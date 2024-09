Viele Menschen haben eine starke Abneigung gegen Taylor Swift, andere aber verehren sie. Ich bin von ihrer Anziehungskraft verwirrt.

Ich bin nicht wirklich ein Fan von Taylor Swift und ich habe nichts dagegen, das zuzugeben. (DISCLAIMER: Ich will damit keineswegs sagen, dass sie keine großartige Person ist oder dass ich ihr nicht alles Glück der Welt wünsche. Seit sie eine politische Figur geworden ist, rede ich hier nur über ihre Musik und ihre künstlerische Karriere.)

Es ist befreiend, sich einfach nicht für etwas zu interessieren, oder nicht wahr? Wenn Freunde über ihre Konzerte oder ihre Lieblingssongs sprechen, höre ich höflich zu, als würden sie über Tischtennis oder französischen Dubstep sprechen, und ein beruhigendes Gefühl überkommt mich.

Ich muss nicht alles mögen, denke ich mir. Ich muss es auch nicht ablehnen. Ich kann einfach zusehen, wie es vorbeizieht wie ein Blatt, das einen Fluss hinunterschwebt, und sagen: "Na gut, das ist auf jeden Fall eine Sache!"

Es ist viel schwieriger, wenn diese Sache dafür gemacht wurde, dass man sie genießt.

Während Taylor Swift jedem gefallen kann, zeigen einige Statistiken, dass ihre Fans mostly weiße Vorstadt-Millennial-Frauen wie ich sind. Kluger Leute haben über die Spannung zwischen ihrer Rolle als "Stimme einer Generation" und wie sehr diese Stimme Menschenfarbe repräsentiert oder nicht, geschrieben. Das ist eine ganz andere Diskussion, aber darum geht es hier nicht.

Was mich stört, ist, wie ihre Musik von meinen Freunden (oder zumindest meiner demografischen Gruppe nach der Volkszählung) oft als unversehrte Kommunion der Mädchenhaftigkeit dargestellt wird: Eine positive Besprechung von "The Tortured Poets Department" in The Spectator nannte sie "die gequälte Stimme der Millennials". Ein Gast in der BBC NewsNight sagte: "Das Besondere an Taylor Swift ist, dass sie für ein Publikum spricht, das nicht immer gehört wird."

Ich verstehe, dass Menschen eine Verbindung spüren, aber es gibt nur so viele Male, wie man Zeilen aus "Cardigan" oder "Cruel Summer" hören kann, bevor man sich fragt, was das große Ding ist.

Du hast mich wie ein Geheimnis behalten, aber ich habe dich wie einen Eid behalten.

Du hast mir Farben gezeigt, die ich mit niemandem sonst sehen kann.

Great lines! Beautiful lines. Für viele Fans sind diese Strophen lebensbejahende Poesie oder zumindest zitierfähig genug, um auf T-Shirts, Kissen oder Tassen als Symbole ihrer Identität gedruckt zu werden.

Aber sind sie wirklich so einzigartig? Ich habe noch nie etwas über Liebe, Verlust, Herzschmerz, Rache, Scham oder Selbstverwirklichung in einem Taylor Swift Song gehört, das ich nicht auch von Dutzenden anderen Künstlern hätte hören können. Es fühlt sich fast so an, als hätte ich einen Tag in einem Weißen Frauenseminar verpasst, in dem alle verborgenen Verbindungen zwischen unseren Pfaden und ihrem gelehrt wurden.

Ich respektiere Taylor Swift Fans. Ich habe Tausende von Frauen bei einem Rennen um 4:15 Uhr morgens "You Belong With Me" singen sehen und es sah nach Spaß aus. Es gibt keinen Grund, das negativ zu sehen.

Vielleicht ist das auch der Grund, warum es ein bisschen weh tut, sich nicht für Taylor Swift zu interessieren. Es fühlt sich so an, als würde ich etwas verpassen. Es fühlt sich so an, als würden die Zahnräder meines Lebens und vielleicht sogar meiner Identität ein bisschen glatter laufen, wenn ich einen unabhängigen Gedanken über Taylor Swift hätte, der nicht "Sie ist eine verständnisvolle Rollenvorbild" oder "Ich bewundere ihre Hingabe an gute Fransen!" wäre.

Wenn Sie denken, dass diese Gleichgültigkeit aus Snobismus stammt, liegen Sie falsch! Ich habe keinen guten Musikgeschmack. Meine meistgespielten Spotify-Tracks sind mostly spanische Gospelhymnen und Dinge mit Namen wie "entspannende 438 mHz-Tontherapie für sehr empfindliche Menschen".

Bis vor kurzem war es ein seltsames, polarisierendes Statement, zu sagen, dass man Taylor Swifts Musik nicht mag. Sage es in den falschen Kreisen und selbst eine milde Aussage könnte dich als Hasser, Misogynisten, kontroversen Langweiler oder eine dieser erwachsenen Frauen etikettieren, die immer noch die "Ich bin nicht wie andere Mädchen"-Karte spielt.

Kürzlich veröffentlichte The Cut ein Stück von einer Frau, die eine Freundschaft wegen der Ablehnung ihrer Freundin gegenüber Taylor Swift beendete. Noch beunruhigender: Paste Magazine veröffentlichte keine kritische Besprechung von "Poets", weil sie Drohungen von Lesern erhielten, die mit der Besprechung nicht einverstanden waren. Während dies extreme Fälle sind, gibt es immer eine gewisse Anspannung, wenn man zugibt, dass man sich nicht für etwas interessiert, für das man scheinbar leidenschaftlich interessiert sein sollte.

Seit sie so populär und weit verbreitet ist - sogar ihre Beziehung mit dem Football-Spieler Travis Kelce hat ihre Berühmtheit gesteigert - wird Taylor Swift oft in größere kulturelle und politische Diskussionen gezogen. Das ist hier nicht der Fall. Das ist nur über ihre Musik und die Fans, die sich mit ihr identifizieren. Beide Seiten verdienen meinen Respekt, aber leider wird mich keine von beiden jemals verstehen.

Wenn du Taylor Swift nicht liebst, wenn du sie nicht hasst, wenn sie keine große Bedeutung in deinem Leben hat, ist es wahrscheinlich sicher, jetzt herauszukommen. Geh, umarme deine Gleichgültigkeit und sei frei.

Obwohl mich Taylor Swifts Musik nicht anspricht, kann ich die Unterhaltungswirkung, die sie für ihre treuen Fans und die Unterhaltungsindustrie insgesamt hat, nicht leugnen. In sozialen Zusammenkünften löst die Erwähnung ihres Namens oft lebhafte Diskussionen und geteilte Erfahrungen aus.

