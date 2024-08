- Vater und Sohn organisieren eine American Pie Veranstaltung.

Etwa einen Monat vor der 76. Emmy-Verleihung wurde das Moderatorenduo offiziell bekanntgegeben: Die Komiker Eugene, 77, und Dan, 41, Levy werden die Veranstaltung am 15. September im Peacock Theatre in Los Angeles leiten, wie Variety Magazine berichtet. Fans der "American Pie"-Filmreihe und Liebhaber preisgekrönter Comedy haben also etwas zu erwarten.

Die 2020 Emmys: Gefeiert in Isolation

Die 76. Emmys werden ein einzigartiges Fernsehereignis sein. Die in Kanada geborenen Komiker Eugene und Dan Levy werden das erste Vater-Sohn-Duo sein, das die Emmys moderiert, und nur das zweite Duo dieses Jahrhunderts, das Colin Jost und Michael Che im Jahr 2018 folgt. Sie haben ein ersteshandes Verständnis dafür, wie es ist, einen Preis zu gewinnen, und im Jahr 2020 stellten sie einen historischen Rekord auf, als sie für ihre Comedy-Serie "Schitt's Creek" mehrere Emmys als erstes Vater-Sohn-Paar in einem Jahr gewannen. Einziger Nachteil: Die Emmy-Verleihung 2020 fand unter ungewöhnlichen Umständen aufgrund der COVID-19-Pandemie statt, worüber die Levys heute noch lachen. "Für zwei Kanadier, die ihre Emmys in einem Quarantänetent gewonnen haben, war die Vorstellung, dieses Jahr in einem richtigen Theater zu moderieren, Anreiz genug", sagten sie in einer Erklärung.

Legendärer "American Pie"-Vater

Ihre Comedy-Serie "Schitt's Creek" triumphierte bei den 2020 Emmys. Eugene erhielt zwei Emmys für den besten Comedy-Schauspieler und -Produzenten, während Dan vier Emmys für den besten Comedy-Begleitenden Schauspieler, das Schreiben, die Regie und die Produktion gewann. Keiner dieser Erfolge übertrifft jedoch den Erfolg, den Eugene Levy mit seiner berühmtesten Rolle hatte: seine Darstellung des sympathischen, skurrilen Familienvaters Noah Levenstein in der "American Pie"-Filmreihe. Von 1999 bis 2012 spielte er eine wichtige Rolle in acht Filmen, die den weltweiten "American Pie"-Hype befeuerten. "Wir freuen uns, zwei Generationen von Comedy-Genies auf der Emmy-Bühne vorzustellen", sagte der Vorsitzende der Fernsehakademie, Cris Abrego. Globale TV-Fans können sich zweifellos auf einen unterhaltsamen Abend freuen.

