US-Militär schickt "Arktische Engel"-Truppen in die abgelegene Region von Alaska als Reaktion auf russische Militärübungen

In der vorigen Woche entsandte das United States Army Personal auf eine abgelegene Insel südöstlich von Alaska, um eine 'verteidigende Operation zur Absicherung der Kräfte' zu aktivieren, angesichts des erwarteten Anstiegs von russischen und chinesischen Militärübungen in der Nähe, wie es in...