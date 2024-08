- Verletzungen bei einem Feuer im Riesenrad

Letzten Samstagabend, gegen 21 Uhr am 17. August, brach ein schwerer Brand beim Highfield Festival in der Nähe von Leipzig, am Störmthalsee, aus. Mehrere Quellen berichten, dass zwei Gondeln des Riesenrads auf dem Gelände von den Flammen erfasst wurden.

Die Ursache des Feuers bleibt unklar

Die Ursache für diesen Brand in der Attraktion bleibt unklar. Ersten Berichten zufolge zeigten sich die ersten Flammen in einer Gondel, die sich später ausbreiteten und eine weitere Kabine erfassten. Bedauerlicherweise wurden die betroffenen Abteile vollständig zerstört, was die Evakuierung des vollbesetzten Riesenrads erforderte. Personen, die durch Rauchvergiftung und Verbrennungen verletzt wurden, wurden ins Krankenhaus gebracht.

Trotz dieses bedauerlichen Vorfalls ging das Festival weiter, wobei der Headliner Cro (34) seinen Auftritt auf eine andere Bühne verlegte. Die zweitägigen Musikfestivitäten fanden am Sonntag, dem 18. August, statt und beinhalteten Acts wie Nico Santos, Bosse, Mando Diao und Macklemore.

Ski Aggu schockiert

Erstaunlicherweise brach das Feuer während des Auftritts des Rappers Ski Aggu (26) aus. In den sozialen Medien teilte der Musiker seine Gedanken und betonte, dass er "total schockiert und betroffen" von dem Riesenradbrand sei. Er wurde ermutigt, seinen Auftritt fortzusetzen und das Publikum zu unterhalten, um eine mögliche Panik zu vermeiden. "Mein Hauptanliegen war es, die Situation zu entspannen, was Gott sei Dank gelang", teilte er mit. Er dankte seinen Fans und den Einsatzkräften für ihr Verhalten und betonte ihre wichtige Rolle.

Das Highfield Festival ist das größte Musikfestival in Mitteldeutschland und findet seit 2010 am Störmthalsee statt. Bei diesem Jahr's Veranstaltung, vom 16. bis 18. August, wurden etwa 30.000 Besucher erwartet, die 54 Indie- und Hip-Hop-Acts auf drei Bühnen erleben konnten.

