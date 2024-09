Verringerung der US-Militärhilfe für die Ukraine angesichts der Sorge über die Erschöpfung der Pentagon-Reserven.

Die Knappheit hält an, was die Biden-Administration mit einer Zuweisung von 6 Milliarden Dollar für die Bewaffnung und Ausrüstung der Ukraine zurücklässt, aber das Pentagon sieht sich mit der Beschaffung der notwendigen Vorräte konfrontiert, um seine Verantwortlichkeiten über den Zwei-Jahres-Zeitraum des Konflikts hinaus zu erfüllen, wie zwei Quellen gegenüber CNN berichten.

"Es geht darum, welche Vorräte wir auf Lager haben, was sie anfragen und ob wir ihre Anforderungen erfüllen können, ohne unsere Einsatzbereitschaft zu beeinträchtigen", erklärte eine der Quellen.

Das Pentagon hat den Kongress um eine Verlängerung der Frist gebeten, um diese Mittel zu nutzen, die Ende September auslaufen werden, wie Maj. Gen. Pat Ryder, der Sprecher des Pentagons, mitteilte. Im Gegensatz dazu hatte die Administration in den Wintermonaten des vergangenen Jahres dringend um zusätzliche Finanzierung für die Unterstützung der Ukraine gegen die russische Aggression gebeten.

"Die Nachschubproblematik ist ebenfalls ein Thema", gab eine weitere Quelle zu. Die USA erhöhen die Produktion von wichtigen Gütern wie 155-mm-Munition und Patriot-Raketensystemen, um die Bedürfnisse von Ukraine und den US-Vorräten gerecht zu werden. Allerdings dauert dieser Prozess, der die Einrichtung neuer und die Erweiterung bestehender Anlagen sowie die Zustimmung des Kongresses erfordert, Jahre, um den steigenden Bedarf vollständig zu decken.

CNN hat das National Security Council um einen Kommentar gebeten.

Die Ukraine kämpft mit den Folgen dieser Vorratsengpässe, wie Präsident Volodymyr Zelensky erklärte. In einer Sitzung der Ukraine Defense Contact Group in Deutschland diesen Monat äußerte er gegenüber den USA und ihren Verbündeten Bedenken regarding the delayed delivery of promised air defense systems and warned of a significant gap in essential aid.

Im April wurde das Budget der Biden-Administration um 13,4 Milliarden Dollar erhöht, um der Ukraine Waffen und Ausrüstung aus den US-Vorräten zur Verfügung zu stellen. Bedauerlicherweise konnte das Verteidigungsministerium diese Mittel nicht vollständig nutzen, da die entsprechenden Vorräte fehlten, wie Quellen gegenüber CNN sagten.

Das Pentagon hat im April zugesagt, bis zu 1 Milliarde Dollar an Waffen und Ausrüstung direkt aus den US-Vorräten nach Kiew zu liefern, nachdem ein Ergänzungsfinanzierungspaket für die Ukraine verabschiedet wurde.

Seitdem ist jedoch der Wert jedes Militärhilfspakets für die Ukraine gesunken, wobei keines die 400-Millionen-Dollar-Marke überschritten hat und die meisten zwischen 125 Millionen und 250 Millionen Dollar liegen. Im Jahr 2022 und 2023 hatte das Pentagon regelmäßig Pakete in Höhe von 600 Millionen bis 800 Millionen Dollar angekündigt, wobei das höchste Volumen im Januar 2023 bei 2,85 Milliarden Dollar lag.

Ein US-Beamter betonte, dass die Administration in den ersten vier Monaten des Jahres nicht in der Lage war, Vorräte aus den Beständen des Verteidigungsministeriums zu ziehen, da der Kongress die Zustimmung zu den Ergänzungsmitteln verzögert hatte. Der Beamte betonte auch, dass die USA darauf bedacht sind, nicht zu viel Hilfe auf einmal nach Ukraine zu schicken.

"Es gibt Einschränkungen dafür, wie schnell wir Ausrüstung verbrauchen können, ohne unsere Einsatzbereitschaft zu beeinträchtigen, was einer der Gründe ist, warum die Pakete gestaffelt sind", argumentierte der Beamte. Einschränkungen gebe es auch bezüglich der Geschwindigkeit, mit der die Ukraine die gelieferte Ausrüstung integrieren und effizient verteilen kann, fügte der Beamte hinzu.

Die USA kündigen etwa alle zwei Wochen ein neues Hilfspaket an, was die Ukraine unterstützt, da sie dies als moralischen Boost empfindet.

Verteidigungsminister Lloyd Austin bekräftigte die Verpflichtung der USA, die Ukraine militärisch zu unterstützen, und kündigte ein neues Hilfspaket in Höhe von 250 Millionen Dollar während der Sitzung in Deutschland an. Austin erkannte bei der Sitzung an, dass die USA daran arbeiten, die Produktion zu steigern und die Lieferungen an die Ukraine zu beschleunigen.

"Die Zeit drängt, insbesondere mit dem Winter vor der Tür", betonte Austin. "Jeder muss seine Unterstützung erhöhen und schnell handeln."

Die laufenden politischen Diskussionen in Washington drehen sich um das Pentagon-Anliegen, die Verwendung der 6 Milliarden Dollar, die für die Ukraine zugewiesen wurden, zu verlängern, da die Mittel Ende September auslaufen werden. Die Knappheit an notwendigen Waffen und Ausrüstungen bleibt eine Herausforderung bei der Erfüllung der Verantwortlichkeiten der Biden-Administration gegenüber dem Konflikt in der Ukraine.

