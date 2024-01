US-Präsident Joe Biden verrät seine Tipps für die March Madness-Turniere der Männer und Frauen - und es läuft nicht nach Plan

Wie mehr als 99 % der Fans hatte auch Biden bei der Vorhersage des Männerturniers keinen guten Start erwischt.

Biden setzte auf die als Nr. 2 gesetzten Arizona Wildcats in ihrem Erstrundenspiel gegen die als Nr. 15 gesetzten Princeton Tigers.

Die Tigers, die als krasse Außenseiter in die Partie gingen, setzten sich am Donnerstag mit 59:55 durch.

Nach einem 10-Punkte-Rückstand acht Minuten vor Spielende kämpften sich die Tigers mit einem 9:0-Lauf zum Ende der zweiten Halbzeit zurück ins Spiel. Princeton gelang es, die Wildcats in den letzten 4:21 des Spiels zu stoppen und den unglaublichen Sieg zu besiegeln.

"Ein ziemlich unwirkliches Gefühl. Ein so großartiges Team auf dieser Bühne zu schlagen, ist ein ganz besonderes Gefühl", sagte Princetons Matt Allocco nach dem Spiel gegenüber Reportern. "Aber ich kann auch nicht sagen, dass ich überrascht bin.

"Dieses Team war das ganze Jahr über so gut, so kämpferisch. Auf dem Papier wird es wie eine große Überraschung aussehen. Aber wir glauben an uns, und wir glauben, dass wir ein wirklich gutes Team sind. Wenn wir uns von unserer besten Seite zeigen, dann glaube ich, dass wir jeden in diesem Land schlagen können.

Der Präsident kann sich jedoch mit der Tatsache trösten, dass er bei weitem nicht der Einzige war, der mit seiner Aufstellung falsch lag.

Laut NCAA March Madness Twitter sind nach dem Sieg von Princeton nur noch 0,065 % der Klammern intakt.

Das Ergebnis ist besonders schockierend, da der Sieg für Princeton der erste beim NCAA-Turnier seit 25 Jahren ist, seit die Tigers 1998 UNLV schlugen, als der jetzige Cheftrainer Mitch Henderson noch im Kader stand.

"Sie haben heute so viele Menschen stolz und glücklich gemacht. Sie haben es verdient, wisst ihr. Was für ein Sieg", sagte Henderson den Reportern.

Durch die Niederlage wurde Arizona zum ersten Team in der Geschichte des NCAA-Turniers, das in einer Runde mehr als eine Niederlage gegen eine an Nummer 15 gesetzte Mannschaft hinnehmen musste.

An anderer Stelle besiegten die an 13 gesetzten Furman Paladins die an Nr. 4 gesetzten Virginia Cavaliers in einer weiteren Überraschung. JP Pegues traf den entscheidenden Dreier 2,4 Sekunden vor Schluss und sorgte damit für den ersten Schock in der March Madness.

Da das Frauenturnier am Freitag beginnt, hofft Biden, dass seine Gruppe ein bisschen länger durchhält als bei den Männern.

