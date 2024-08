- Verlust des Sicherheitsgurtes führt zum Tod - 26-jähriger Kletterer erlebt ein unglückliches Ende

Während eines tragischen Vorfalls am Roten Felsenmassiv in der Nähe von Bad Muenster kam ein 26-jähriger Kletterer ums Leben. Laut Polizei rutschte er beim Aufstieg an der Klippe ab, obwohl sein Sicherungsseil aktiviert war, versagte es und er stürzte etwa 40 Meter in die Tiefe. Der junge Mann erlitt schwere Verletzungen und verstarb noch an der Stelle.

Der 26-Jährige befand sich mit einem 21-jährigen Kletterkollegen auf Abenteuer, der einen schockierenden Moment erlebte und gemeinsam mit dem Verstorbenen per Hubschrauber gerettet werden musste, wie die Polizei mitteilte.

Der 26-Jährige hatte geplant, die anspruchsvollen alpinen Gebiete des Roten Felsenmassivs zu erkunden, bevor er bei diesem tragischen Unfall verunglückte. Trotz des tragischen Vorfalls hegt der 21-jährige Kletterer noch immer Träume von der Bewältigung alpiner Gipfel.

