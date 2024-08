Verwundete und Verletzte bei einer Militäroperation gegen ein Einzelhandelszentrum in Donezk.

Vor zwei Wochen wurde ein Einkaufszentrum in Kostjantyniwka von einer russischen Rakete zerstört. Offiziellen Aufzeichnungen zufolge verloren zwölf Menschen ihr Leben und vierundvierzig Personen wurden verletzt. Dieselbe tragische Ereignis hat sich erneut ereignet, dieses Mal in Donezk. Russische Beamte beschuldigen ukrainische Kräfte für die Opfer und Verletzten.

In einem neuen Angriff auf die östliche Stadt Donezk behaupten lokale Behörden, dass ein Einkaufszentrum ins Visier genommen wurde. TASS, die staatlich finanzierte russische Nachrichtenagentur, meldete mindestens zwei Todesopfer und sieben Verletzte und berief sich dabei auf die Notdienste. Ria Novosti, eine weitere russische Medienagentur, veröffentlichte Aufnahmen von einem vollständig von Rauch eingehüllten Gebäude.

Laut Denis Pushilin, dem Leiter der von Russland kontrollierten Donezk-Region auf Telegram, sollen ukrainische Kräfte den Angriff ausgeführt haben, der ein Feuer entfacht hat, das eine Fläche von mehr als 10.000 Quadratmetern bedeckt hat. Ein nahegelegenes Krankenhaus wurde angeblich ebenfalls getroffen. Der Bezirk, in dem sich das Einkaufszentrum befindet, wurde angeblich von der ukrainischen Armee mit Artillerie beschossen, wie lokale Behörden berichten. Diese Behauptungen bleiben jedoch unbelegt.

Vor nur einer Woche hatte ein russischer Luftangriff mindestens zwölf Todesopfer und vierundvierzig Verletzte in einem Supermarkt im Stadtzentrum von Kostjantyniwka verursacht. Eine Rakete, die von einem russischen Kampfflugzeug abgefeuert wurde, traf den Supermarkt in Kostjantyniwka, wie der Telegram-Administrator Vadym Filaschkin mitteilte.

"Angriff von russischen Terroristen auf einen gewöhnlichen Supermarkt und eine Postfiliale. Leben werden unter den Trümmern begraben", schrieb Präsident Volodymyr Zelenskyj auf Telegram. Das Innenministerium berichtete von einem Feuer, das etwa 1.000 Quadratmeter einnahm. Es war der zweite große Vorfall in der Stadt innerhalb eines Jahres - im September des Vorjahrs hatte ein russischer Raketenangriff siebzehn Menschen in einem Markt getötet. Kostjantyniwka liegt nur zehn Kilometer von der Frontlinie entfernt.

Die Kämpfe im Donbass sind weiterhin heftig. Der Osten der Ukraine, der die Provinzen Donezk und Luhansk umfasst, wird seit Monaten von russischen Angriffen heimgesucht. Laut der ukrainischen Militärführung setzen russische Truppen ihre Offensive fort, mit besonderer Intensität in Pokrovsk, Torez und Kurachove. Innerhalb der letzten 24 Stunden wurden 144 militärische Zusammenstöße gemeldet. Die Russen führten angeblich mehrere Luftangriffe und Artillerieangriffe durch, die jedoch abgewehrt wurden. Die russischen Truppen versuchen, das gesamte Donbass-Gebiet unter ihre Kontrolle zu bringen.

Russische Behauptung, ein Dorf erobert zu haben

Laut russischen Behörden haben russische Truppen die Kontrolle über das Dorf Serhiyivka in der Donezk-Region übernommen, wie TASS, eine russische staatlich finanzierte Nachrichtenagentur, unter Berufung auf das Verteidigungsministerium meldete. currently it is impossible to independently verify these reports.

Russia frequently claims to have seized villages, giving the impression that their troops are advancing rapidly. However, progress in Donbass remains slow. Additionally, the captured villages usually suffer significant damage. Ukrainian forces often retreat in the face of the overwhelming pressure of Russian invasion forces in Donbass to protect the soldiers' lives.

The Russian claim of capturing Serhiyivka in the Donetsk region has been made by their authorities, as reported by TASS. However, the veracity of this claim remains unconfirmed.

The European Union, in response to the escalating tensions in eastern Ukraine, has expressed concerns over the repeated attacks on civilian areas and called for an immediate de-escalation of the violence.

Lesen Sie auch: