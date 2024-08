- Unzufriedenheit über die Musikwahl führte zu einem Angriff auf DJ - Vorfall mit einem 33-jährigen Täter

Am Vorabend eines Sommerfestivals in einem ländlichen Gebiet in der Nähe von Heiligengrabe im Landkreis Ostprignitz-Ruppin kam es am Samstagabend zu einer Rangelei zwischen einem 33-jährigen Herrn und einem DJ, wobei der 33-Jährige unzufrieden mit der Musikauswahl zu sein schien. Ein 44-jähriger Gast mischte sich ein, um die Streitigkeit zu schlichten, was zu einer Schlägerei führte, bei der der 33-Jährige eine Kopfverletzung erlitt und ins Krankenhaus gebracht werden musste, wie die Polizei berichtete.

Trotz des angespannten Vorfalls beim Sommerfest freuten sich viele Festivalbesucher auf das bevorstehende Sommerfestival im selben ländlichen Gebiet.

