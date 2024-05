Verkaufsautomaten helfen den Staaten bei der Bekämpfung der Opioidkrise: "Es ist nicht vorhersehbar, wann man diese Artikel benötigt."

Der einundvierzigjährige Hall hätte nie gedacht, dass er einmal Leben retten würde, indem er Naloxon-Automaten in ganz Oklahoma wieder auffüllt. Naloxon, auch bekannt als Narcan, ist ein rezeptfreies Medikament, das inhaliert wird, um eine Opioid-Überdosis während eines Anfalls zu bekämpfen. Naloxon-Automaten stellen diese lebensrettenden Medikamente kostenlos zur Verfügung, was sie leicht zugänglich macht und das Risiko des Todes durch eine Opioid-Überdosis verringert, da das Medikament im Idealfall schnell verabreicht werden sollte. Außerdem bieten diese Automaten kostenlose Fentanyl-Teststreifen an, mit denen das starke synthetische Opioid Fentanyl nachgewiesen werden kann, das in den USA eine der Hauptursachen für Todesfälle durch Überdosierung ist.

In Gebieten mit hohen Raten von Opioidüberdosierungen - von Kalifornien bis New York - sind Automaten mit Hilfsmitteln zur Schadensminimierung aufgestellt worden. In Oklahoma stehen einige von ihnen an Hauptverkehrsstraßen, in Kasinos, auf Universitätsgeländen, in Bibliotheken oder in der Nähe von Feuerwachen. Einem CNN-Bericht zufolge sind diese Automaten in mindestens 33 Bundesstaaten und im District of Columbia im Einsatz. In einigen Staaten, wie z. B. Oregon, werden sie von örtlichen Gesundheitsämtern oder gemeinnützigen Organisationen ohne staatliche Unterstützung verwaltet, während in anderen, wie Delaware, in diesem Jahr Programme eingeführt werden.

Die Größe der Programme variiert: Oklahoma will seine 27 Automaten in diesem Jahr auf 40 aufstocken, Michigan plant den Einsatz von 100.

Bei der Arbeit mit den Automaten in Oklahoma denkt Hall oft an seine Vergangenheit zurück. Er ist ein leitender Außendienstmitarbeiter für Kampagnen zur Schadensminimierung beim Oklahoma Department of Mental Health and Substance Abuse Services. Er organisiert Schulungen zur Schadensminimierung in der Gemeinde und füllt routinemäßig Naloxon-Automaten für den anonymen Gebrauch auf.

Als Homosexueller, der in den 80er und 90er Jahren in einer Kleinstadt aufwuchs, fühlte sich Hall ausgegrenzt. Dies führte zu lebenslangen Depressionen und Angstzuständen, die ihn veranlassten, Trost in Drogen wie Methamphetaminen oder Opioiden zu suchen. Mit Mitte 30 begab er sich wegen einer Drogenabhängigkeit in Behandlung. Seine Sucht verlagerte sich auf Alkohol, und obwohl er einen Hipster-Lifestyle annahm, blieb sein Drogenkonsum ungehemmt.

Hall, der für den Staat arbeitet und gelegentlich als Barkeeper tätig ist, hat mehrfach Naloxon eingesetzt, um Überdosen von Opioiden zu bekämpfen, während er als Barkeeper arbeitete und in Notunterkünften und Wohnprogrammen half. Obwohl er weiß, dass Naloxon-Automaten in Notfällen helfen, hält er persönlich immer welche bereit, um für unerwartete Situationen gewappnet zu sein.

"Man weiß nie, wann man diese Produkte braucht", sagt er. "Der Konsum von Drogen ist nicht immer geplant.

Nach Angaben des Nationalen Zentrums für Gesundheitsstatistiken der US-Zentren für Krankheitskontrolle und -prävention starben im Jahr bis September mehr als 111 000 Amerikaner an einer Überdosis Drogen.

Hall merkte unter Tränen an, dass die Zahlen der Todesfälle durch Überdosierung ihn persönlich betreffen, da er mehrere Freunde kennt, die immer noch mit Drogenproblemen zu kämpfen haben. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Drogen aller Art nimmt in den Vereinigten Staaten monatlich zu, auch wenn sich die Rate zu verlangsamen scheint.

Tremmel Freeman, CEO der National Association of County and City Health Officials, sagte: "Die Automaten sind eine hervorragende Möglichkeit, lebenswichtige Hilfe an die Öffentlichkeit zu bringen."

"Freunde sterben immer wieder weg"

