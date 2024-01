US Soccer einigt sich auf Lohngleichheit

US Soccer wird nach den Vereinbarungen "der erste Verband der Welt sein, der die Preisgelder für die Teilnahme an Weltmeisterschaften ausgleicht".

"Dies ist ein wahrhaft historischer Moment", sagte die Präsidentin von US Soccer, Cindy Parlow Cone, am Mittwoch in einer Erklärung. "Diese Vereinbarungen haben das Spiel hier in den Vereinigten Staaten für immer verändert und haben das Potenzial, das Spiel auf der ganzen Welt zu verändern."

Cone fügte hinzu: "US Soccer und die USWNT- und USMNT-Spieler haben ihre Beziehung mit diesen neuen Vereinbarungen neu ausgerichtet und führen uns in eine unglaublich aufregende neue Phase des gemeinsamen Wachstums und der Zusammenarbeit, während wir unsere Mission fortsetzen, der herausragende Sport in den Vereinigten Staaten zu werden."

Als Teil der Vereinbarung wird US Soccer einen Teil seiner "Broadcast-, Partner- und Sponsoring-Einnahmen mit einer 50/50 Aufteilung dieses Anteils zu gleichen Teilen zwischen USWNT und USMNT teilen."

"Sie sagten, gleiche Bezahlung für Männer und Frauen sei nicht möglich, aber das hat uns nicht aufgehalten und wir haben es erreicht", sagte Walker Zimmerman, Mitglied der USNSTPA-Führungsgruppe.

"Wir hoffen, dass dies andere auf die Notwendigkeit dieser Art von Veränderungen aufmerksam macht und die FIFA und andere Organisationen auf der ganzen Welt dazu inspiriert, in dieselbe Richtung zu gehen", fügte Zimmerman hinzu.

Die Vereinbarung umfasst auch andere Bereiche wie Kinderbetreuung, Elternurlaub, kurzfristige Arbeitsunfähigkeit, psychische Beeinträchtigungen, Reisen und gleiche Qualität der Spielstätten und Spielflächen.

"Wir hoffen, dass diese Vereinbarung und ihre historischen Errungenschaften, die nicht nur für gleiche Bezahlung sorgen, sondern auch die Trainings- und Spielbedingungen für die Spielerinnen der Nationalmannschaft verbessern, ebenfalls als Grundlage für das weitere Wachstum des Frauenfußballs in den Vereinigten Staaten und im Ausland dienen werden", sagte die USWNT-Spielerin und USWNTPA-Präsidentin Becky Sauerbrunn.

Die Schauspielerin Jessica Chastain twitterte nach der Bekanntgabe "Gooooooal!" und spiegelte damit die Stimmung vieler Menschen in den sozialen Medien wider.

Anfang des Jahres hatten sich US Soccer und die USWNT auf eine Vereinbarung geeinigt, um einen Streit um gleiche Bezahlung zu beenden , der auf den März 2019 zurückgeht, als die USWNT eine Klage wegen geschlechtsspezifischer Diskriminierung gegen US Soccer eingereicht hatte.

Als Teil der Einigung zahlte US Soccer 22 Millionen US-Dollar an die Spielerinnen in diesem Fall sowie weitere 2 Millionen US-Dollar auf ein Konto, "das den USWNT-Spielerinnen für ihre Ziele nach der Karriere und für wohltätige Zwecke im Zusammenhang mit dem Frauen- und Mädchenfußball zugutekommt", heißt es in einer gemeinsamen Erklärung von US Soccer und der USWNT.

Die Ankündigung der Lohngleichheit am Mittwoch kommt sechs Monate vor der Teilnahme der USMNT an der Weltmeisterschaft 2022 in Katar, die am 21. November beginnt.

Quelle: edition.cnn.com