US-Flughäfen auf dem Weg zur verkehrsreichsten Thanksgiving-Saison aller Zeiten

Die Transportsicherheitsbehörde (Transportation Security Administration) teilte am Montag mit, dass sie sich der erwarteten Gesamtzahl von 30 Millionen Passagieren während der Ferienzeit nähert.

Die Behörde teilte mit, dass sie in der Ferienzeit 24,7 Millionen Menschen kontrolliert hat - einschließlich eines Rekordes von 2,9 Millionen an einem einzigen Tag am Sonntag - und noch zwei Tage vor sich hat.

Gegenüber CNN erklärte sie, sie erwarte, am Montag 2,67 Millionen Passagiere zu kontrollieren - mehr als die Hälfte der verbleibenden Zahl, um den 30-Millionen-Meilenstein zu erreichen, der ihrer Prognose zufolge eine "geschäftigere Ferienzeit als je zuvor" bedeuten würde.

Die TSA zählt nun einen 12-Tage-Zeitraum, der am Freitag vor Thanksgiving beginnt und am Dienstag danach endet, als Zeitfenster für die Kontrollen.

TSA-Administrator David Pekoske erklärte gegenüber CNN, dass die Reisenden aufgrund des sich nach der Pandemie ändernden Reiseverhaltens früher abreisen und länger bleiben, was bedeutet, dass der Dienstag immer noch ein relativ geschäftiger Tag sein könnte.

Und der Mittwoch vor Thanksgiving ist zwar immer noch ein stark frequentierter Reisetag, an dem mehr als 2,7 Personen an den US-Flughäfen kontrolliert werden, doch würde er nicht zu den zehn verkehrsreichsten Tagen überhaupt gehören, da die Urlaubsreisenden ihre Besuche auf mehrere Tage verteilen.

Die Zahlen der Behörde zeigen, dass vier der fünf verkehrsreichsten Tage in diesem Jahr stattfanden, darunter der Sonntag und drei Tage auf dem Höhepunkt der Sommerreisezeit. Der einzige Reisetag aus einem früheren Jahr, der noch in den Top 5 zu finden ist, war der Sonntag nach Thanksgiving im Jahr 2019.

Quelle: edition.cnn.com