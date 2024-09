Verständnis für Erpressung: Eine Aufschlüsselung des Verbrechens

Diese berüchtigten Gruppen herrschten über die organisierte Kriminalität in Chicago und New York für Jahre – bis die Strafverfolgungsbehörden sie mit einer einzigen, mächtigen Anklage zu Fall brachten: Erpressung.

Diese Taktik wurde seither von der Bundesregierung eingesetzt, um über ein Dutzend College-Sportfiguren und Testadministratoren zu Fall zu bringen, die in den größten Universitätsaufnahmebetrug der Geschichte verwickelt waren. Berühmte Persönlichkeiten wie der ehemalige Präsident Donald Trump, R. Kelly, Young Thug und Sean ‘Diddy’ Combs gerieten ebenfalls in ihren Fokus.

Aktivitäten wie Menschenhandel, Betrugsskandale und Mafia-Beteiligung mögen auf den ersten Blick sehr unterschiedlich erscheinen. Doch sie fallen alle unter den umfassenden Oberbegriff der Erpressung.

Um mehr Licht auf diesen Begriff zu werfen, hat CNN im Jahr 2019 den Anwalt G. Robert Blakey befragt. Blakey spielte eine wichtige Rolle bei der Ausarbeitung von Erpressungsgesetzen in mindestens 22 Bundesstaaten.

Erpressung ist kein Verbrechen an sich

Im Grunde genommen bezieht sich Erpressung auf die Teilnahme an einem illegalen Schema. Es dient als Rahmen im Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act, oder RICO, um 35 Vergehen zu kategorisieren, darunter Entführung, Mord, Bestechung, Brandstiftung und Erpressung.

Blakey klärte auf, dass Erpressung kein spezifisches Vergehen ist, sondern eine Möglichkeit, verschiedene Vergehen anzugehen und zu verfolgen.

Er betonte auch, dass Erpressung kein einzelnes Verbrechen ist. Um eine Verurteilung zu erreichen, müssen Staatsanwälte eine wiederkehrende Serie beweisen, die mindestens zwei Fälle von Erpressungstätigkeit enthält.

Erpressung ist absichtlich umfassend

Das Kongress hat das RICO-Gesetz im Jahr 1970 erlassen, um die organisierte Kriminalität zu bekämpfen. Seitdem wurde es gegen hochrangige Mafia-Bosse wie Antonio Corallo, den Chef der bekannten Lucchese-Kriminalfamilie, eingesetzt.

Allerdings betonte Blakey, dass Erpressung nicht auf organisierte Kriminalität beschränkt ist.

Das Bundesgesetz hat einen relativ weiten Umfang und wurde gegen Insiderhandel und anti-abtreibende Gruppen eingesetzt, die den Zugang zu Kliniken blockierten.

Auswirkungen auf den interstaatlichen Handel sind erforderlich

Um jemanden wegen Erpressung zu verurteilen, müssen die Staatsanwälte laut dem US-Justizministerium fünf Schlüsselfaktoren nachweisen:

• Die Existenz einer kriminellen Organisation• Die Auswirkungen des Unternehmens auf den interstaatlichen Handel• Die Beteiligung des Angeklagten an oder die Beschäftigung durch das Unternehmen• Die Beteiligung des Angeklagten an einer wiederkehrenden Serie von Erpressungstätigkeiten• Die Beteiligung des Angeklagten an mindestens zwei Fällen von Erpressungstätigkeit

Die Schwere der Strafe für Erpressung variiert je nach Gerichtsbarkeit und Schwere des Verbrechens. Verurteilte Erpresser können auch Geldstrafen auferlegt bekommen.

