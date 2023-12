USA sind bereit, die Beschränkungen für den Verkauf von Angriffswaffen an Saudi-Arabien zu lockern

In den ersten Tagen seiner Amtszeit fror Präsident Joe Biden den Verkauf von US-Offensivwaffen wie präzisionsgelenkter Munition an Saudi-Arabien ein. Dies geschah inmitten eines brutalen Krieges zwischen einer von Saudi-Arabien unterstützten Koalition und den vom Iran unterstützten Houthis im Jemen, der Aktivistengruppen zufolge bis Ende 2021 mehr als 100.000 Menschen getötet hatte.

Im März 2022 schlossen Saudi-Arabien und die Houthis einen von den USA und den Vereinten Nationen vermittelten Waffenstillstand, der bis heute weitgehend Bestand hat. Ein US-Beamter erklärte gegenüber CNN, dass die USA Saudi-Arabien deutlich gemacht hätten, dass das Einfrieren bestimmter Waffenklassen enden würde, wenn die Rolle des Königreichs im Krieg im Jemen beendet sei.

"Die nun schon fast zwei Jahre andauernde Ruhe im Jemen ist beispiellos und der US-Diplomatie und dem konstruktiven Engagement Saudi-Arabiens mit den Houthis, Omanis und anderen zu verdanken", so der Beamte. "Die Saudis haben also ihren Teil der Abmachung erfüllt, und wir sind bereit, unseren Teil zu erfüllen, indem wir diese Fälle durch eine angemessene Benachrichtigung und Konsultation des Kongresses wieder in die reguläre Ordnung bringen."

Der frühere Präsident Barack Obama verbot 2016 den Verkauf von präzisionsgelenkter Militärtechnologie der USA an Saudi-Arabien, nachdem bei einem saudischen Angriff auf eine Trauerhalle im Jemen 155 Menschen getötet worden waren; dieses Verbot wurde jedoch im März 2017 von der Trump-Regierung aufgehoben.

Eine CNN-Untersuchung im Jahr 2018 ergab, dass eine 500-Pfund-Bombe, die von Saudi-Arabien eingesetzt wurde und Dutzende von Kindern im Jemen tötete, von den USA geliefert wurde. Dies warf neue Fragen darüber auf, wie die Saudis damals von den USA gelieferte Munition einsetzten, und erneuerte die Forderung von US-Gesetzgebern nach strengeren Beschränkungen und einer stärkeren Aufsicht über US-Waffenverkäufe an das Königreich.

Es ist nicht klar, wann die Regierung ihre Politik offiziell ändern wird, und Beamte sagten, eine Entscheidung stehe nicht unmittelbar bevor. Saudische Beamte haben jedoch in den letzten Wochen die US-Gesetzgeber aufgefordert, den Verkauf von Offensivwaffen an das Königreich zu genehmigen, sobald der Verkaufsstopp der Regierung aufgehoben wird, so ein mit der Angelegenheit vertrauter Mitarbeiter des Kongresses gegenüber CNN.

Das saudische Ersuchen kommt inmitten der erhöhten Spannungen in der Region, die aus dem Krieg zwischen Israel und der Hamas resultieren, insbesondere durch Milizen, die vom Iran unterstützt werden, der Saudi-Arabiens Hauptfeind in der Region ist. Die Houthis im Jemen haben damit begonnen, Handelsschiffe im Roten Meer anzugreifen, was eine multinationale Reaktion auslöste, und vom Iran unterstützte Milizen haben seit dem 17. Oktober über 100 Angriffe auf Militärstützpunkte der USA und der Koalition im Irak und in Syrien verübt.

Die New York Times berichtete zuerst, dass die USA die Waffenbeschränkungen bald lockern könnten.

