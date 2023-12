Höhepunkte der Geschichte

US GP: "Die F1 ist der perfekte Sport für den amerikanischen Markt".

Circuit of the Americas ist Gastgeber des US GP am 23. Oktober

Lewis Hamilton will den 33-Punkte-Rückstand auf seinen Rivalen Nico Rosberg aufholen

Bobby Epstein, Vorsitzender des Circuit of the Americas, auf dem am 23. Oktober der Große Preis der USA ausgetragen wird, glaubt, die Antwort zu kennen.

"Wir könnten Lewis Hamilton die Staatsbürgerschaft anbieten!" schlägt Epstein frech gegenüber dem CNN-Sender The Circuit vor.

Der britische Fahrer ist wahrscheinlich zu beschäftigt, um über einen dauerhaften Umzug in die USA nachzudenken - obwohl er ein Haus in Colorado besitzt -, da er verzweifelt versucht, seinen Weltmeistertitel zu verteidigen.

Hamilton kommt zum Rennen in Austin, Texas, mit 33 Punkten Rückstand auf seinen Mercedes-Teamkollegen Nico Rosberg in der Weltmeisterschaft, wobei bei den verbleibenden vier Rennen der Saison nur noch 100 Punkte zu vergeben sind.

"Es ist wichtig, dass das Rennen in diesem Jahr so eng ist", sagt Epstein vor dem fünften Großen Preis der USA, der auf der beliebten texanischen Strecke ausgetragen wird.

"Die Leute kommen in diesem Jahr nicht nur, um einen Sieger zu sehen, sondern um den Wettbewerb zu sehen, wenn man den Ausgang [des Titelrennens] nicht kennt."

Bestes Rennen seit Jahren

Hamilton gewann im vergangenen Jahr mit dem Sieg in den USA seinen dritten Weltmeistertitel, obwohl der Hurrikan Patricia das Qualifying bis zum Sonntag ausfallen ließ und das Rennen dann auf nasser Strecke begann.

"Es war das beste Rennen seit Jahren und hatte die höchste Zuschauerzahl der Saison", erinnerte sich Epstein trotz des Chaos.

"Aber für die Leute, die vor Ort waren, haben wir viel darüber gelernt, was wir tun können. Wir hatten in der Woche 25 Zentimeter Regen und das ist schwer zu planen."

Epstein mag das Wetter nicht kontrollieren können, aber er hat einige Ideen, wie man die Reichweite der Formel 1 in den USA erhöhen kann, wo die NASCAR traditionell der beliebteste Motorsport ist.

"Ich denke, dass wir so viel mehr bieten können, wenn wir das ganze Jahr über das Profil der Formel 1 schärfen können", erklärte Epstein, der die Popstars Taylor Swift und Usher für das Rennwochenende gebucht hat.

Der perfekte Sport

"Es ist der perfekte Sport für den amerikanischen Markt, weil es eine begrenzte Zeitspanne ist. Wenn man ein zweistündiges Rennen hat, kann man es in seinen Tagesplan einbauen. Die meisten amerikanischen Sportarten können drei oder vier Stunden dauern oder man weiß nicht, wie lange.

"Aber damit die Formel 1 wachsen kann, braucht man einen amerikanischen Champion ... wir haben einige vielversprechende Fahrer, aber es wird noch ein paar Jahre dauern. Es wird einige Zeit dauern."

Der Kalifornier Alexander Rossi war der letzte einheimische Rennfahrer, der beim Großen Preis der USA antrat und 2015 für Marussia den 12.

Nachdem er seinen Platz in der Formel 1 verloren hatte, sorgte der 25-Jährige 2016 für Schlagzeilen, als er als Rookie für Andretti Autosport das Indianapolis 500 gewann. Rossi wird am Rennwochenende in Austin als prominente Rennlegende auftreten!

Die USA und sie

Rossi konzentriert sich vorerst auf die Ovalbahnrennen, aber die heimischen Fans beim Großen Preis der USA werden zumindest zum ersten Mal seit 30 Jahren ein amerikanisches Team in den Farben von Haas F1 unterstützen können.

"Haas schärft das Profil der Formel 1", sagte Epstein. "Sie waren in der NASCAR und anderen Rennsportarten erfolgreich.

"Die Fans, die ihnen folgen, sind sehr neugierig darauf, warum dieser Typ [Besitzer Gene Haas] von NASCAR zu einem anderen, höheren Niveau des Rennsports wechselt."

Unternehmer Haas, der 2009 gemeinsam mit dem dreimaligen Sprint-Cup-Champion Tony Stewart das erfolgreiche NASCAR-Team Stewart-Haas Racing gründete, hat in seinem ersten Jahr in der F1 einen soliden Start hingelegt.

Mit Pferdestärken und Technologie von Ferrari gewann Haas F1 dank des französischen Fahrers Romain Grosjean gleich beim ersten GP Punkte, und beim letzten Rennen in Japan schafften es beide Autos zum ersten Mal in die Top-10 des Qualifyings.

Die Ankunft eines vielversprechenden amerikanischen Teams auf heimischem Boden könnte auch dazu beitragen, die Zukunft der F1 in den USA zu sichern.

Das mag ein Trost sein, wenn man bedenkt, dass die klassischen Rennen in Brasilien, Kanada und Deutschland alle noch nicht im F1-Kalender 2017 bestätigt sind.

"Ich würde gerne weitere 10 Jahre sehen", sagte Epstein zu einem möglichen neuen Vertrag für den Verbleib der F1 in Texas. "Ich denke, das wird passieren."

