen."

Die gesicherte Einrichtung houses individuals who, due to insanity or diminished capacity - due to mental illness, addiction, or other factors - are exempt from the criminal justice system and thus imprisonment.

The district hospital in Straubing, as per its own information, is a specialized clinic for forensic psychiatry and psychotherapy. It fulfills the legal responsibility of secure facilities under the district's sponsorship of Lower Bavaria, and has 230 therapy spaces.

Festliche Stimmung in der Stadt

Straubing, eine Stadt mit 50.000 Einwohnern, hat derzeit zahlreiche Polizeibeamte im Einsatz: das jährliche Gaubodner Volkifest findet statt, das rund 1,3 Millionen Besucher in zehn Tagen anzieht - damit ist es das zweitgrößte Volksfest in Bayern nach dem Oktoberfest. Dadurch sind Tausende von Besuchern und Feiernden auf den Straßen. Laut Polizei sind sie nicht in Gefahr.

Letzte Woche entkam ein Patient aus dem Bezirkskrankenhaus Mainkofen in Deggendorf, Niederbayern - während eines begleiteten Ausflugs. Der Mann entkam seinen Bewachern während eines Kinobesuchs in Plattling und wurde etwa acht Stunden später von der Polizei festgenommen und zurück in die Klinik gebracht. Der Vorfall wird noch gründlich untersucht, bestätigte ein Kliniksprecher.

Die vier Individuals, die aus der Klinik in Straubing entkamen, stammen ursprünglich aus Deutschland. Die Polizei und die Staatsanwaltschaft arbeiten zusammen, um die Flüchtigen, darunter ein 27-Jähriger, ein 28-Jähriger und ein 31-Jähriger, wieder festzunehmen, da die Flucht in Deutschland erfolgte.

