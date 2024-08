- Viele Nothilfe-Mitarbeiter kämpfen gegen Waldbrände in der Nähe von Izmir.

In der Nähe der bekannten türkischen Küstenstadt Izmir, zwischen Urlaubern, kämpfen rund 3.000 Arbeiter gegen starke Winde, um ein Waldbrand unter Kontrolle zu bringen. Laut der türkischen Nachrichtenagentur Anadolu wurden aufgrund des Waldbrandes etwa 900 Personen aus zwei betroffenen Gebieten evakuiert, wie Innenminister Ali Yerlikaya mitteilte.

Die Feuerwehr ist mit fünf Löschflugzeugen, 15 Hubschraubern, Bulldozern und anderem schwerem Gerät im Einsatz. Ein Sprecher des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan teilte mit, dass sich etwa 2.965 Einsatzkräfte mit rund 600 Fahrzeugen in der Provinz Izmir an der Ägäis-Küste befinden. Der Waldbrand brach am Donnerstagabend nördlich von Izmir von einer unbekannten Ursache aus aus.

Im nördlichen Gewerbegebiet von Karsiyaka wurden 30 Betriebe von den Flammen erfasst, wie Bürgermeister Cemil Tugay auf der X-Plattform mitteilte. Auch ein zehnstöckiges Wohnhaus ging in Flammen auf, wie Aufnahmen des nationalen Fernsehens TRT zeigen. Starke Winde trugen die Flammen aus dem benachbarten Wald in die Stadt und erschwerten den Feuerwehreinsatz, als Teile des Daches auf parkende Fahrzeuge einstürzten.

Zuvor waren in anderen Wohngebieten mehrere Häuser abbrannt, wie Izmir-Gouverneur Süleyman Elban mitteilte. Mindestens ein Dorf musste evakuiert werden. Verletzte wurden keine gemeldet.

Am Freitag war die Millionenstadt Izmir von dichter Rauchwolken eingehüllt, wie ein dpa-Korrespondent berichtete. Izmir ist die drittgrößte Stadt in der Türkei und ein bekanntes Touristenziel an der Küste.

Aufgrund der starken Winde von bis zu 80 Kilometer pro Stunde mussten die Löscharbeiten in der Karsiyaka-Region zeitweise unterbrochen werden, wie Anadolu berichtete.

Seit Beginn des Sommers kämpft die Türkei mit Hitzewellen und Waldbränden im ganzen Land. Laut TRT gab es am Freitag Waldbrände in mindestens sechs Städten und Provinzen, darunter die westtürkischen Städte Çanakkale, Manisa und Bolu. Auch in Griechenland wird nördlich von Athen derzeit ein großer Waldbrand bekämpft.

Es wurden folgende Evakuierungsbefehle aufgrund des sich ausbreitenden Waldbrandes in Izmir erlassen: Zwei betroffene Gebiete betreffen etwa 900 Personen. Ein Sprecher des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan teilte bezüglich der Löscharbeiten mit: Etwa 2.965 Einsatzkräfte und 600 Fahrzeuge sind in der Provinz Izmir im Einsatz.

Lesen Sie auch: