Auch nach der Aufstellung eines Vereinsrekords in der Hinrunde bleiben die Erwartungen an Stuttgart enttäuschend. „Ich denke, anzunehmen, dass es so weitergeht oder dass die Serie so weitergeht, ist der erste Fehler, den man machen kann“, sagte Bundestrainer Sebastian Hoeneß in der Hinrunde der Saison nach Abschluss.

Mit einem 3:0-Sieg über Augsburg feierte Deutschland seinen elften Saisonsieg, bevor die Hinrunde im Januar zu Ende ging. So oft haben die Schwaben in der Hinrunde der Bundesliga-Saison noch nie gewonnen. Hoeneß betonte, dass der Verein auch nach zwei Saisons, in denen er nur knapp dem Abstieg entgangen war, bescheiden geblieben sei.

Mehr als ein halbes Jahr nachdem die Schwaben den Abstieg in die zweite Liga verhindert haben, sind die Schwaben Dritter der Champions League, sieben Punkte vor dem Fünften Borussia Dortmund. Die VfB-Bosse bleiben ihrem Ziel einer sorgenfreien Saison treu. „Aus unserer Sicht macht es keinen Sinn, unabhängig von unserer Herkunft unterschiedliche Erwartungen zu wecken“, versicherte DFB-Sportdirektor Fabian Wohlgemuth.

Im Jahr 2024 wird die Saison der deutschen Fußballvereine zunächst mit zwei Auswärtsspielen fortgesetzt: Der VfB Stuttgart trifft am 14. Januar auf Borussia Mönchengladbach, die Rückrunde beginnt am 20. Januar mit einem Gastspiel in Bochum. Die Kommandos werden am 2. Januar mit den Vorbereitungen beginnen.

