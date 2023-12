US-Soldat bei Angriff auf irakischen Stützpunkt schwer verletzt und in stabilem Zustand nach Deutschland verlegt

Der Soldat war einer von drei US-Soldaten, die bei dem Angriff der vom Iran unterstützten Kämpfer auf den Luftwaffenstützpunkt Erbil am Montag verletzt wurden. Die beiden anderen Soldaten erlitten leichtere Verletzungen.

Die Angriffe veranlassten Präsident Joe Biden, Vergeltungsschläge gegen drei Einrichtungen anzuordnen, die von der im Irak ansässigen Kataib Hisbollah und "angeschlossenen Gruppen" genutzt werden. Die vom Iran unterstützte militante Gruppe hatte sich zuvor für den Einsatz einer Einweg-Angriffsdrohne gegen den Luftwaffenstützpunkt verantwortlich erklärt.

Bei den US-Angriffen wurden wahrscheinlich einige Kämpfer der Kataib Hisbollah getötet", heißt es in einer Erklärung des US Central Command. US-Beamte erklärten, es gebe "keine Hinweise darauf, dass bei den Angriffen Zivilisten zu Schaden gekommen sind", aber die irakische Regierung gab an, dass 18 Menschen, darunter auch Zivilisten, verletzt worden seien.

Der Angriff auf den Luftwaffenstützpunkt Erbil war der letzte in einer Reihe von Angriffen auf US-Streitkräfte in der Region in den letzten Monaten. Sie haben seit dem Angriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober erheblich zugenommen.

"Die vielen mit dem Iran verbündeten Milizen, die im Irak frei operieren, bedrohen die Sicherheit und Stabilität des Irak, unsere Mitarbeiter und unsere Partner in der Region", sagte der Sprecher des Außenministeriums, Matt Miller, Anfang des Monats nach einem Anschlag auf die US-Botschaft in Bagdad.

