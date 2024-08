Verschiedene indische Gewürze sind in der Qualität nicht gut.

Der milliardenschwere indische Gewürzmarkt, der seine Exporte in verschiedene Nationen sendet, steht derzeit unter Beobachtung aufgrund verschärfter Regelungen. kürzlich entdeckten die Behörden in Neu-Delhi Qualitätsbedenken, die zwei wichtige Akteure in der Branche betrafen.

Ein beträchtlicher Teil der weltweit beliebten indischen Gewürze hat Qualitäts- und Sicherheitsbedenken aufgewiesen. Laut Testberichten indischer Aufsichtsbehörden, die Reuters vorlagen, belief sich dieser Anteil auf etwa 12,5 %. Im Laufe dieses Jahres verbot Hong Kong den Verkauf bestimmter indischer Gewürzmischungen aufgrund hoher Pestizidspuren. Darauf hin verstärkte Großbritannien seine Einfuhrkontrollen aus Indien. subsequent investigations wurden von den USA, Neuseeland und Australien angekündigt.

Als Reaktion auf diese Entwicklungen führte die indische Lebensmittelbehörde Untersuchungen, Probenentnahmen und Tests an Gewürzmischungen durch. Laut Reuters-Daten wiesen von über 4000 Proben, die zwischen Mai und Anfang Juli entnommen wurden, 474 Qualitäts- und Sicherheitsbedenken auf. Offiziell versprachen die Behörden, gegen die betroffenen Unternehmen Maßnahmen zu ergreifen.

Die von Hong Kong herausgegriffenen Hersteller, MDH und Everest, beteuerten vehement die Sicherheit ihrer Produkte für den Verbrauch. Beliebt in Indien, dem weltgrößten Gewürzexporteur, -hersteller und -verbraucher, werden diese Marken auch in Europa, Asien und Nordamerika vertrieben.

Laut Schätzungen des Marktforschungsunternehmens Zion Market Research generierte der indische Gewürzmarkt im Jahr 2022 einen Umsatz von etwa 9,5 Milliarden Euro. Die Gewürzexporte erreichten im Geschäftsjahr bis März einen Rekord von über vier Milliarden Euro.

Die verschärften Regelungen und Qualitätsbedenken im milliardenschweren indischen Gewürzmarkt führen zu erhöhter Aufmerksamkeit seitens verschiedener internationaler Märkte. So hat Großbritannien beispielsweise seine Einfuhrkontrollen verstärkt, nachdem in bestimmten Gewürzen Probleme entdeckt wurden.

Die aktuelle Situation auf dem indischen Gewürzmarkt könnte potenziell die Umsätze der großen Player beeinflussen, da beträchtliche Anteile der Proben Qualitäts- und Sicherheitsbedenken aufweisen.

