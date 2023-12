Unwetter in Mittelhessen verursacht Schaden von rund 130.000 Euro

Der Sturm Zoltan verursachte in Mittelhessen einen Schaden von rund 130.000 Euro. Ein Polizeisprecher sagte, niemand sei verletzt worden. Schäden an Gebäuden, Straßen und Autos wurden am Freitagabend vor allem durch umgestürzte Äste und umgestürzte Bäume verursacht.