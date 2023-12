Victoria Azarenka hatte bei den Australian Open einen "Nimm-dein-Kind-mit-zur-Arbeit-Tag" und es war "großartig".

Nach ihrem 6:0 6: 2-Sieg in der dritten Runde gegen die an Nummer 15 gesetzte Elina Svitolina brachte Azarenka ihren Sohn Leo zur Pressekonferenz nach dem Spiel mit.

Mutter und Sohn trugen Sonnenbrillen und Leo wurde gefragt, wie Azarenka gespielt habe.

Leos Antwort war prägnant und auf den Punkt gebracht: "Fantastisch".

Azarenka antwortete: "Danke dafür", bevor sie zusammen mit den versammelten Reportern in Gelächter ausbrach.

Die 32-jährige Azarenka war die erste Spielerin, die bei den diesjährigen Australian Open das Achtelfinale erreichte, nachdem sie Svitolina klar besiegt hatte.

Die Weißrussin strebt ihren dritten Titel in Melbourne an, nachdem sie 2012 und 2013 bereits zwei Titel in Folge gewonnen hatte.

Obwohl sie seit 2016 nicht mehr die vierte Runde bei einem Grand Slam-Turnier erreicht hatte, zeigte Azarenka keine Anzeichen von Nervosität und gewann ohne große Probleme in etwas mehr als einer Stunde.

Azarenka wurde gefragt, ob die Anwesenheit von Leo beim Grand Slam in Melbourne eine Ablenkung gewesen sei oder ihr geholfen habe, sich zu entspannen. "Alles davon", antwortete der Tennisstar scherzhaft.

"Es ist definitiv keine Ablenkung, das werde ich nie sagen. Es ist nicht einfach, Eltern zu sein", erklärte sie. "Er ist voller Persönlichkeit. Ich weiß natürlich nicht, woher er das hat.

"Aber ich fühle mich immer privilegiert, dass ich ihn hier haben kann. Diese Art von Momenten sind für mich wirklich unbezahlbar. Dass ich das mit meinem Sohn teilen kann, ist einfach unglaublich."

Wenige Monate nach der Geburt von Leo im Jahr 2016 trennten sich Azarenka und Leos Vater. Im darauffolgenden Jahr verpasste Azarenka die US Open aufgrund von rechtlichen Problemen mit dem Vater.

In einem Instagram-Post verriet Azarenka damals, dass sie daran arbeiteten, "einige der rechtlichen Prozesse zu lösen", und sagte, sie sei "nicht bereit", ihren Sohn in Kalifornien zurückzulassen, um nach New York zu reisen.

"Kinderbetreuung und Karriere unter einen Hut zu bringen, ist für kein Elternteil einfach, aber es ist eine Herausforderung, der ich mich stellen und die ich annehmen will", sagte sie.

"Ich möchte Männer und Frauen überall unterstützen, die wissen, dass es in Ordnung ist, eine berufstätige Mutter - oder ein berufstätiger Vater - zu sein. Niemand sollte sich jemals zwischen einem Kind und seiner Karriere entscheiden müssen, wir sind stark genug, um beides zu tun."

Azarenka trifft nun in der nächsten Runde auf die French-Open-Siegerin und viertplatzierte Barbora Krejcikova.

