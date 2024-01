Verrückter Medwedew schimpft über "dumme" Toilettenpausenregel

Der Russe Medvedev schimpfte mit dem französischen Schiedsrichter Renaud Lichtenstein über die kürzlich aktualisierte Regel, die den Spielern maximal drei Minuten außerhalb des Tennisplatzes erlaubt, und zwei weitere, wenn sie sich umziehen wollen.

Nach ihrem 6:2, 7:6(4), 6:7(4), 7:5-Sieg über die Amerikanerin Cressy an einem schwülen Tag in der Margaret Court Arena sagte die an Nummer zwei gesetzte Spielerin, dass die Spielerinnen an Tagen mit extremer Hitze mehr Spielraum brauchen, um sich frisch zu machen.

"Die Sache ist die, dass ich weiß, dass ich mich bei 35 Grad Hitze, wenn ich in der Sonne spiele, nach zwei Sätzen umziehen möchte, weil man nass wird", sagte er den Reportern.

"Ich muss meine Shorts, die Unterhose, die Socken und die Schuhe wechseln. Dafür braucht man gut vier Minuten, und mein Körper wollte nach dem ersten Satz pinkeln.

"Ich sehe also keine Logik in diesen Regeln, also kann ich das als dumm bezeichnen."

Nachdem er den dritten Satz gegen den Aufschlag-Volleyballer Cressy verloren hatte, wurde Medwedew im vierten Satz immer mürrischer, da er dem Amerikaner bei acht Breakbällen nicht den Aufschlag abnehmen konnte.

Aber er sagte, er sei schon sauer, weil er zum zweiten Mal in Folge auf dem zweiten Showcourt der Margaret Court Arena spielen musste und nicht auf dem Center Court der Rod Laver Arena.

"Ich war heute wegen einiger Dinge ziemlich sauer", sagte der US-Open-Champion, der nach der Abschiebung des Weltranglistenersten Novak Djokovic aus Australien im Melbourne Park am höchsten gesetzt ist.

"Zunächst einmal weiß ich wirklich nicht, was ich tun soll, um bei Grand Slams auf dem Centre Court zu spielen.

"Weil ich den letzten Grand Slam gewonnen habe. Ich meine, ich bin der höchstgesetzte Spieler hier, und gegen Maxime zu spielen, wäre auf der Rod Laver (Arena) einfacher, da ist mehr Platz.

"Wenn man auf einem kleineren Platz spielt, ist es schwieriger, gegen jemanden zu spielen, der Aufschlag und Volley spielt, als auf einem größeren Platz."

Medvedev, der im vergangenen Jahr Zweiter hinter Djokovic wurde, wird im Halbfinale gegen den Kanadier Felix Auger-Aliassime antreten.

