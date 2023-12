US-Basketballspieler Sonny Weems von Fans in China rassistisch beschimpft

In einem Video, das in den sozialen Medien kursiert, sind Fans zu hören, die den 35-jährigen Weems, der für die Guangdong Southern Tigers in der Chinese Basketball Association spielt, wiederholt mit dem "N"-Wort und "Raus aus China" beschimpfen.

Der Vorfall ereignete sich nach dem Spiel der Southern Tigers gegen die Liaoning Flying Leopards am vergangenen Donnerstag. Während des Spiels kam es zu einer Schlägerei zwischen Weems und dem chinesischen Spieler Han Dejun, in deren Folge beide Spieler des Feldes verwiesen wurden.

In dem Video ist Weems zu sehen, wie er zusammen mit dem Rest der Mannschaft den Mannschaftsbus verlässt, als eine Gruppe von Fans rassistische Beleidigungen brüllt. Weems scheint die Menge zu ignorieren.

In einer Erklärung vom Freitag erklärte die CBA, sie habe eine "Null-Toleranz-Haltung gegenüber diskriminierenden Worten oder Taten", und forderte die Fans in einem offenen Brief auf, sich nicht an "unzivilisiertem Verhalten" und "vulgären Worten" zu beteiligen.

"Ob auf oder neben dem Spielfeld, die Fans sollten das Spiel auf zivilisierte Weise verfolgen, sich gegenseitig respektieren und nichts tun, was dem Ruf der Mannschaft schadet", heißt es in dem Brief.

Beide Mannschaften verurteilten das Verhalten der Fans, wobei die Flying Leopards erklärten, dass die Äußerungen dem Team aus Guangdong ernsthaft schaden und das Image der Liga und der Fans beschädigen.

"Respekt vor dem Gegner ist eine grundlegende Eigenschaft, die jeder Spieler haben sollte, und sie ist auch eine Grundvoraussetzung für einen qualifizierten Fan", heißt es in der Erklärung des Teams.

CNN hat sich an Weems gewandt, aber nicht sofort eine Antwort erhalten. Er hat sich auch auf seinen Twitter- oder Instagram-Konten nicht öffentlich zu den Beschimpfungen geäußert, aber auf Weibo Emojis von Herzen in einem Regenbogen verschiedener Farben gepostet.

Der taiwanesisch-amerikanische Spieler Jeremy Lin bot Weems über soziale Medien seine Unterstützung an und schrieb auf seiner Weibo-Seite: "Die Beschimpfungen, die Weems erhalten hat, waren wirklich respektlos, dieses Wort beinhaltete so viel Schmerz, Unfairness und Hass, dass ich es nicht in Worte fassen kann."

Auf Weems' Weibo-Profil hinterließen Fans ebenfalls Botschaften der Unterstützung. "Frieden und Liebe. Wir werden immer hinter dir stehen", schrieb einer, während ein anderer schrieb: "Es tut mir leid. Geht es dir jetzt gut? Wir werden dich immer unterstützen und bei dir bleiben."

Weems wurde im Draft 2008 von den Chicago Bulls ausgewählt und verbrachte im Laufe seiner weitgereisten Karriere mehrere Saisons in der NBA. Im Jahr 2018 schloss er sich den Southern Tigers an und half ihnen, die letzten drei Titel zu gewinnen.

Der rassistische Vorfall ereignet sich drei Wochen, bevor China die Olympischen Winterspiele in Peking ausrichtet.

Am Montag sprach der ehemalige NBA-Star Yao Ming, der jetzt Präsident der CBA ist, über die Bedeutung des Sports als Brückenbauer zwischen den Gemeinschaften.

"Auf Brücken gibt es zwangsläufig Verkehr, und so kommt es manchmal zu Zusammenstößen", sagte er vor Reportern. "Es kann einige Zeit dauern, bis einige Probleme gelöst sind ... Aber wir wollen die Brücken intakt halten."

