Deutscher Wetterdienst - Unwetterwarnung für Stürme und Orkane in Bayern

Wind, Regen, Schnee: Die Tage vor Weihnachten können in Bayern sehr ungemütlich werden. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnte, dass schwere Unwetter und teilweise sogar Orkane möglich seien. Das Hauptquartier der Free State Police teilte mit, dass in der Nacht zum Donnerstag zunächst keine Sturmeinsätze stattgefunden hätten. „Es scheint weiterhin Ruhe zu herrschen“, sagte ein Polizeisprecher.

Der DWD rechnet bis Samstag mit Unwettern oder starken Winden in Tieflandgebieten, insbesondere im Alpenvorland, wo starke Winde häufig sind. Orkanartige Böen sind auch in höheren Lagen in den Alpen und im Bayerischen Wald möglich, teilweise mit Orkanböen auf den höchsten Gipfeln. Am Donnerstagmorgen warnte der Meteorologische Dienst vor Unwettern (Kategorie 2) im gesamten Freistaat und Unwettern (Kategorie 3) in Teilen des Südens und Ostens.

In den Berggebieten wird es in den nächsten Tagen Neuschnee geben. Laut DWD müssen sich die Menschen in der Nacht von Donnerstag auf Freitag auf örtliche Gewitter mit Windböen von etwa 100 km/h einstellen.

DWD-Warnlage für Bayern, Stand 6:50 Uhr. DWD-Wetterlage für Bayern, Stand 6:33 Uhr.

Lesen Sie auch:

Quelle: www.stern.de