- Verhaftete Person nach schwerer Angriffsepisode

Nach einem fast tödlichen Angriff auf einen 21-Jährigen in Magdeburg haben die Behörden einen Verdächtigen festgenommen. Der 18-jährige Verdächtige syrischer Herkunft wurde einem Richter vorgeführt, der seine Haftanordnung erlassen hat. Der festgenommene Verdächtige und das Opfer kannten sich bereits vorher, und die Ermittlungen konzentrieren sich auf den Verdacht der schweren Körperverletzung. Passanten entdeckten das Opfer bewusstlos am Boden liegend an einem Donnerstagabend, offensichtlich mit Schnittwunden. Der 21-jährige Syrer wurde in ein Krankenhaus gebracht.

