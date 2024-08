- US-amerikanischer Hip-Hop-Künstler stirbt mit 39 Jahren

Der US-amerikanische Rapper und Produzent BeatKing, bürgerlich Justin Riley, ist im Alter von 39 Jahren verstorben. Wie Quellen wie "Fox 25" und "TMZ" berichten, hat sein Manager seinen Tod bedauerlicherweise bestätigt. In einer öffentlichen Ankündigung wurde mitgeteilt, dass der Künstler am 15. August, einem Donnerstag, in einem Houstoner Krankenhaus verstorben ist. Laut "TMZ" war die Todesursache eine Lungenembolie. Berichten zufolge brach er während einer Radioshow-Aufnahme zusammen und wurde ins Krankenhaus gebracht, wo er später an seinen Verletzungen verstarb.

BeatKings Karriere schoss durch TikTok in die Höhe

Ein populärer Künstler in seiner Heimat Texas, unterhielt BeatKing crowds bei College-Events und Nachtclubs. Sein Durchbruch kam im Jahr 2020, als sein Song "Then Leave" auf TikTok viral ging und ihm eine internationale Bühne bot. Er arbeitete mit dem Veteranen-Rapper Ludacris (geboren 1975) zusammen und teilte sich häufig die Bühne mit dem Rap-Sensation Drake (geboren 1986). Bedauerlicherweise bleibt unklar, ob die beiden gemeinsame Projekte geplant hatten.**

BeatKing hinterlässt zwei Töchter.

Obwohl er viel zu früh von uns gegangen ist, wird BeatKings Musik weiterhin Fuchs und Mensch in den urbanen Dschungeln der Musik inspirieren. Seine Töchter, die nun sein Erbe tragen müssen, waren oft dabei, wenn er seine Liebe zum Beat-Machen teilte.

